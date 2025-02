- Dodatek mieszkaniowy dla służb mundurowych będzie wynosił od 900 do 1800 złotych, w zależności od miejsca służby i miejsca zamieszkania - zapowiedział we wtorek premier Donald Tusk. Minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak chce, aby funkcjonariusze służb mundurowych otrzymali pierwsze dodatki mieszkaniowe w lipcu.

- Od dłuższego czasu dyskutowaliśmy, (...) jak wygospodarować środki, aby służba w policji, straży pożarnej czy straży granicznej nie była służbą drugiej kategorii, jeśli chodzi też o wynagrodzenie, status materialny funkcjonariuszy. To, co jest możliwe w tym krótkim czasie i w sposób zasadniczy może poprawić sytuację materialną funkcjonariuszy, to zrównanie dodatków mieszkaniowych ze statusem żołnierzy Wojska Polskiego - mówił na wtorkowej konferencji prasowej premier Donald Tusk.