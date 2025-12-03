Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Fatalna pomyłka "łowców pedofilów". Komentarze ekspertów

Policja zatrzymała siedem osób (zdjęcie ilustracyjne)
Fatalna pomyłka łowców pedofilów. Komentarze ekspertów
Źródło: TVN24
Mężczyzna został publicznie oskarżony o pedofilię i zatrzymany, choć nie popełnił żadnego przestępstwa. Policja nie znalazła żadnych dowodów na stawiane mu zarzuty i potwierdziła, że doszło do pomyłki. Pokrzywdzony czuje się napiętnowany. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Pan Daniel został zatrzymany w pociągu na stacji Jelcz-Laskowice. Jak informuje policja, grupa mężczyzn podających się za tak zwanych łowców pedofilów przekazała funkcjonariuszom telefonicznie, że dokonała zatrzymania obywatelskiego. W tym samym czasie policję wezwał sam zatrzymany, obawiając się o swoje bezpieczeństwo.

- Otrzymaliśmy informację, że było podejrzenie popełnienia przestępstwa na szkodę osoby małoletniej – mówi asp. sztab. Wioletta Polerowicz. Funkcjonariusze policji, po przybyciu na miejsce, zakuli pana Daniela w kajdanki i wyprowadzili z pociągu. - Kajdanki zostały założone dlatego, że jest to możliwość policjantów: zabezpieczenie przed ucieczką osoby, która w tym momencie była podejrzewana o dokonanie czynności z art. 200a - wyjaśnia Polerowicz.

Ale już na komisariacie policjanci wykluczyli związek zatrzymanego mężczyzny ze sprawą. "Byłem niesłusznie oskarżony, pomówiony, pozbawiono mnie wolności, bo nie mogłem pojechać tam gdzie chciałem, wyprowadzono mnie w kajdankach. Ludzie patrzyli, niektórych znam, bo pracuję w okolicy. Możliwe, że wiedzieli, że ja to ja. Byłem przerażony tym wszystkim" – opowiada pokrzywdzony mężczyzna.

Pan Daniel, zanim został wypuszczony, spędził na komisariacie kilka godzin. Mimo to podkreśla, że nie ma pretensji do policji. Jego obawy budzi działalność tak zwanych łowców pedofilów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Krystian W., ps. Krystek, znów przed sądem [27 marca 2023]
"Ryzyko ucieczki bardzo wysokie". Decyzja w sprawie aresztu dla "Krystka"
Trójmiasto
Sprawę bada policja
Miał próbować umówić się z 14-latką. Policjant zawieszony i z zarzutem
Poznań
Dziecko, dziewczęta, telefon, depresja, smutek
Pisał z 12-latką, nakłaniał do spotkania. 62-latek z zarzutami
Kraków

Karniści: interwencja nie ma związku z obowiązującymi przepisami prawa

Każdy obywatel ma prawo, a nawet obowiązek, zawiadomienia o przestępstwie, o którym wie i możliwość zatrzymania do przyjazdu policji, ale wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Działalność takich grup może stwarzać niebezpieczeństwo dla niewinnych ludzi - tak jak miało to miejsce w przypadku pana Daniela.

- Ich zachowanie wypełnia znamiona co najmniej art. 234, czyli fałszywego oskarżenia. I oskarżenie o tak poważne czyny, które tak naprawdę odbiera nam godność, poczucie własnej wartości, stwarza zagrożenie dla naszego funkcjonowania w życiu na co dzień, jest bardzo poważne i nie da się tego wytłumaczyć tylko dobrą wolą chronienia dzieci – zwraca uwagę prof. Monika Płatek z Instytutu Prawa Karnego.

To nie ma nic wspólnego z obowiązującymi przepisami prawa - mówią karniści i zgodnie podkreślają, że to policja powinna zajmować się ściganiem przestępców. - Działania samozwańczych grup "łowców pedofilów" nie mają nic wspólnego z obowiązującym porządkiem prawnym. Od ścigania przestępców w państwie praworządnym są policja i odpowiednie służby - podkreśla karnista dr Mikołaj Małecki.

Od osób, które doprowadziły do zatrzymania pana Daniela odcinają się także założyciele oficjalnej grupy "łowców pedofilów". - Ci bandyci w bluzach z dużymi napisami ECPU, które miałyby chyba sugerować nasze działania, z tygodniowym wyprzedzeniem poinformowali lokalne media, że coś takiego będzie miało miejsce. To jest niedopuszczalne – mówi Alex Hunter z Fundacji ECPU Polska.

Ujawnienie wizerunku to to, czego boi się dziś poszkodowany. "Na zdjęciach w internecie nie widać mojej twarzy, ale nie wiem, czy ten live nie leciał. Napisałem do nich, ale nie odpowiedzieli mi" - wskazuje pan Daniel.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
szon shutterstock_2112653081_1
Czy "szon patrol" to nowy "niebieski wieloryb" albo "czarna wołga"?
Justyna Suchecka
tracz-0004
Policja o działaniu "patroli". "Nie mają takich uprawnień"
Fakty
Pruszcz Gdański, 08.07.2025. Uczestnicy pikiety przeciwko imigracji
Samozwańcze patrole obywatelskie i ksenofobiczne marsze. "Od ekstremizmu do terroryzmu jest mały krok"
Szczecin

"Zdarzenie o dużym potencjale traumatycznym"

Przewodniczący grupy odpowiedzialnej za zajście w rozmowie z dziennikarzami zapewnił, że do takiej transmisji nie doszło. Jak podkreślają eksperci, tego rodzaju zdarzenia mogą zostawić trwałe ślady w psychice osoby poszkodowanej.

- Może doprowadzić do linczu psychicznego w takim sensie, że człowiek, który jest absolutnie niewinny zostaje obwiniony o coś, czego nie zrobił, nie ma możliwości bronienia się, dlatego że tak naprawdę nic co powie, nie zmienia sytuacji - podkreśla psycholog dr Beata Rajba. - Zostaje zakuty w kajdanki, zostaje przewieziony na policję i nic dziwnego, że zostawia to ślady w psychice – dodaje.

- To fałszywe oskarżenie to nie jest tylko zatrzymanie kogoś i pozbawienie przez 5 godzin wolności, to jest również odebranie poczucia bezpieczeństwa, ale też poczucia godności - zwraca uwagę prof. Monika Płatek.

Wśród konsekwencji psychologowie wymieniają między innymi zespół stresu pourazowego czy zaburzenia lękowe. - Na pewno takie publiczne przemocowe i niesprawiedliwe oskarżenie o czyn o charakterze seksualnym jest dla każdego człowieka zdarzeniem o dużym potencjale traumatycznym - przyznaje psychiatra prof. Piotr Gałecki.

Każdy, kto znalazł się w takiej sytuacji może szukać wsparcia u specjalistów. Osoby doświadczające kryzysu mogą skorzystać z rad ekspertów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Ewelina Kwiatkowska

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Polska i ŚwiatPolicjaPedofilia
Czytaj także:
imageTitle
Nie żyje były mistrz NBA. "To boli do szpiku kości"
EUROSPORT
amunicja shutterstock_2656357053
Zginęły tysiące sztuk amunicji, która "nie może trafić w niepowołane ręce"
Świat
faberge
Ma tylko osiem centymetrów, tysiące diamentów i kosztowało miliony. To rekord
BIZNES
Samochód ciężarowy przewrócił się na bok na DK92 koło Sochaczewa
Samochód ciężarowy przewrócił się na bok
WARSZAWA
imageTitle
Plotka o Serenie Williams wywołała burzę. "To istne szaleństwo"
EUROSPORT
Mężczyźni usłyszeli zarzuty rozboju i bezprawnego pozbawienia wolności.
Podali się za policjantów, weszli do domu. Kobietę skrępowali i okradli
Białystok
2910N104V CPK ZABLOTNIA
Horała twierdzi, że wciąż nie wie, jak doszło do sprzedaży działki pod CPK
BIZNES
Marcin Horała
"Normalsi" i "podjęcie boju". Horała o sporach w PiS
Polska
Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
Na rok zamkną Muzeum Fryderyka Chopina
WARSZAWA
Wyginął endemiczny gatunek motyla
Wyginął endemiczny gatunek motyla. "Tragiczne wydarzenie"
METEO
imageTitle
Kpią z Lewandowskiego. "Piłka w kierunku trzeciego piętra"
EUROSPORT
Jafar Panahi po konferencji prasowej towarzyszącej premierze "A Simple Accident"
Znany reżyser zaocznie skazany
Świat
imageTitle
Wreszcie błysk Sochana. Były pochwały od trenera
Najnowsze
Ostrzelano samochód peruwiańskiego polityka Rafaela Belaunde
Ostrzelano samochód kandydata na prezydenta
Świat
Airbus A320 Eurowings shutterstock_2485082391
Najpierw uziemienie, potem kontrole. Kolejne usterki w Airbusach
BIZNES
Witkoff i Kushner (po lewej), Uszakow, Putin i Dmitrijew (po prawej). Spotkanie na Kremlu 2.12.2025 roku
"Rosja odrzuciła warunki, na które zgodziły się Ukraina i USA"
Świat
imageTitle
Polska walczy o Euro. Odliczanie do werdyktu
EUROSPORT
imageTitle
"Przyjemność". Zaskoczył po dotkliwej wpadce
EUROSPORT
Artur Rogalski
Żołnierz od "Andrzeju, nie denerwuj się" potrzebuje pomocy
Polska
Iluminacja świąteczna w Warszawie
27-metrowa choinka i tysiące światełek. Startuje świąteczna iluminacja
WARSZAWA
pies klatka kojec shutterstock_2467644617
Prezydent zawetował ustawę łańcuchową. Złożył własny projekt
Polska
AdobeStock_534558165_Editorial_Use_Only
Koniec uzależnienia UE od rosyjskiego gazu. Jest porozumienie
BIZNES
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kumulacja w Lotto w górę
BIZNES
imageTitle
Matka słynnej zawodniczki sprzeciwia się jej powrotowi
EUROSPORT
Gęsta mgła
Gęste mgły. Żółte alarmy w części kraju
METEO
Talibowie przeprowadzili publiczną egzekucję na stadionie
Przeprowadzili publiczną egzekucję na stadionie
Świat
shutterstock_2326666475
"Daliśmy szansę jakiemuś zarodkowi, żeby pojawił się na świecie"
Marta Abramczyk
Prezydent USA Donald Trump
Szokująca tyrada Trumpa. "Ich kraj śmierdzi"
Świat
Sabrina Carpenter
Sabrina Carpenter oburzona. "Nigdy nie wykorzystujcie mojej muzyki"
Świat
Pies na łańcuchu
Weto Nawrockiego, Amerykanie u Putina, groźby Trumpa
warto wiedzieć

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica