Szczecin

Dwie nastolatki potrącone przez pociąg

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Goleniów (woj. zachodniopomorskie)
Źródło: Google Maps
Tragiczny wypadek w okolicy Goleniowa w Zachodniopomorskiem. Według wstępnych informacji Wojewódzkiej Stacji Koordynacji Ratownictwa w Szczecinie pociąg potrącił dwie nastolatki.

Do wypadku doszło po godzinie 14. Dwie dziewczynki zostały potrącone przez pociąg w okolicy Marszewa oddalonego o pięć kilometrów od dworca PKP w Goleniowie na linii w kierunku Kołobrzegu.

Jedna z nastolatek zginęła na miejscu. Druga w stanie krytycznym została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Szczecinie.

- Na miejscu wypadku są trzy zastępy straży pożarnej - dziewięciu ratowników. Pomagają oni policji w zabezpieczeniu terenu - poinformował Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Szczegóły tragicznego zdarzenia nie są na razie znane.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

