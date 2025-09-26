Logo strona główna
Polska

Tusk wyszedł od Hołowni w milczeniu

Donald Tusk, Szymon Hołownia
Marszałek Szymon Hołownia o głosowaniu w sprawie CPK
Źródło: TVN24
Po koalicyjnym rozłamie w piątkowych głosowaniach premier Donald Tusk skierował kroki do gabinetu marszałka Szymona Hołowni. Jak relacjonowała reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska, Tusk wyszedł stamtąd w milczeniu - nie porozmawiał z dziennikarzami. Marszałek Sejmu za to zabrał głos.

W piątek Sejm nie przyjął wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zapewnieniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. O wyniku zadecydowały m.in. głosy posłów Polski 2050 Szymona Hołowni.

Do decyzji Sejmu odniósł się premier Donald Tusk, który stwierdził, że "nie akceptuje głosowania posłów w tej sprawie" oraz traktuje tę sytuację jako "zły znak".

Po długiej konferencji prasowej w hallu sejmowym szef rządu nie opuścił budynku znajdującymi się obok drzwiami. Zamiast tego skierował się do gabinetu marszałka Szymona Hołowni.

Ostry komentarz premiera, prezydent dziękuje posłom

Ostry komentarz premiera, prezydent dziękuje posłom

BIZNES
Tusk "nie jest zadowolony", ale "nie może kwestionować"

Tusk "nie jest zadowolony", ale "nie może kwestionować"

Po rozmowie trwającej około 20 minut premier opuścił gabinet w milczeniu, nie rozmawiając z dziennikarzami - relacjonowała reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska.

W gabinecie, oprócz Donalda Tuska i Szymona Hołowni, był też przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński, a także przewodniczący klubu Polski 2050 Paweł Śliz. 

Gozdawa-Litwińska oceniła: "powiedzieć, że wychodzący z gabinetu Zbigniew Konwiński miał nietęgą minę, to nic nie powiedzieć". Stwierdziła, że sytuacja w środku musiała być napięta.

Spotkanie skomentował Paweł Śliz, który zapewniał, że premier wyszedł ze spotkania "uspokojony".

Hołownia: to nie było uchwalenie ustawy

Głos zabrał także sam Szymon Hołownia, który wyjaśnił, że tłumaczył premierowi intencje związane z prezydenckim projektem dotyczącym CPK. Podkreślił, że chodziło przede wszystkim o to, aby podczas obrad komisji infrastruktury "pokazać absurdalność niektórych zapisów" i wykazać, "że projekt nie jest tak dobry, jak przedstawia go prezydent".

Zaznaczył, że głosowanie dotyczyło jedynie skierowania ustawy do dalszych prac w komisji, a nie jej uchwalenia.

- Ponieważ to nie jest uchwalenie ustawy, a my nie uchwalamy ustaw z opozycją, tylko z koalicją rządową, to nasi posłowie zdecydowali, jak zdecydowali. Nie było dyscypliny. Komisja Infrastruktury naprawdę chce pracować nad tą ustawą - podkreślił Hołownia.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: ms/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP

