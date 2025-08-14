Dyplomaci patrzą na "kuksańce". Ta świadomość "powinna do obu panów dojść"

Po spotkaniu szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker powiedział, że "prezydent Karol Nawrocki przedstawił zasady, na których powinna być oparta współpraca prezydenta i premiera". Dodał, że szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki przekazał ostatnio, że wicepremier Radosław Sikorski "powinien już ubiegać się o spotkanie" z Nawrockim. Grzegorz Kajdanowicz, który prowadził "Fakty po Faktach" pytał, czy to "próba zaznaczenia przez prezydenta Karola Nawrockiego, kto jest tutaj kierownikiem".
- Być może te kolejne spotkania w co wierzę, doprowadzą do tego, że te wzajemne uszczypliwości, wypowiedzi pana prezydenta, mówiące o tym, że premier Tusk to jest najgorszy premier w całym trzydziestoleciu, że panowie sobie to darują i będą tak naprawdę zajmować nas nieco poważniejszymi zagadnieniami - mówił Adam Jarubas.
Dodał, że "pewnie będzie tak, że od czasu do czasu będą sobie jakieś kuksańce przekazywać".
- Pamiętajmy, że nawet to orędzie pana prezydenta w Sejmie było obserwowane chociażby przez dyplomatów. I oni, widząc te utarczki premiera z prezydentem, tak naprawdę widzą obraz państwa, które jest targane wewnętrznymi sprzecznościami - zauważył.
Jarubas ocenił, że "ta świadomość powinna do obu panów dojść i w interesie Polski jest dzisiaj, żeby budować porozumienie w tych najważniejszych tematach".
Andrzej Halicki odnosząc się do słów Szefernakera, powiedział, że "nie rozkładałby winy po równo". - Jeżeli doszło do takich rzeczy, które zaczynają zabierać uwagę mediów chociażby, to takie małostkowe rzeczy świadczą tylko o tych, którzy je aranżują - ocenił.
- I właśnie małostkowość to jest dowód raczej kompleksu i słabości. Dlaczego? Bo sytuacja jest dramatyczna - zauważył Halicki. Jak dodał, "nie możemy się zgodzić na rozwój takiego scenariusza, który zagrozi nam".
Zamieszanie wokół środowych spotkań
W środę prezydent Karol Nawrocki reprezentował Polskę w czasie wideorozmowy europejskich liderów i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
Poprzedniego dnia rzecznik rządu Adam Szłapka informował, że to premier Donald Tusk weźmie udział w tym spotkaniu. Potem Tusk wyjaśniał, że wiadomość o tym, że strona amerykańska wolałaby, aby w rozmowie z Trumpem brał udział Nawrocki, nadeszła dopiero we wtorek tuż przed północą. Podkreślał również, że dla bezpieczeństwa Polski ważna jest współpraca między rządem i prezydentem.
"Gazeta Wyborcza" napisała w czwartek, że to kancelaria polskiego prezydenta zabiegała, by w rozmowie z Trumpem reprezentował Polskę Nawrocki, a nie Donald Tusk.
Zapytany o tę sytuację Halicki komentował, że "w Stanach Zjednoczonych mamy system prezydencki, więc nie jest dziwnym, że w tym formacie prezydent Trump też się porusza".
Jarubas zauważył, że każdy z głównych graczy, zarówno rząd jak i prezydent, powinien zabiegać o interes Polski. - W interesie Polski jest, żeby każdy wykorzystał ten czas, te możliwości, te relacje, żeby przekonywać do polskiego interesu, który powinien być wcześniej przedyskutowany - ocenił.
Autorka/Autor: kkop/kab
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: PAP