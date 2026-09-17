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Polska

Fala komentarzy po wpisie Kancelarii Prezydenta. "Skrajna głupota?", "proponuję usunąć"

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Karol Nawrocki
Wpis kancelarii prezydenta i komentarz prof. Anny Wojciuk
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański
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"Proponuję skasować ten wpis" - napisał premier Donald Tusk. Tak zareagował na wpis Kancelarii Prezydenta na X. Nawrocki szybko mu odpowiedział: "Panie Premierze, historyku...". Pojawiła się fala komentarzy.

Prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w czwartek w apelu pamięci i złożył wieniec na cmentarzu wojennym we Włodawie (województwo lubelskie) w związku z 87. rocznicą sowieckiej agresji na Polskę.

Prezydent mówił do zgromadzonych: - Hitler i Stalin pogubili się w jednym. Chcieli, żeby Polski nie było. Myśleli, że Polska zginie i przestanie istnieć. Chcieli zabrać: jeden ciało, a drugi duszę. Ale zapomnieli o tym, że my, Polacy, jesteśmy narodem, który może utracić swoje terytorium. Nawet na 123 lata albo na sześć kolejnych lat. Ale jesteśmy narodem, który nigdy nie odda swojej duszy. Możemy stracić terytorium, a nigdy nie stracimy naszej ojczyzny.

Potem na koncie Kancelarii Prezydenta RP na X pojawił się wpis: "Jesteśmy narodem, który może utracić terytorium, ale nigdy nie stracimy duszy; możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej Ojczyzny - prezydent RP Karol Nawrocki we Włodawie".

Wpis częściowo pokrywa się z tym, co Nawrocki powiedział w czasie obchodów, bez ostatnich słów: "możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej Ojczyzny".

Po publikacji wpisu kancelarii pojawiła się fala komentarzy. Najpierw zareagował premier Donald Tusk. "Panie Prezydencie, proponuję skasować ten wpis. Nie zamierzamy oddać ani skrawka naszego terytorium" - wskazał.

Nawrocki odpowiedział. "Panie Premierze, historyku..."

Potem prezydent odpowiedział premierowi na X.

"Panie Premierze, historyku, dziś jest 17 września... Ważna rocznica. Warto wiedzieć: 87 lat temu straciliśmy terytorium, ale nie straciliśmy Ojczyzny" - wskazał Nawrocki.

Prezydent polecił Tuskowi jak najszybciej pochylić się nad jego ustawą o obniżeniu cen paliw. "Polacy czekają. Proponuję skasować ceny paliw" - napisał.

"Bardzo poważny błąd komunikacyjny"

W programie "Tak jest" w TVN24 na gorąco oba wpisy komentowali politolożka prof. Anna Wojciuk oraz dziennikarz TVN24+ Patryk Michalski, autor podcastu "News Michalskiego".

- Zdecydowanie to wygląda bardzo niezręcznie - oceniła prof. Wojciuk. Jej zdaniem prezydent był dotychczas profesjonalny w komunikacji, ale w ostatnim czasie zaczyna się gubić, bo czwartkowa wypowiedź to "szkolny błąd". - Nieprzemyślenie tego, w jakich kontekstach komunikat może zostać odczytany w tym konkretnym dniu - dodała.

W ocenie Patryka Michalskiego w najbardziej pozytywnej dla prezydenta interpretacji chodziło o to, co działo się w historii. - Natomiast prezydent musi ważyć każde słowo w tym kontekście. Szczególnie dzisiaj, kiedy rosyjska propaganda jest w stanie wykorzystywać absolutnie każde potknięcie - wskazał.

- To jest bardzo poważny błąd komunikacyjny - powiedział dziennikarz. Zwrócił przy tym uwagę, że w mediach społecznościowych prezydenta nie ma wpisów o ostatnich atakach Rosji tuż przy granicy z Ukrainą. - I to jest milczenie, które paradoksalnie jest głośne - dodał.

Żurek: czy to skrajna głupota?

Wpis kancelarii prezydenta komentowali też inni politycy obozu rządzącego.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek sięgnął do konstytucji. Zapytał, czy słowa Karola Nawrockiego to "skrajna głupota", czy przesłanka do uznania prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe za trwale niezdolnego do sprawowania urzędu.

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak komentował wpis krótko: "Nie możemy oddać terytorium".

Z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka zamieścił w X nagranie z informacji premiera Donalda Tuska przestawionej w Sejmie o ostatnich atakach Rosji przy polskiej granicy.

"Niech słowa Premiera Donalda Tuska dotrą do tych, którzy myślą o oddaniu 'kawałka terytorium'. Polska, jak nigdy wcześniej, potrzebuje dziś odważnych przywódców" - napisał Szłapka.

"Niezależnie od tego, co prezydent chciał przekazać, wypowiadanie takich słów jest skrajnie nieodpowiedzialne. Ale jeszcze bardziej nieodpowiedzialne jest to, że takie zdanie wisi od trzech godzin tu i było uwypuklone na stronie Kancelarii Prezydenta. Szokujące. I to w takim dniu" - komentuje we wpisie Michalski.

Zdaniem dziennikarza prezydent powinien dopilnować, aby wpis kancelarii zniknął, a osoby odpowiedzialne za jego opublikowanie przeprosiły.

Polska była pod zaborami 123 lata, a także pod okupacją niemiecką i radziecką w czasie II wojny światowej, która trwała niecałe sześć lat.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Donald TuskKarol NawrockiHistoriaMedia społecznościowePrezydent RPKancelaria Prezydenta RPRządWaldemar ŻurekAdam SzłapkaTomasz Siemoniak
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