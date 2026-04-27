Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Dlaczego Vance został ewakuowany przed Trumpem? Ekspert tłumaczy

|
Dlaczego Vance został ewakuowany przed Trumpem? Ekspert wskazał możliwy powód
Źródło: TVN24
Dlaczego po strzelaninie na balu w Waszyngtonie mogło dojść do sytuacji, w której salę opuścił najpierw wiceprezydent USA J.D. Vance, a dopiero po nim prezydent Donald Trump? Ekspert do spraw bezpieczeństwa i terroryzmu Andrzej Mroczek analizował w TVN24 działania Secret Service i tłumaczył, jak odbywa się ewakuacja najważniejszych osób w państwie, odpierając teorie spiskowe. Z kolei dziennikarz Maciej Jarkowiec opisał, jak Trump zachował się po strzelaninie.

Prezydent USA Donald Trump i najważniejsi członkowie amerykańskiej administracji uczestniczyli w sobotę w balu korespondentów Białego Domu w hotelu Hilton w Waszyngtonie. W trakcie uroczystości w hotelowym lobby padły strzały. Służbom udało się zatrzymać sprawcę. Agenci Secret Service rozpoczęli też ewakuację najważniejszych osób w państwie.

Trump i Vance ewakuowani osobno. "By zapewnić ciągłość władzy"

Jak wynika z nagrań, pierwszy salę, na której odbywała się kolacja, opuścił wiceprezydent J.D. Vance. Dopiero później agenci wyprowadzili Trumpa.

Strategię ewakuacji komentował w poniedziałek we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Andrzej Mroczek, były policjant, zastępca dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem oraz ekspert ds. bezpieczeństwa z Collegium Civitas.

- Są zespoły odpowiedzialne za ochronę bezpośrednią osób, które podlegają takiej ochronie. Te zespoły reagują i podejmują decyzje w taki sposób, aby sobie nie wchodzić w drogę - opisywał. - Prezydent i wiceprezydent muszą być ewakuowani innymi drogami ewakuacyjnymi, mają zupełnie inne punkty bezpieczne, które są wcześniej wyznaczone w ramach przygotowań agentów Secret Service - tłumaczył i dodał, że celem wyznaczenia różnych ścieżek ewakuacji jest zachowanie "ciągłości władzy".

Gość TVN24 podkreślił, że zespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo prezydenta i wiceprezydenta działają "indywidualnie". - Nie doszukuję się tutaj żadnych jakichś podtekstów czy też snucia jakichś teorii spiskowych. Takie są procedury, aby zapewnić ciągłość władzy w momencie, kiedy sytuacja wymknęłaby się spod kontroli i doszłoby do śmierci prezydenta - podsumował.

"Nie było przesłanek, aby zapalić czerwoną lampkę"

Były policjant ocenił też poziom zabezpieczenia wydarzenia. Wiadomo, że 31-letni sprawca był gościem hotelu, w którym odbywał się bal. W momencie strzelaniny miał przy sobie wiele rodzajów broni: strzelbę, pistolet i "wiele noży".

- Jeżeli spojrzymy na dynamikę i przebieg całej tej sytuacji, to uważam, że tutaj specjalnie nie ma co zarzucić agentom Secret Service. Zabezpieczenie pierścieniowe pozwoliło na to, że sprawca nie dostał się do kolejnego etapu, umożliwiającego wejście na salę i dokonanie (osiągnięcie - red.) tam zakładanego przez siebie celu - ocenił Mroczek.

Przypomnijmy: strzały padły w lobby hotelowym. Mężczyzna został zatrzymany przez służby i nie zdołał wejść na salę, w której znajdowały się najważniejsze osoby w państwie i wielu gości.

- Trzeba pamiętać o tym, że służby, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo, dobierają siły i środki, jak również wdrażają procedury stosownie do obiektu, na którym ma się odbyć (wydarzenie) i przebywają osoby ochraniane - zauważył ekspert ds. bezpieczeństwa.

Jak wskazał, "Secret Service sprawdza wszystkich gości hotelowych pod kątem, czy (pojawiali się) w materiałach operacyjnych". - Nie było przesłanek, aby zapalić czerwoną lampkę - mówił Mroczek. - Ograniczenie praw człowieka w postaci rewidowania osób, wchodzenia do pokoi, to nie obowiązuje w tego typu krajach demokratycznych - tłumaczył.

"Amerykanie są przyzwyczajeni do przemocy politycznej"

Drugim gościem programu "Wstajesz i wiesz" był Maciej Jarkowiec reporter, eseista i były korespondent w USA. Pytany, jak zdarzenie z weekendu jest komentowane w Stanach Zjednoczonych, odparł, że "Amerykanie są przyzwyczajeni do przemocy politycznej".

Mówił też o jednym z poruszanych przez opinię publiczną wątków. - Konferencja Trumpa po całym tym wydarzeniu była dość interesująca. On sam przyznał, że to przemówienie, które miał przygotowane na tę kolację i którego nie wygłosił w końcu, że ono było w całkiem innym duchu niż to, co powiedział na konferencji (w Białym Domu) - powiedział Jarkowiec.

- Zamierzał wygłosić taki speech pełen krytyki wobec ludzi mediów, z którymi oczywiście jest skonfliktowany (...), tymczasem podczas tej konferencji wyrażał się w tonie nawołującym do jedności, pojednania, zgody, do nowego otwarcia - relacjonował gość TVN24.

Donald Trump na konferencji po zdarzeniu pochwalił przedstawicieli mediów za reakcję w trakcie strzelaniny. - Zobaczymy, jak długo te łagodniejsze emocje będą się utrzymywać i przewiduję, że szybko wszystko wróci do normy - analizował dziennikarz w TVN24.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: CNN

Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpJ.D. VanceUSAWaszyngton
Aleksandra Sapeta
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica