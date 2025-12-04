"Dobre miejsce do rozmawiania o przyszłości". Młode pokolenia i nowe wyzwania

Aleksander Kwaśniewski: czasy mojej prezydentury to dla was prehistoria Źródło: Our Future Foundation

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

PARTNEREM VII OUR FUTURE FORUM JEST TVN WARNER BROS. DISCOVERY, A PATRONEM MEDIALNYM TVN24 BiS.

"Nowe pokolenia, nowe technologie, nowe wyzwania" - to hasło siódmej konferencji Our Future Forum, organizowanej przez Our Future Foundation, która działa na rzecz włączania młodych ludzi w debatę publiczną. Our Future Forum to jedna z największych polskich konferencji, adresowanych do młodego pokolenia.

W panelach dyskusyjnych i warsztatach wzięła udział ponad setka zaproszonych gości. Rząd reprezentowali między innymi wicepremier Krzysztof Gawkowski, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski, ministra zdrowia dr Jolanta Sobierańska-Grenda, minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek. Obecny był również były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski.

- Tegoroczne forum jest poświęcone takim tematom jak praworządność, stabilność i zaufanie do organów państwa, ale również są to nowe technologie oraz to, jak sztuczna inteligencja wkradła się do naszego życia i w tym życiu zostanie - zauważył fundator Our Future Foundation Michał Maurycy Mazur w rozmowie z reporterem TVN24 BiS Hubertem Kijkiem.

Mazur zaznaczył, że celem fundacji jest to, "żeby skupiać jak najbardziej utalentowane osoby, niezależnie od miejsca ich pochodzenia". - Skutecznie się to nam udaje, czego dowodem jest to, że dzisiaj do Pałacu Kultury i Nauki przyjechało 2200 młodych osób z 16 województw. Są to osoby rozchwytywane przez pracodawców, którzy się tutaj wystawiają - mówił Mazur. - Nasza fundacja stała się hubem przyciągającym talenty - dodał.

Michał Maurycy Mazur o Our Future Forum 2025 Źródło: TVN24 BiS

Aleksander Kwaśniewski o szansach i zagrożeniach

- Każdy ma przed sobą przyszłość, lepszą czy gorszą, kształtowaną bardziej lub mniej autorsko, to jest niczym ciążący nad nami werdykt: będziemy musieli żyć i działać. Zgadzam się, że punkt startu nie jest zły, bo Polska dzisiaj jest w nieporównywalnie lepszej sytuacji gospodarczej, politycznej niż była 30 lat temu, czy 35 lat temu, gdy zaczynał się ten wielki przełom w latach 1989-90 - powiedział były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski podczas spotkania z publicznością w ramach Our Future Forum.

Kwaśniewski zauważył, że większość uczestników tego spotkania urodziła się już po zakonczonej drugiej jego kadencji prezydenckiej - po 2005 roku - dodając, że czasy, gdy pełnił ten urząd, dla większości obecnych na sali to "prehistoria".

- Były to więc dawne, ale bardzo ważne czasy dla Polski, bo stworzyliśmy fundamenty polskiej demokracji - poprzez konstytucję, dla polskiej gospodarki - przez reformy wolnorynkowe i dla Polski bezpiecznej, bo jesteśmy w NATO od 1999 roku i dla Polski z perspektywą rozwojową, bo od 2004 roku jesteśmy w Unii Europejskiej - mówił były prezydent.

Aleksander Kwaśniewski i Maksymilian Mirecki Źródło: PAP/Marcin Obara

- Zagrożenia były, są i będą, trzeba sobie z nimi radzić. Gdybym miał powiedzieć, jakie największe zagrożenia towarzyszą waszemu pokoleniu, to powiedziałbym, że największym zagrożeniem, które jest jednocześnie szansą, to kolosalne zmiany technologiczne, z którymi wy radzicie sobie dużo lepiej niż pokolenie waszych rodziców. Te zmiany przynoszą nowe wyzwania: sztuczna inteligencja, ogólna dostępność internetu, robotyzacja wielu dziedzin. To wszystko będzie powodować także zmiany na rynku pracy. Wiele popularnych zawodów do tej pory przestanie być użytecznymi, inne - zyskają na znaczeniu. Musicie się w tym dobrze orientować - mówił Kwaśniewski.

Wśród kolejnych zagrożeń były prezydent wymienił: zmiany klimatyczne, zagrożenie zdrowotne, "wynikające z mutacji bakterii i wirusów" oraz "zagrożenie polityczne, które płynie ze wschodu". - Putin i Rosja nie są zainteresowani pokojem. Są zainteresowani własnym imperialnym rozwojem. Oni chcą mieć całą Ukrainę i zrobią wszystko, żeby ją mieć. Będą używać różnych metod i będą starać się, żeby strefa rosyjskich wpływów była jak największa. To jest czynnik polityczny, który będzie towarzyszyć wam nie przez parę lat, ale przez parę dekad - ocenił Kwaśniewski.

Gość Our Fouture Forum zwrócił uwagę, że dodatkowe zagrożenie wynika ze "zmiany architektury geostrategicznej świata", która jego zdaniem może potrwać około 20 lat i "będzie oznaczać chaos".

Kwaśniewski ocenił, że "Unia Europejska w całości to jest ponad pół miliarda ludzi i jeżeli Polska będzie krajem wiodącym, a powinna być, to jesteśmy w stanie - jako Unia Europejska - konkurować, zapewnić swojemu terytorium bezpieczeństwo, dobrobyt, całkiem dobry poziom życia". - Musimy wzmocnić kilka istotnych wspólnych, europejskich polityk. Są to polityki związane z bezpieczeństwem, energetyką, z badaniami naukowo-technicznymi - dodał.

Były prezydent zasugerował obecnemu rządowi powołanie osoby, która byłaby "wyrazicielem opinii młodego pokolenia". - Taki minister do spraw młodzieży mógłby się przydać. Tylko zaznaczam: takim ministrem powinna być osoba około 30-letnia, a nie ktoś, kto będzie "urzędnikiem zajmującym się młodzieżą" - zaproponował.

Waldemar Żurek Źródło: PAP/Marcin Obara

Minister sprawiedliwości o zawodzie, który wybrał "z przekonania"

Jednym z gości, którzy mieli wystąpienia przed publicznością, był minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Minister zachęcał młodych ludzi do tego, żeby zostali sędziami. Jak mówił, był to zawód, który wybrał "z przekonania", a który musiał "z pewnym smutkiem zostawić.

Żurek zwrócił uwagę, że w tym roku ogłoszony został nabór sędziowski w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i po raz pierwszy od 2019 roku obserwowany jest wzrost zgłoszeń. - Pomimo tego, że mamy tak zwany niż demograficzny, 1381 osób chce przystąpić do egzaminu wstępnego do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Można więc powiedzieć, że młodzi ludzie uwierzyli w to, że wymiar sprawiedliwości się zmienia. Oczywiście widzicie, jakie ma dzisiaj trudności, bo oglądacie media. W tej kwestii stoję na twardym stanowisku, że musimy przywrócić działanie konstytucji - powiedział minister.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podczas Our Future Forum 2025 Źródło: Our Future Foundation

- Dam wam przykład, który utkwił mi bardzo mocno w pamięci, pokazujący jak ten kryzys w wymiarze sprawiedliwości może przełożyć się na sprawę zwykłego obywatela, każdego z was. Wiecie o tym, co to są sprawy frankowiczów. Są to sprawy, kiedy ktoś zawarł kredyt denominowany we frankach szwajcarskich - oczywiście upraszczam - pozywa bank, korporację i mówi: w mojej umowie były klauzule abuzywne - czyli niedozwolone klauzule umowne - mówił były sędzia. - Całe rzesze klientów poszły w Polsce do sądów, bo wiadomo, że jak się nie da rozstrzygnąć sporu, to idzie się po ratunek do sądu. Okazuje, że sąd w pierwszej instancji przygląda się sprawie, patrzy na orzeczenia sądów europejskich, bo my już mamy linię orzeczniczą - kontynuował.

- Taki klient wygrał w pierwszej instancji, banki się zazwyczaj odwołują, więc klient wygrał w drugiej instancji, ale jest jeszcze kasacja. Sprawa trafia do Sądu Najwyższego i co się dzieje? W Sądzie Najwyższym sprawa trafia na neosędziów - czyli osoby, które zostały wybrane na sędziów moim zdaniem w sposób wadliwy, sprzecznie z naszą konstytucją - mówił.

- Zbiera się skład, w którego wchodzą w całości neosędziowie, i mówi: nas nie interesują orzeczenia europejskich trybunałów, uważamy inaczej. Taki klient po długoletnim procesie, wygrał w dwóch instancjach, zainwestował sporą kwotę na swoich prawników i nagle przegrywa w Sądzie Najwyższym - mówił Żurek.

- Na tym przykładzie chciałem wam pokazać, jak ważne jest, żebyśmy mieli w systemie sędziów, którzy nie będą podchodzić do sprawy ideologicznie, ale będą podchodzić prawnie. Jeżeli jesteśmy we wspólnocie europejskiej, jeżeli mamy sąd europejski, a orzekają w nim polscy sędziowie wybrani w pewnej procedurze, to musimy honorować wyroki, jakie tam zapadają. Jeżeli zaczniemy je kwestionować, to mamy dwa wyjścia. Albo będąc w Unii będziemy płacić odszkodowania za to, że nie respektujemy tych orzeczeń i są to bardzo duże kwoty. Zapłaciliśmy prawie trzy miliardy złotych. Albo wychodzimy z Unii Europejskiej, a tego chyba nikt z nas by nie chciał - ocenił minister.

Wicepremier o "wariackim wecie"

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski miedzy poszczególnymi panelami, w rozmowie z reporterem TVN24 BiS Hubertem Kijkiem, odniósł się do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy o kryptowalutach. - Wariackie weto pana prezydenta jest niezrozumiałe. Ustawa o kryptowalutach miała regulować rynek, otworzyć na jeszcze większą ilość inwestorów oraz zapewnić bezpieczeństwo tym, którzy zostali oszukani. W Polsce setki tysięcy osób zostało oszukanych na kryptowalutach i chodziło o to, żeby stworzyć parasol ochronny na rynku finansowym dla tych wszystkich, którzy chcą inwestować - stwierdził Gawkowski, dodając, że wydaje się, że prezydent "uległ lobbingowi".

Polityk Nowej Lewicy oznajmił, że pojawiają się naciski, żeby nie wprowadzać podatku cyfrowego. - Są naciski, ponieważ wiele polskich firm mówi wprost, że potrzebuje tego podatku, a wiele zagranicznych: nie potrzebujemy tego podatku. Nie dziwie się, nikt nie chce płacić większych podatków, ale z drugiej strony w interesie państwa jest to, żeby firmy, które pracują w Polsce, na polskich danych, płaciły takie same podatki, jakie płacą polskie firmy - wyjaśniał Gawkowski.

Wicepremier ocenił, że przygotowywany projekt ustawy o podatku cyfrowym przewiduje, że będzie to "podatek wyrównawczy". - Zarabiasz na polskich danych, na polskich obywatelach? To płacisz podatki w Polsce, na polską cyfryzację.

- Our Future Forum to dobre miejsce do rozmawiania o przyszłości, zachęcania młodych ludzi, żeby robili w Polsce interesy - ocenił Gawkowski. - Polska przygotowała wiele różnych elementów, jak fundusze kapitałowe i inne instrumenty kapitałowe, żeby finansować start-upy, żeby tutaj zostawały i tutaj się rozwijały - dodał wicepremier.

Krzysztof Gawkowski Źródło: PAP/Marcin Obara

Podsumowanie w formie raportu

Na podstawie debat, które miały miejsce podczas wydarzenia, fundacja planuje przygotować raport. Publikacja będzie obejmować rekomendacje dotyczące włączania młodych obywateli w debatę publiczną oraz przedstawi spojrzenie studentów na wybrane zagadnienia polityczne, ekonomiczne i społeczne. Raport ukaże się na początku przyszłego roku.

Our Future Foundation (OFF) to organizacja skupiająca ponad 500 studentów i absolwentów najlepszych zagranicznych i polskich uniwersytetów. Jej działania opierają się przede wszystkim na poszerzaniu horyzontów edukacyjnych, programach mentorskich wspierających osoby na początku ścieżki kariery oraz tworzeniu przestrzeni do dzielenia się wiedzą i nawiązywania relacji pomiędzy wybitnie uzdolnionymi młodymi Polakami.

OGLĄDAJ: TVN24 HD