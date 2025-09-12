Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Tusk "wzywa wszystkie siły polityczne w Polsce". "Od tego zależy reakcja naszych sojuszników"

Donald Tusk
Tusk: kluczową polityczną sprawą jest, aby wszyscy sojusznicy przyjęli polską interpretację zdarzeń
Źródło: TVN24
Kluczową polityczną sprawą jest, aby wszyscy sojusznicy przyjęli polską, bo ona jest zgodna z faktami, interpretację zdarzeń z tej nocy. Żeby nie było żadnych wątpliwości, kto jest w tej sytuacji agresorem - powiedział w Sejmie Donald Tusk. Premier wezwał wszystkie siły polityczne w Polsce, aby w kwestii zagrożenia rosyjskiego i zdolności obronnych Polski, były jak "jedna pięść".
Kluczowe fakty:
  • Szef NATO Mark Rutte i głównodowodzący siłami Sojuszu w Europie gen. Alexus Grynkewich ogłosili nową strategię NATO w celu wzmocnienia wschodniej flanki.
  • Donald Tusk przekazał, że jest to bezpośrednia odpowiedź na wniosek Polski i konsultacje z sojusznikami.
  • Premier podkreślił, jak ważna jest jedność w sytuacji rosyjskiego zagrożenia.

Szef NATO Mark Rutte podkreślił w piątek na konferencji prasowej, że "ochrona wschodniej flanki NATO jest naszym kluczowym zadaniem". Zapowiedział, że działania te będą wspierane w ramach nowej inicjatywy Wschodnia Straż (Eastern Sentry).

Wschodnia Straż. NATO zapowiada wzmocnienie wschodniej flanki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wschodnia Straż. NATO zapowiada wzmocnienie wschodniej flanki

Świat

Tusk: kluczowe, by sojusznicy przyjęli polską interpretację

- Kluczową polityczną sprawą jest, aby wszyscy sojusznicy przyjęli polską, bo ona jest zgodna z faktami, interpretację zdarzeń z tej nocy - mówił w Sejmie Donald Tusk, komentując decyzję NATO.

- Żeby nie było żadnych wątpliwości, kto jest w tej sytuacji agresorem. Żeby nie było żadnych wątpliwości, że Polska i cała wschodnia flanka wymaga dużo większej koncentracji uwagi, sił, środków ze strony całego Sojuszu, tak, aby nie było najmniejszej wątpliwości, jakie polityczne konsekwencje mają zdarzenia z tej nocy - dodał premier.

Donald Tusk w Sejmie
Donald Tusk w Sejmie
Źródło: PAP/Piotr Nowak

Tusk przekazał też, że ogłoszona dzisiaj inicjatywa NATO to bezpośrednia odpowiedź na nasz wniosek i konsultacje z sojusznikami oraz na naruszenie przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej.

Premier o Wschodniej Straży

- Dokładnie o tego typu deklaracje i decyzje prosiliśmy - mówił Tusk. - O zdecydowane, szybkie działania. Minęło kilkadziesiąt godzin od naszego wniosku i te pierwsze decyzje zapadły - dodał.

Podkreślił, że poszczególne państwa europejskie zdecydowały o praktycznym wzmocnieniu obrony przeciwpowietrznej i obrony polskich granic przy pomocy sprzętu i dodatkowych żołnierzy. - Dziękujemy za to (...). Wszyscy mamy przekonanie, że ta solidarna reakcja naszych sojuszników jest tym, na co czekaliśmy - powiedział szef rządu.

- Bardzo ważne jest, na szczęście nie dla nas tylko, dla Polski, ale dla całego NATO, aby nasze działania dały czytelną odpowiedź Rosji, że jej prowokacje nie będą w żadnym wypadku tolerowane, nie będą też fałszywie interpretowane i bezpieczeństwo sojuszników to granica, której nikt nie może przekroczyć. I jest to granica, której strzec będą solidarnie wszystkie państwa NATO - powiedział Tusk.

Kilka dronów zmierzało w kierunku bazy NATO? Sikorski komentuje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kilka dronów zmierzało w kierunku bazy NATO? Sikorski komentuje

Świat

Szef rządu podkreślił, że inicjatywa Wschodniej Straży ma dotyczyć wszystkich państw wschodniej flanki NATO, które czują zagrożenie ze strony Rosji i ma objąć zarówno siły powietrzne jak i elementy naziemnej obrony przeciwlotniczej.

Dodał, że Polska, wraz z sojusznikami, w tym NATO będzie poszukiwać "wszystkich możliwych działań długo - i krótkookresowych i rozwiązań z wykorzystaniem najnowocześniejszych, najskuteczniejszych technologii".

Premier powiedział też, że "w całym porozumieniu z panem prezydentem" może mówić o tym, iż "w interesie Polski jest właśnie kształtowanie obrazu tych zdarzeń zgodnie z potrzebami bezpieczeństwa Polski i zgodnie z faktami".  

Tusk: wzywam wszystkie siły polityczne w Polsce, żebyśmy byli jak jedna pięść

Tusk podkreślił, że reakcja sojuszników Polski, a następnie formalne stanowisko głównodowodzącego i sekretarza generalnego NATO na zagrożenie ze strony Rosji było możliwe głównie dzięki temu, że z polskiej strony - od prezydenta, premiera, wszystkich instytucji, szefa MON i Wojska Polskiego poszedł jednolity sygnał, że polska interpretacja nie mogła być podważona przez nikogo - dlatego że była zbudowana na faktach.

Jak zaznaczył, przez ostatnie godziny toczył się kluczowy pojedynek o to, czy to polska czy rosyjska interpretacja zdarzeń zdobędzie uznanie i posłuch - także wśród naszych sojuszników.

- Skuteczność Polski wymagać będzie w dalszym ciągu pełnej jedności w tej kwestii. I oto do tego wzywam wszystkie siły polityczne w Polsce, aby w tej konkretnej kwestii zagrożenia rosyjskiego, zdolności obronnych Polski, żebyśmy byli naprawdę jak jedna pięść. I to nie jest tylko slogan. Od tego zależy reakcja wszystkich naszych sojuszników - podkreślił.

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Jak podkreśliło, "jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli". Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.

OGLĄDAJ: NATO uruchamia "Wschodnią Straż". Premier o szczegółach
pc

NATO uruchamia "Wschodnią Straż". Premier o szczegółach

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop//akw

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Nowak

Udostępnij:
TAGI:
Donald TuskSejmNATOWojsko
Czytaj także:
Daniel Fried
"Jeśli Putin próbował testować, czy byliśmy gotowi obronić Polskę, to dla nas udany test"
Deszcz, ulewa, noc
Tutaj nocą będzie lać. IMGW ostrzega
METEO
Minuta ciszy dla Charliego Kirka w Sejmie
Chwila ciszy w Sejmie po zabójstwie kontrowersyjnego aktywisty
Wrocławskie juwenalia
Życie studenckie a finanse. Ile wydają studenci?
BIZNES
Chcą odwołać wójta Grzegorza Jakucia
Zebrali podpisy, będzie referendum w sprawie odwołania wójta. Przez podwyżki za wodę
Białystok
Wołodymyr Zełenski i Keith Kellogg
Zełenski oferuje mieszkanie wysłannikowi Trumpa
Świat
Joanna Napierała
Wybrano nową przewodniczącą komisji ds.pedofilii
Katarzyna Stoparczyk
Data pogrzebu Katarzyny Stoparczyk i prośba rodziny
WARSZAWA
Noc, pochmurno
Noc z rozpogodzeniami, ale i deszczem
METEO
imageTitle
Szeremeta poszła za ciosem. Jest w finale mistrzostw świata
EUROSPORT
Lotniskowiec Fujian, 11 września 2025 roku
Nowy chiński lotniskowiec minął Tajwan
Świat
imageTitle
Zapachniało sensacją w Pucharze Davisa. Berkieta postraszył faworyta
EUROSPORT
Nocą pojawią się burze
Gdzie jest burza? Grzmi w kolejnych województwach
METEO
WOT
Wojsko szukało drona w Wesołej
WARSZAWA
Mariusz Haładyj
Sejm wybrał następcę Mariana Banasia
BIZNES
Przycisk SOS w Łodzi
Przyciski SOS w Łodzi sprawdzają się
Marzanna Zielińska
Radosław Sikorski
Kilka dronów zmierzało w kierunku bazy NATO? Sikorski komentuje
Świat
Kontrabanda pod workami z marchwią
Przemycał papierosy. Wiózł je pod workami z marchwią
Białystok
Asteroida minie Ziemię
Ziemia ma kolejnego towarzysza. Przez 60 lat chował się przed naukowcami
Agnieszka Stradecka
Problemy mieszkańców gminy Brudzeń Duży z dostępem do wody (zdj. ilustracyjne)
Część mieszkańców bez dostępu do wody. Przez enterokoki
WARSZAWA
Do incydentu doszło w urzędzie miasta przy placu Wszystkich Świętych
Drażniąca substancja rozpylona w urzędzie miasta
Kraków
imageTitle
Mistrzowie świata zagrają o złoto na Starym Kontynencie
EUROSPORT
Rada Bezpieczeństwa ONZ (27.11.2024)
Co wydarzy się w dziś w ONZ? Takie posiedzenie "po raz pierwszy w historii"
imageTitle
Pierwsza z Polek pewna walki o złoto mistrzostw świata
EUROSPORT
imageTitle
Hat-trick Philipsena w Vuelta a Espana. Liderzy czają się przed finałem
EUROSPORT
Uwolnieni białoruscy więźniowie na spotkaniu ze Swiatłaną Cichanouską
Uwolnieni więźniowie o tym, co przeżyli. "Świat nie rozumie, jaka jest skala okrucieństwa"
Świat
stacja paliw, paliwo, tankowanie
Notowania ropy i ceny paliw w Polsce. Co czeka kierowców?
BIZNES
"Ludzie, mieszkam na tej wsi". Nie mieszka. Tak trolle Kremla uderzają w panią Alicję i pana Tomasza
"Ludzie, mieszkam na tej wsi". Nie mieszka. Trolle Kremla uderzają w ofiary
Jan Kunert, Gabriela Sieczkowska
Granica Polski i Białorusi, Straż Graniczna
Został zatrzymany, jest podejrzany o ataki na polskich żołnierzy na granicy
WARSZAWA
Silny wiatr w Wielkiej Brytanii
Ulewy i wichury na Wyspach. Alarmy dla milionów mieszkańców
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica