Polska Fundacja TVN obchodzi 25 lat. "Nic się samemu nie zrobi"

W tym roku zarówno TVN24, jak i Fundacja TVN obchodzą swoje 25-lecie. Jak przyznała w niedzielę prezeska Fundacji Zuzanna Lewandowska, "to jest ogromny zaszczyt być razem z państwem w tym pięknym procesie pomagania od 25 lat".

Nawiązała też do genezy Fundacji TVN, gdy reporterzy TVN24 czy "Faktów" TVN jeździli po Polsce i opowiadali o ludzkiej krzywdzie, jednak czuli, że nie mogą nic z tym zrobić. - Fundacja TVN to jest ten krok dalej. To jest to działanie, które przychodzi w miejsce opowiedzenia trudnej historii i działanie, które ludziom realnie chce pomóc - powiedziała Lewandowska.

- Przez 25 lat pomogliśmy 32 tysiącom podopiecznych. Mówimy o samych podopiecznych: dzieciach, młodzieży (...). To są często rodziny, które są z nami przez wiele, wiele lat - zaznaczyła.

Lewandowsk: nic się samemu nie zrobi

Jak przyznała Lewandowska, zawsze uważała, że błędem jest mówienie "fundacja". - Fundacja powinna być jak "spodnie" czy "okulary" i funkcjonować w liczbie mnogiej, bo nic się samemu nie zrobi. To jest wspólnota - sprecyzowała.

Przypomniała przy tym o działaniach fundacji, między innymi o wyremontowaniu 22 oddziałów szpitalnych. - W zeszłym roku otworzyliśmy 6 tysięcy metrów kwadratowych osobnego budynku w Centrum Zdrowia Dziecka - Centrum Psychiatrii i Onkologii, które dzisiaj codziennie służy dzieciom z całej Polski - wymieniała.

Lewandowska zwróciła też uwagę, że zwiększają się potrzeby. - Zwłaszcza, że my jako Fundacja TVN już od sześciu lat bardzo strategicznie działamy w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. (...) Ten kryzys jest narastający. Przecież mówimy o tym, że młodzi ludzie, którzy dzisiaj z tymi problemami się borykają, to są w przyszłości ludzie, którzy ten kraj będą prowadzić - mówiła.

Wspomniała również o uruchomionym niedawno przez Fundację TVN ogólnopolskim programie dofinansowania psychoterapii dla dzieci i młodzieży z mniej zamożnych rodzin. - Już rozdaliśmy 1000 godzin takiej terapii dzieciakom, ale to jest dopiero początek - zapowiedziała prezeska.

