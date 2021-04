Choroby otępienne, zaburzenia świadomości. Psychiatra o tym, co dzieje się z Polką i Polakiem po COVID-19

Zjawisko depresji w Polsce w ostatnim czasie się nasiliło. Czynnik stresowy jest istotnym elementem wyzwalającym epizody depresyjne u osób, które są do tego predysponowane lub wcześniej chorowały - tłumaczył profesor Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii. Na antenie TVN24 podał trzy grupy zjawisk medycznych, które mogą się pojawić po przechorowaniu COVID-19.

Powiedział, że konsekwencje dla zdrowia psychicznego mające związek z pandemią można podzielić na dwie grupy: związane z izolacją oraz związane z samą pandemią jako zjawiskiem. - Mamy do czynienia ze zwiększoną zgłaszalnością się pacjentów, dla których stres ma istotne znaczenie w ryzyku zachorowania na jakieś zaburzenie psychiczne - zauważył.

Trzy grupy zjawisk po przechorowaniu COVID-19

Mówiąc o drugiej z wymienionych grup, profesor Gałecki wyjaśnił, że są to konsekwencje związane z przechorowaniem COVID-19. - Tutaj spotykamy się z trzema grupami zjawisk medycznych - wskazał.

- Pierwsza, dość poważna, to przyspieszenie procesów, które odpowiadają za pojawienie się chorób otępiennych u osób predysponowanych do tego. Zauważyliśmy zwiększoną liczbę zespołów otępiennych już u pacjentów 50+. Kiedyś, przed pandemią, było to wyjątkowe - podał.