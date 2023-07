Jak wypadł egzamin ósmoklasisty? CKE przedstawia wyniki

Od dziś - poniedziałku, 3 lipca - uczniowie VIII klas szkół podstawowych z 12,6 tys. szkół w kraju mogą sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała, jak wypadli zdający. Średni wynik z matematyki to 53 proc. Lepiej poszedł język polski i najpopularniejszy spośród języków obcych - angielski.

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzono w dniach 23 - 25 maja 2023 r. Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, przystąpiło do niego ok. 510 400 spośród ok. 520 600 uczniów ósmych klas szkoły podstawowej (ok. 98 proc.), w tym ok. 13 800 uczniów – obywateli Ukrainy. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali go 12, 13 i 14 czerwca.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Znamy wyniki

Uczniowie szkół podstawowych w maju podeszli do egzaminu z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Jak podała w poniedziałek CKE w przypadku egzaminu z języka polskiego średni wynik to 66 proc., na egzaminie z matematyki średnia była niższa 53 proc. Średni wynik egzaminu z języka angielskiego, który wybrało 98 proc. zdających, to - podobnie jak w przypadku języka polskiego - 66 proc. Drugim pod względem popularności językiem obcym okazał się język niemiecki (średni wyniki na poziomie 53 proc.), za nim język rosyjski (68 proc.), hiszpański (69 proc.), francuski (82 proc.) i włoski (69 proc.).

CKE wyniki 2023 CKE

Jak informuje CKE najwyższe wyniki, czyli od 90 do 100 proc., uzyskało z języka polskiego 21 658 uczniów (4,6 proc.), z matematyki – 74 223 (15,7 proc.), z języka angielskiego – 139 837 (29,8 proc.) i niemieckiego – 1 074 uczniów (12,8 proc.). Najwyższe wyniki ze wszystkich egzaminów uzyskało 10,8 tys. osób.

Egzamin ósmoklasisty - szczegóły wyników

Jak wypadły wyniki w zależności od lokalizacji szkoły? Uczniowie podchodzący do egzaminu we wsiach najwyższe wyniki uzyskali z języka polskiego (65 proc.), podobnie uczniowie z miast do 20 tys. mieszkańców (63 proc.). Osoby z miast od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców i powyżej 100 tys. mieszkańców najlepiej wypadły na egzaminie z języka angielskiego (średnia na poziomie kolejno: 67 proc. i 74 proc.).

Dziewczęta najlepiej poradziły sobie z językiem polskim (średni wynik 70 proc.), chłopcy najwięcej poprawnych odpowiedzi udzielili na egzaminie z języka angielskiego (67 proc.).

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło w tym roku też ok. 13,8 tys. obywateli Ukrainy. Podeszli oni do egzaminu z języka polskiego (średni wynik na poziomie 45 proc.), matematyki (37 proc.) i języka obcego nowożytnego. 73,2 proc. uczniów z Ukrainy wybrało język angielski (średni wynik - 46 proc.), a 25,5 proc. język rosyjski (średni wyniki 90 proc.) - informuje CKE.

Ogólnie, w porównaniu z ubiegłym rokiem język polski wypadł lepiej - w 2022 średni wynik to 60 proc. Nieco gorzej wypadła w tym roku matematyka - w 2022 roku średni wynik to 57 proc. Angielski uczniowie zdali na bardzo podobnym poziomie, w 2022 roku było to 67 proc.

Autor:wac//am

Źródło: CKE