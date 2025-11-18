"Dywersja". Już jutro debata w TVN24+

Dr Raubo: po 2022 roku nie powinniśmy być zaskoczeni próbami dywersji w Polsce Źródło: TVN24

- Przekroczono pewną granicę i sprawa jest naprawdę bardzo, bardzo poważna - mówił we wtorek w Sejmie premier Donald Tusk, odnosząc się do wydarzeń ostatniego weekendu.

W sobotę i niedzielę w ramach działań dywersyjnych została zaatakowana infrastruktura kolejowa między Warszawą a Lublinem. Ustalenia służb wskazują, że doszło do uszkodzenia torów przy użyciu materiałów wybuchowych w rejonie stacji PKP Mika koło Garwolina, a także do zniszczenia infrastruktury kolejowej w okolicach miejscowości Gołąb w powiecie puławskim. - Ładunek wybuchowy typu wojskowego C4 został zdetonowany przy pomocy urządzenia inicjującego poprzez kabel elektryczny długości 300 metrów. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono także pewną ilość materiału wybuchowego, który nie zdetonował - poinformował szef rządu.

Eksperci o aktach dywersji

Tym wydarzeniom i ich następstwom będzie poświęcona debata "Dywersja" w TVN24+. W jaki sposób działali sprawcy? Kim są? Co ostatnie akty dywersji oznaczają dla naszego bezpieczeństwa? Czy polskie służby zareagowały prawidłowo? Jak my powinniśmy reagować? Czy można skutecznie zabezpieczyć infrastrukturę koleiową? O tym między innymi mówić będą zaproszeni do studia eksperci: Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych; podpułkownik Robert Michniewicz, emerytowany oficer agencji wywiadu; Michał Przedlacki, dziennikarz "Superwizjera" i Robert Zieliński, dziennikarz portalu tvn24.pl.

Debata będzie transmitowana w TVN24+ od godziny 15:00 w środę. Poprowadzi ją Bartłomiej Ślak.

