Skąd Nawrocki miał 120 tysięcy? Czarnek: tyle to kosztuje garaż mojego sąsiada

Ludzie w wieku 30 lat kupują mieszkania za milion złotych. 120 tysięcy to kosztuje garaż mojego sąsiada - w ten sposób Przemysław Czarnek odpowiedział na pytanie o to, w jaki sposób Karol Nawrocki dysponował kwotą, za którą miał kupić kawalerkę od pana Jerzego.

Kluczowe fakty: Karol Nawrocki, kandydat PiS na prezydenta, wbrew wcześniejszym deklaracjom, jest właścicielem co najmniej dwóch mieszkań, a nie jednego.

Rzeczniczka Karola Nawrockiego przekazała, że ten miał otrzymać kawalerkę w dowód wdzięczności za opiekę nad starszym mężczyzną - panem Jerzym. Ten jednak od ponad roku przebywa w domu opieki społecznej.

Przemysław Czarnek wraz z innymi posłami PiS zorganizował we wtorek konferencję prasową, w trakcie której odpowiadał na pytania związane z okolicznościami nabycia przez Nawrockiego drugiego mieszkania.

Podczas wspólnej konferencji posłowie PiS Przemysław Czarnek, Paweł Szefernaker i Andrzej Śliwka poruszyli temat sprawy drugiego mieszkania Karola Nawrockiego.

Czarnek przedstawił fragmenty dokumentów powiązanych z przejęciem mieszkania, podając też nazwisko byłego właściciela kawalerki.

Mówiąc o dokumentach, Czarnek wspomniał, że umowa sprzedaży między panem Jerzym, a małżeństwem Nawrockich miała zostać zawarta 6 marca 2018 roku za kwotę 120 tysięcy złotych.

Były minister edukacji pytany przez dziennikarza, skąd Karol Nawrocki, mający wówczas 34 lata, był w posiadaniu 120 tysięcy złotych, odpowiedział: - 120 tysięcy złotych to kosztuje garaż mojego sąsiada nawet.

- Skąd człowiek trzydziestoletni, który pracuje, wziął 120 tysięcy złotych? Niech pan mi zada takie pytanie, powiem panu. Ja na przykład wziąłem z kredytu we frankach szwajcarskich, który szczęśliwie ostatnio mi się umorzył. Inni ludzie z innych pożyczek, inni dostają od rodziców - wyliczał.

Czarnek dodał, że "dzisiaj mieszkania kosztują po milion złotych". - To niech pan się Karola (Nawrockiego) zapyta, skąd wziął 120 tysięcy złotych. Ja tylko panu mówię, że ludzie w wieku 30 lat kupują mieszkania nie za 120 tysięcy, tylko również za milion. Niech pan popyta ludzi na ulicy trzydziestoletnich - mówił do dziennikarza zadającego pytanie.

Ustalenia w sprawie drugiego mieszkania Nawrockiego

Portal Onet ujawnił, że kandydat PiS na prezydenta, wbrew deklaracji z debaty prezydenckiej w "Super Expressie", nie jest właścicielem jednego, a dwóch mieszkań. Poza mieszkaniem w Gdańsku, w którym mieszka z rodziną, posiada w Gdańsku również kawalerkę. W poniedziałek portal podał, że w 2017 roku Jerzy Ż. - ówczesny właściciel kawalerki - przekazał ją Nawrockiemu i jego żonie w zamian za opiekę i utrzymanie, czyli na zasadzie umowy dożywocia, jednak mężczyzna trafił do domu opieki społecznej.

Rzeczniczka sztabu kandydata popieranego przez PiS Emilia Wierzbicki wcześniej oświadczyła, że Nawrocki nigdy w tym mieszkaniu nie mieszkał, nie wynajmował, ani nie czerpał z niego żadnej korzyści majątkowej, a opłaty za nie uiszcza do dziś, natomiast dysponentem mieszkania jest wciąż pan Jerzy. Dodała ponadto, że "kontakt z panem Jerzym urwał się w grudniu 2024 roku. (...) Karol Nawrocki próbował odnaleźć go poprzez sąsiadów i znajomych, jednak bezskutecznie".

Onet we wtorek opublikował rozmowę z opiekunką Jerzego Ż. z pomocy społecznej, Anną Kanigowską, która miała się nim opiekować od wiosny 2022 roku do wiosny 2023 roku. Według niej "pan Jerzy żył w nędzy", "praktycznie nic nie miał" oraz że "bez przydziału z MOPR" i bez dokonywanych przez nią zakupów "nie miałby jedzenia". Opiekunka powiedziała, że próbowała się dowiedzieć od Nawrockiego, dlaczego nie pomaga emerytowi, skoro przejął jego mieszkanie w zamian za opiekę i że wysłała do Nawrockiego w tej sprawie list. Według Kanigowskiej Nawrocki "chciał tylko przejąć mieszkanie, a potem po prostu wszystko miał gdzieś". Dodała, że nigdy nie spotkała się "z tak bezczelnym oszustwem".

