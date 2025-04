"Robi pan z siebie klauna", "po prostu ruska propaganda". Starcia Nawrockiego i Trzaskowskiego

Nawrocki o polityce zagranicznej. Stawia u siebie biało-czerwoną flagę, a na pulpicie Trzaskowskiego flagę LGBTQ+ Źródło: TVN24

Podczas blisko trzygodzinnej debaty w Końskich doszło do licznych starć między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim. Obaj kilkukrotnie zadawali sobie pytania, nie zabrakło też głosów wzajemnej krytyki. Nawrocki powiedział, że kandydat Koalicji Obywatelskiej "robi z siebie klauna", Trzaskowski ocenił zaś, że Nawrocki mówi "słowami ruskiej propagandy". Prezentujemy najciekawsze momenty tej konfrontacji.

Już podczas jednej z pierwszych wypowiedzi, kiedy Karol Nawrocki odpowiadał na pytanie dotyczące ewentualnego powrotu zasadniczej służby wojskowej, zaatakował Rafała Trzaskowskiego, mówiąc, że "największym zagrożeniem dla polskiej armii byłoby to, gdyby na jej czele stanął tchórz", bo tak określił prezydenta Warszawy.

Karol Nawrocki zaatakował Trzaskowskiego. Mówił o "największym zagrożeniu" dla polskiej armii

Nawrocki postawił przed Trzaskowskim tęczową flagę

W pewnym momencie Nawrocki postawił przed kandydatem KO tęczową flagę.

- Mamy tutaj stać przed państwem i chwalić się przed milionami naszych obywateli tym, jacy jesteśmy wspaniali. Widzę, że część kandydatów z uśmiechem weszła w tę rolę, ale jeszcze na największy wybuch pewnie wewnętrznego egoizmu czekamy. Ja przez siedem lat prowadziłem politykę pamięci państwa polskiego jako dyrektor Muzeum Drugiej Wojny i szef IPN. Mam relacje na całym świecie. Nie chcę się nimi chwalić, ale powiem coś panu redaktorowi i naszym widzom, co jest bardzo ważne. Zawsze z tą piękną, polską biało-czerwoną flagą i ją będę reprezentował - mówił Nawrocki, stawiając przed sobą narodowe barwy.

Z kolei przed Rafałem Trzaskowskim postawił tęczową flagę. - Bo ostatnio ucieka (Trzaskowski - red.) od tej symboliki. Mojego szefa sztabu, którego już wymieniał, ścigał za to, że pokazał zdjęcie z flagą LGBT z "Gazety Wyborczej" - dodał Nawrocki.

Trzaskowski zdjął flagę z mównicy. - Wy macie jakąś absolutną obsesję, i prezes (PiS, Jarosław) Kaczyński a propos gejów. Ja nie wiem, czego wy się boicie. Kaczyński się boi Europy, boi się gejów, boi się rodeo. To jest naprawdę coś niebywałego. Strach i kompleksy - powiedział. Zastrzegł, że on sam nikomu nie odbierze prawa do biało-czerwonej flagi.



Nawrocki o "ośmielonej" Rosji, Trzaskowski: słowa ruskiej propagandy

Do kolejnego spięcia między Trzaskowskim a Nawrockim doszło w turze pytań wzajemnych dotyczących sfery bezpieczeństwa. Kandydat KO zapytał kandydata PiS o jego słowa, że doprowadzi do sytuacji, w której przy stole negocjacyjnym będą prezydenci USA, Rosji, Ukrainy i Polski - i nikt inny z UE. - Jak pan chce to zrobić, skoro nie ma pan żadnych relacji w Unii Europejskiej, że całą Europę będzie reprezentowała tylko Polska? - spytał Trzaskowski.

Nawrocki w odpowiedzi stwierdził, że Europa znajduje się w gigantycznym kryzysie. - Za to odpowiada też pana szef - Donald Tusk, który podpisał pakt z Putinem razem z Angelą Merkel, i pod wpływem tego paktu ośmielona milionami euro Federacja Rosyjska zaatakowała Ukrainę. Pakt klimatyczny, pakt migracyjny - wszystko to pana szef, panie wiceprzewodniczący - powiedział.

- Jako prezydent polskiego państwa nie będę niczyim sługą, a szczególnie kamerdynerem państwa niemieckiego - powiedział Nawrocki, dodając, że zamierza kierować się zasadą "po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy".

Trzaskowski ocenił, że Nawrocki odpowiedział na jego pytanie "słowami ruskiej propagandy". - Bo mówić o tym, że za wojnę w Ukrainie jest współodpowiedzialna Unia Europejska, to po prostu ruska propaganda - dodał kandydat KO.

Trzaskowski zadaje pytanie Nawrockiemu

"Robi pan z siebie klauna"

Podczas debaty Trzaskowski był pytany, między innymi przez Marka Jakubiaka, o samą formułę debaty, do której pierwotnie Trzaskowski zaprosił Karola Nawrockiego. Kandydat PiS-u kilkukrotnie nawiązywał do tego.

- Zaczął pan Nawrocki, był pan (Sławomir) Mentzen, było paru innych, więc na prośbę pana Nawrockiego, żebyśmy stanęli jeden na jeden powiedziałem: Okej, proszę bardzo, niech pan przyjeżdża do Końskich, spotkajmy się jeden na jeden. Niestety, pan Nawrocki stchórzył, nie chciał ze mną dyskutować jeden na jeden - ocenił kandydat KO. Dodał, że gdy okazało się, że wielu innych kandydatów chce wziąć udział w debacie w Końskich, zaprosił ich na nią - jak mówił - z szacunku do nich i do wyborców.

- Czekałem na pana na rynku w Końskich, zapraszałem pana na debatę. Nie przyjechał pan, stchórzył, tak jak wiele lat temu był pusty pulpit. A tu do pana przyszedłem i jestem, ale pan zaprosił tylko trzy telewizje (...), i chciał być w cieplarnianych warunkach - mówił Nawrocki.

- Robi pan z siebie klauna, panie wiceprzewodniczący. Bo ja przyjechałem do pana, a pan jako główny organizator doprowadził do tego, w czym dzisiaj uczestniczymy. Panie marszałku, zgadzam się: nie wybronisz tego Rafał - stwierdził Nawrocki.

Nawrocki: Trzaskowski sobie zrobił cieplarniane warunki do debaty, a ja i tak przyszedłem. A on nie przyszedł

Nawrocki: tradycyjnie już pytanie do Rafała Trzaskowskiego

Podczas jednej z ostatnich rund pytań wzajemnych między kandydatami Nawrocki kolejny raz skierował swoje pytanie do prezydenta Warszawy.

- Tradycyjnie już, będę konsekwentny, drodzy państwo, pytanie do Rafała Trzaskowskiego. W mojej optyce jest pan radykalnie lewicowym politykiem, ale jak widzimy, oddaje pan flagę LGBT pani marszałek. Raz pan każe ściągać krzyże w warszawskim ratuszu i w polskiej stolicy, potem mówi pan, że tego zarządzenia nie było. Raz pan mówi, że CPK to gigantomania, a potem, że jest potrzebne. Kim pan właściwie jest, panie Rafale? - powiedział.

- Na pewno to nie ja mam problem z podwójną tożsamością, to pan ma problem z podwójną tożsamością, jak cała Polska się dowiedziała - mówił Trzaskowski, nawiązując do sprawy Tadeusza Batyra. - Natomiast jeżeli chodzi o pana pytanie, jak zwykle dużo paranoi, wy naprawdę z Kaczyńskim macie jakąś obsesję (...), a propos gejów - odpowiedział Trzaskowski.

Nawrocki: tradycyjnie już pytanie do Rafała Trzaskowskiego

- Nie wiem, nie jestem w stanie tego kompletnie zrozumieć, jakie widzi się (w tym - red.) zagrożenie. Pan ma szczęśliwą rodzinę, ja mam szczęśliwą rodzinę, tutaj wszyscy jak stoimy, czy większość z nas ma szczęśliwe rodziny i gdzie ci geje są zagrożeniem? Pan naprawdę się boi tak bardzo (…), że to naruszy polską rodzinę, a przecież związki partnerskie głównie mają służyć parom heteroseksualnym - mówił dalej.

Trzaskowski mówił, że w sprawie CPK "nie było żadnej zmiany stanowiska". - Rysowali palcem po wodzie, opowiadając jakieś bzdury. Wreszcie mamy prawdziwy projekt, który notabene ochroni Okęcie, który wreszcie zainwestuje w LOT i teraz dopiero można ten projekt realizować, a wy jakieś duby smalone opowiadaliście na ten temat, nawet nie wiedzieliście, jak w LOT zainwestować - dodał.