Jest decyzja sądu w sprawie Cenckiewicza

O decyzji poinformowano w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zaznaczono, że sprawa została rozpoznana na posiedzeniu niejawnym, a ze względu na informacje wrażliwe zawarte w uzasadnieniu wyroku, nie zostanie ono publicznie udostępnione.

Środowy wyrok jest powiązany z decyzją szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego generała Jarosława Stróżyka z lipca 2024 roku o cofnięciu Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa, wymaganych do dostępu do informacji niejawnych. Organ drugiej instancji, czyli premier, utrzymał decyzję szefa SKW w mocy.

W listopadzie 2024 roku Cenckiewicz zaskarżył sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a ten 17 czerwca ubiegłego roku ją uchylił.

W sierpniu 2025 roku rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że KPRM wniosła skargi kasacyjne do NSA od wyroków WSA z czerwca 2025 roku. Dobrzyński mówił wtedy o braku zgody na argumentację przedstawioną w uzasadnieniu wyroku WSA.

Dobrzyński o decyzji sądu. "Nie oznacza to..."

Teraz Dobrzyński zareagował na decyzję NSA, publikując na platformie X nagranie. - Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, oddalające skargi kasacyjne, ostatecznie zamykają etap sądowo-administracyjny sprawy dotyczącej cofnięcia Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych - poinformował.

Zastrzegł, że "nie oznacza to jednak, że Sławomir Cenckiewicz automatycznie odzyskał dostęp do informacji niejawnych". - Wprost przeciwnie. Kontrolne postępowanie sprawdzające musi być prowadzone zgodnie ze wskazówkami sądów - poinformował.

W związku z tym - jak wyjaśnił Dobrzyński - w okresie od wydania wyroków NSA do dnia zakończenia kontrolnego postępowania sprawdzającego Cenckiewicz "nie posiada dostępu do informacji niejawnych i nie ma prawa posługiwać się wydanymi mu poświadczeniami bezpieczeństwa".

- Powodem takiej sytuacji jest nierozstrzygnięta kwestia dawania przez Sławomira Cenckiewicza rękojmi zachowania tajemnicy, co jest koniecznym warunkiem dostępu do informacji niejawnych - zaznaczył.

— Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) April 15, 2026

Cenckiewicz zapowiada oświadczenie

Na decyzję NSA zareagował już Cenckiewicz, który we wpisie na platformie X ogłosił "pełne zwycięstwo nad reżimem bezprawia". Poinformował również, że jeszcze tego samego dnia o godzinie 14 przedstawi swoje oświadczenie.

Pełne zwycięstwo nad reżimem bezprawia! Dziękuję NSA!



— Sławomir Cenckiewicz (@Cenckiewicz) April 15, 2026

Prezydent o "zwycięstwie prawdy nad kłamstwem"

Sprawę skomentował też na platformie X prezydent Karol Nawrocki, który ocenił wtorkowy wyrok NSA jako "zwycięstwo prawdy nad kłamstwem". "Ciesząc się z rozstrzygnięcia i gratulując Panu profesorowi Cenckiewiczowi, ubolewam, że żyjemy w czasach, gdy rządzący w imię walki politycznej, przy braku argumentów sięgają po najbardziej podłe metody" - napisał.

— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) April 15, 2026

Poświadczenia bezpieczeństwa dla Cenckiewicza. Co dalej?

Sprawę komentował na antenie TVN24 Robert Zieliński, dziennikarz tvn24.pl. - To pyrrusowe i puste zwycięstwo Sławomira Cenckiewicza, dlatego że zgodnie z przyjętą interpretacją (…), sprawa wróci teraz do Służby Kontrwywiadu Wojskowego, która musi wnioski z uzasadnienia sądu zaimplementować w swojej ostatecznej decyzji - tłumaczył.

- Gdy to się stanie, w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego bądź Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego funkcjonariusze oceniający sprawę tego, czy Sławomir Cenckiewicz daje rękojmię do zachowania tajemnicy państwowych, będą musieli wziąć pod uwagę fakt, że jest on osobą z aktem oskarżenia za ujawnianie tajemnic państwowych - przypomniał dziennikarz.

Chodzi o sprawę ujawnienia przez byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka części planu obrony Polski, w czym pomagać miał mu obecny szef BBN. W sierpniu prokuratura skierowała w tej sprawie akt oskarżenia do sądu. W związku z tym Zieliński ocenił, że sprawa ta z pewnością skończy się ponowną utratą poświadczeń bezpieczeństwa przez Cenckiewicza.

