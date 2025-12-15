Logo strona główna
Polska

Po filmie Smarzowskiego telefony się urywają. Fundacja TVN zdecydowała się pomóc

Zuzanna Lewandowska i Joanna Piotrowska
Fundacja TVN przekazała Feminotece darowiznę w wysokości 300 tysięcy złotych
Źródło: TVN24
Fundacja TVN zdecydowała się przekazać fundacji Feminoteka darowiznę w wysokości 300 tysięcy złotych. Po premierze "Domu dobrego" Wojciecha Smarzowskiego, poruszającego temat przemocy domowej, liczba telefonów do Feminoteki wzrosła o ponad 200 procent. Fundacja udziela bezpłatnej pomocy kobietom, które padły ofiarami przemocy.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Nowy film Wojciecha Smarzowskiego "Dom dobry" dotyka problemu przemocy domowej. Reżyser mówił, że materiały zbierał latami, głównie podczas pandemii, kiedy zjawisko to nasiliło się. Pochodzą one z opowieści kobiet maltretowanych w domowym zaciszu. Jak pisała dziennikarka tvn24.pl Justyna Kobus, "Dom dobry" jest filmem "o ludziach, którym brakuje odwagi, by przeciwstawić się złu".

"Księcia z bajki się zachciało?". Kiedy bajka zmienia się w horror

"Nie mogłam oddychać w czasie seansu". Poruszające wyznanie Moniki Olejnik

"Dom dobry" zobaczyło do tej pory ponad 2,2 miliona widzów. Wywołał on nie tylko publiczną dyskusję na temat przemocy domowej, ale także miał realny społeczny wpływ - w wielu kobietach i mężczyznach obudził odwagę, by mówić głośno o przemocy, zgłaszać ją i szukać pomocy. Po premierze filmu odnotowano bardzo wyraźny wzrost kontaktów z organizacjami pomocowymi - w listopadzie liczba telefonów do fundacji Feminoteka wzrosła o 223 procent w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

O tej zmianie opowiadała w poniedziałek w TVN24 prezeska Feminoteki Joanna Piotrowska. - To, co mówią nasze ekspertki, które dyżurują przy telefonach to, że dużo dzwoni kobiet, które chcą takiej diagnozy, czy to czego doświadczyłam lub doświadczam w swoim związku, relacji to jest przemoc. To też pokazuje, że wiedza na temat przemocy jest jeszcze bardzo, bardzo niska - powiedziała.

Darowizna od Fundacji TVN

Fundacja TVN zdecydowała się przekazać Feminotece darowiznę w wysokości 300 tysięcy złotych. Mówiła o tym jej prezeska Zuzanna Lewandowska, która również gościła w studiu TVN24. - My jako Fundacja TVN zawsze jesteśmy tam, gdzie pilnie potrzebna jest pomoc i udowodnialiśmy to już na przestrzeni lat. W tej sytuacji nie mieliśmy absolutnie żadnej wątpliwości, że musimy zadziałać - powiedziała.

Lewandowska poinformowała też, że rozmowę o przekazaniu darowizny przeprowadziła z Piotrowską w niedzielę. Wyraziła jednocześnie nadzieję, że kwota "da organizacji to, żeby w spokoju mogła pracować i pomagać kobietom".

- Jakkolwiek jest to trudna sytuacja, to napawa optymizmem, że może dojdzie do jakiejś zmiany i takie pozytywne zmiany należy wspierać - zaznaczyła Lewandowska. Wyjaśniła też, że chociaż Fundacja TVN24 zajmuje się dziećmi i młodzieżą, to przemoc domowa jest tematem pokrewnym, który oddziałuje na całą rodzinę.

Pół roku "zagwarantowanej pełnej pomocy"

Piotrowska poinformowała, że przekazana przez Fundację TVN darowizna w wysokości 300 tysięcy "to jest połowa rocznego budżetu ich programu pomocowego". - Mogę powiedzieć mojemu zespołowi oraz kobietom, które do nas dzwonią i szukają pomocy, że przez najbliższe pół roku mają zagwarantowaną pełną pomoc psychologiczną, prawną, terapeutyczną, asystę, pomoc socjalną czy pomoc medyczną - tłumaczyła.

- Z całego serca dziękuję. Ja nie znajduję w ogóle słów - przyznała.

Reżyser "Domu złego", "Pod mocnym aniołem", "Wołynia" czy "Kleru" nakręcił swój najnowszy film we współpracy z grupą Warner Bros. Discovery, której częścią jest stacja TVN.

Autorka/Autor: momo, kgr/kg

Źródło: tvn24.pl, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Przemoc domowaPrzemoc wobec kobiet
