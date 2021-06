W sobotę posiedzenie Rady Krajowej PO, ma przyjechać Tusk. "Myślę, że coś się wydarzy"

Kogoś, kto ma tak ogromne doświadczenie jak Donald Tusk, nie należy lekceważyć, powinno się go witać z otwartymi ramionami - mówiła w TVN24 posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska o ewentualnym powrocie byłego premiera do polskiej polityki.

W sobotę 3 lipca ma się odbyć posiedzenie Rady Krajowej PO. W obradach ma wziąć udział Donald Tusk, były premier i szef Rady Europejskiej, obecnie szef Europejskiej Partii Ludowej. O ewentualny powrót Tuska do polskiej polityki była pytana w środę w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Agnieszka Pomaska z PO.

"Myślę, że coś się wydarzy"

Oceniła, że Donald Tusk jest wsparciem dla PO. - Kogoś, kto ma tak ogromne doświadczenie, nie należy lekceważyć, powinno się go witać z otwartymi ramionami - powiedziała.

Dopytywana, jakich decyzji można spodziewać się po sobotnim posiedzeniu Rady Krajowej, odparła: - Myślę, że coś się wydarzy.

- Mam nadzieję, że tak czy inaczej Donald Tusk będzie chciał wspierać Platformę Obywatelską. Rola nie jest określona, nie ma decyzji Borysa Budki, ale na pewno miejsce dla Donalda Tuska w Platformie jest - powiedziała.

"Rolą Platformy Obywatelskiej, Rafała Trzaskowskiego, Donalda Tuska jest wygrać najbliższe wybory"

Przyznała, że "nie ma jeszcze scenariusza na tę radę", bo wciąż trwają rozmowy "w gronie Rafał Trzaskowski- Donald Tusk". - Nie ma nikt dzisiaj wątpliwości, że to są dwie najsilniejsze osoby w polskiej polityce. (...) Rolą Platformy Obywatelskiej, Rafała Trzaskowskiego, Donalda Tuska jest wygrać najbliższe wybory. Współpraca jest kluczem do tego zwycięstwa - przekonywała Pomaska.

Mówiła, że Tusk "jest chętnie słuchany, chętnie zapraszany przez dziennikarzy, ale nie było go przez ostatnie lata w polskiej polityce". - Na pewno Platforma chciałaby usłyszeć, co ma do zaproponowania. Nie jest ważne tylko "kto", ale też "jak". Jak wygrać wybory, jak iść do przodu, jak myśleć o przyszłości - podkreślała posłanka.

"Nie wyobrażam sobie, żeby dla kogoś tutaj nie wystarczyło miejsca"

Pomaska pytana, czy Borys Budka podjął decyzję o rezygnacji z funkcji szefa Platformy, odparła: - Rozmawiam wprost z Borysem o tym, co dalej, co przed nami. I tak, rozważa to.

- Natomiast takiej decyzji ostatecznej nie podjął. Zadałam mu to pytanie. Różne rozmowy się toczą i będą toczyły się do piątku, jak nie do soboty - dodała.

Zdaniem Pomaski "w Platformie jest wielu prominentnych polityków, którzy są gotowi do szczerej, otwartej rozmowy o przyszłości PO". - Mamy Rafała Trzaskowskiego, który jest ogromnym kapitałem Platformy. Na pewno w tym gronie Rafał Trzaskowski - Donald Tusk - Borys Budka powinno zapaść rozstrzygnięcie. I mówię "rozstrzygnąć" w takich kategoriach pozytywnych. Nie wyobrażam sobie, żeby dla kogoś tutaj nie wystarczyło miejsca - podkreśliła.

Autor:ads/kg

Źródło: TVN24