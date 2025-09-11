Logo strona główna
Polska

"Nie są to już ćwiczenia". Tusk zwraca się do żołnierzy

Donald Tusk
Tusk: nie są to już ćwiczenia, tylko jest to bezpośrednia akcja w powietrzu
Źródło: TVN24
Będziemy robili wszystko, żebyśmy nigdy jako państwo i wy, jako polscy piloci, nie byli osamotnieni, czy to w czasach pokoju, czy w czasach wojny - powiedział do pilotów w Łasku premier Donald Tusk. Mówił również o "wielkiej narodowej lekcji", w związku z niedawnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

W czwartek Donald Tusk przyjechał do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, gdzie wygłosił przemówienie skierowane do pilotów. Nawiązał w nim do wydarzeń z wtorku na środę, gdy w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.

- Mam nadzieję, że to jest wielka narodowa lekcja na temat tego, jak olbrzymie znaczenie ma fakt, że mamy was, pilotów, żołnierzy, oficerów, którzy strzegą polskiego nieba i że nie są to już ćwiczenia, nie są to pokazy, nie są to manewry, tylko jest to bezpośrednia akcja w powietrzu, która ma na celu ochronę naszej ojczyzny i bezpieczeństwa naszych obywateli - powiedział.

Szef rządu oświadczył też, że "dla wszystkich bez wyjątku - niezależnie od tego, skąd kto pochodzi, jakie ma poglądy - (piloci - red.) są bohaterami". - Ci wszyscy, którzy wiedzą, jak wygląda wasza codzienna służba i misja, wiedzą też, ile waszej pracy, poświęcenia i pasji złożyło się na to, że wczoraj mimo tego agresywnego ataku na nasze niebo, Polska była bezpieczna - powiedział.

Donald Tusk w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego
Donald Tusk w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego
Źródło: PAP/Marian Zubrzycki

Tusk o prośbie liderów państw sojuszniczych

Tusk przekazał, że "bardzo nisko kłania się w imieniu wszystkich Polek i Polaków, szczególnie tym, którzy wczoraj brali udział w tej akcji, ale także tym wszystkim, którzy będą niezbędni w przyszłości". - Prezydenci, premierzy państw sojuszniczych prosili mnie, żeby przekazać wam wyrazy uznania i podziękowania za tę misję - dodał.

- Będziemy robili wszystko, żeby zarówno zobowiązania sojusznicze, które dzisiaj są tak ważne z naszego punktu widzenia, były wypełniane przez naszych sojuszników, żebyśmy nigdy jako państwo i wy jako polscy piloci nie byli osamotnieni, czy to w czasach pokoju, czy w czasach wojny - oświadczył.

MSZ: będzie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ

MSZ: będzie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Co warto wiedzieć

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Co warto wiedzieć

Premier zapewnił również, że rząd "zrobi wszystko, aby wielki program modernizacji nie zatrzymał się ani na chwilę". - Mamy nadzieję, że Amerykanie wywiążą się z terminów. Chcielibyśmy, aby w maju dotarła do was pierwsza partia F-35 i żebyśmy mogli z miesiąca na miesiąc i z roku na rok z coraz większą pewnością siebie mówić o naszym air power (powietrznej potędze - red.) - mówił.

Donald Tusk w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego
Donald Tusk w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego
Źródło: x.com/PremierRP

- Jestem przekonany, że w jakimś sensie lekcja z wczorajszej nocy powinna być bardzo mocnym argumentem dla was, na waszą rzecz, ale też dla Polski w naszych rozmowach ze wszystkimi sojusznikami - zaznaczył szef rządu, zwracając się do pilotów.

Autorka/Autor: kgr/akw

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marian Zubrzycki

