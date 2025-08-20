Logo strona główna
Polska

Tusk: Budapeszt? Spróbowałbym znaleźć inne miejsce

Donald Tusk
Biały Dom: Zełenski i Putin wyrazili wolę, aby rozmawiać
Źródło: TVN24
"Może nie wszyscy to pamiętają, ale już w 1994 roku Ukraina otrzymała zapewnienia o integralności terytorialnej od USA, Rosji i Wielkiej Brytanii. W Budapeszcie" - napisał premier Donald Tusk. Dodał, że "spróbowałby znaleźć inne miejsce". Stolica Węgier jest wymieniana jako miejsce potencjalnego spotkania Donalda Trumpa, Wołodymyra Zełenskiego oraz Władimira Putina.

"Budapeszt? Może nie wszyscy to pamiętają, ale już w 1994 roku Ukraina otrzymała zapewnienia o integralności terytorialnej od USA, Rosji i Wielkiej Brytanii. W Budapeszcie. Może jestem przesądny, ale tym razem spróbowałbym znaleźć inne miejsce" - napisał w środę Donald Tusk.

Portal Politico podał we wtorek, że trójstronne rozmowy pokojowe z udziałem prezydentów USA i Ukrainy, Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego, a także rosyjskiego przywódcy Władimira Putina mogłyby się odbyć w Budapeszcie.

Według rozmówców amerykańskiego portalu Budapeszt jest "pierwszym wyborem" administracji w Waszyngtonie.

"Pierwszy wybór" Amerykanów. To tu może dojść do spotkania Putin - Zełenski
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Pierwszy wybór" Amerykanów. To tu może dojść do spotkania Putin - Zełenski

Świat

Autorka/Autor: js/ads

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mikołaj Kuras/EPA/PAP

Donald TuskWęgryUkrainaWojna w UkrainieWołodymyr ZełenskiWładimir PutinRosjaUSADonald Trump
