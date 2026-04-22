Dwie nastolatki potrącone przez pociąg
Do wypadku doszło po godzinie 14. Dwie dziewczynki zostały potrącone przez pociąg w okolicy Marszewa oddalonego o pięć kilometrów od dworca PKP w Goleniowie na linii w kierunku Kołobrzegu.
Jedna z nastolatek zginęła na miejscu. Druga w stanie krytycznym została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Szczecinie.
- Na miejscu wypadku są trzy zastępy straży pożarnej - dziewięciu ratowników. Pomagają oni policji w zabezpieczeniu terenu - poinformował Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
Szczegóły tragicznego zdarzenia nie są na razie znane.
