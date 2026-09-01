NEWS MICHALSKIEGO "Dwóch Leszków Millerów". Piekarska: nie rozumiem tej postawy Patryk Michalski Sebastian Zakrzewski Zespół autorów |

Leszek Miller Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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Wiceszefowa klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Piekarska komentowała w programie "News Michalskiego" w TVN24+ obecną postawę Leszka Millera.

Były premier w przestrzeni publicznej często wygłasza krytyczne wobec Ukrainy komentarze, a niektóre z nich są zgodne z kremlowską propagandą. W drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku Piekarska była zastępczynią Millera, gdy ten pełnił funkcję szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Piekarska: powiedziałam Millerowi, że nie rozumiem tego, jak się zachowuje

- Mnie jest bardzo smutno, czytając czy słuchając niektórych wypowiedzi Leszka Millera. Wolę go pamiętać jako osobę, która wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej - mówiła we wtorek w programie "News Michalskiego" w TVN24+.

Posłanka Piekarska dodała, że ma dziś problem z oceną postawy byłego premiera. - On [Leszek Miller - red.] to zresztą wie, bo ja mu powiedziałam, że nie rozumiem tego, w jaki sposób się teraz zachowuje, jak komentuje sytuację na Ukrainie - stwierdziła.

- Moim zdaniem jest dwóch Leszków Millerów. Ten z początku wieku, który wprowadzał Polskę do Unii Europejskiej i ten z dzisiaj. Nie rozumiem tego, tej postawy. Jest mi strasznie przykro - wskazała.

Prowadzący program Patryk Michalski przywołał słynne powiedzenie Millera, według którego "prawdziwego mężczyznę poznaje się nie po tym, jak zaczyna, a jak kończy". - Właśnie widać jak kończy, a kończy brzydko - skomentowała Piekarska. Jak podkreśliła, były premier "opowiada rzeczy nieakceptowalne".