Tusk: Budapeszt? Spróbowałbym znaleźć inne miejsce

"Budapeszt? Może nie wszyscy to pamiętają, ale już w 1994 roku Ukraina otrzymała zapewnienia o integralności terytorialnej od USA, Rosji i Wielkiej Brytanii. W Budapeszcie. Może jestem przesądny, ale tym razem spróbowałbym znaleźć inne miejsce" - napisał w środę Donald Tusk.
Portal Politico podał we wtorek, że trójstronne rozmowy pokojowe z udziałem prezydentów USA i Ukrainy, Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego, a także rosyjskiego przywódcy Władimira Putina mogłyby się odbyć w Budapeszcie.
Według rozmówców amerykańskiego portalu Budapeszt jest "pierwszym wyborem" administracji w Waszyngtonie.
