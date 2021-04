"Wywieranie presji" na PiS, sześć postulatów i głosowanie, które "może być problemem". Jak zachowa się opozycja?

Jak zdecydują kluby i koła parlamentarne w sprawie Krajowego Planu Odbudowy po epidemii COVID-19, który jest podstawą do uzyskania unijnych środków? Wiadomo, że sprzeciwia się temu koalicjant PiS, Solidarna Polska, a "Polska 2050" Szymona Hołowni - jak zapowiedziała w TVN24 posłanka Hanna Gill-Piątek - będzie głosować za. Przedstawiamy najnowsze stanowiska polityków opozycji w tej sprawie.

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej powinno do końca kwietnia przedstawić Komisji Europejskiej plan odbudowy po epidemii COVID-19. Ma być on podstawą do sięgnięcia po środki z unijnego funduszu odbudowy. Wcześniej krajowe parlamenty muszą zgodzić się na uruchomienie unijnego funduszu.