"Po co ktoś ma to czytać". Tak Matecki miał instruować, "jak usuwać ślady"

Poseł PiS Dariusz Matecki, który niedawno został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące, miał instruować swoich współpracowników w jaki sposób usuwać ślady, między innymi z telefonów komórkowych. Odbywało się to poprzez tajną grupę "Wejście" na komunikatorze Signal. Szczegóły tych działań opisuje "Gazeta Wyborcza". Dziennik pisze, że wpisy, które miały zostać skasowane, są jednym z dowodów zacierania śladów i utrudniania śledztwa dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości.

8 marca Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów zastosował wobec podejrzanego posła PiS Dariusza Mateckiego areszt na okres dwóch miesięcy. Szef zespołu śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej Piotr Woźniak argumentował wówczas, że sąd uznał, iż są przesłanki do zatrzymania Mateckiego - przede wszystkim zebrany w sprawie materiał dowodowy uprawdopodabnia zarzucane mu czyny. Jak tłumaczył, sąd uznał też, że istnieje obawa matactwa ze strony podejrzanego i zagrożenie wymierzeniem wysokiej kary pozbawienia wolności.

W komunikacie Prokuratury Krajowej ujawniono między innymi szczególne przesłanki zawarte we wniosku o zastosowanie aresztu. Poseł miał należeć do tajnej grupy "Wejście" na komunikatorze Signal. Nazwa "Wejście" pochodzi właśnie od tego, że udzielające się na niej osoby spodziewały się wejścia służb do ich domów, aby ich zatrzymać.

Prokuratura Krajowa wskazała, że ujawniona korespondencja dotyczyła między innymi czynności procesowych podejmowanych w związku z bieżącym postępowaniem oraz sposobów szybkiego usunięcia informacji zapisanych na nośnikach elektronicznych. "Założenie tej grupy na komunikatorze Signal miało na celu przede wszystkim wzajemne ostrzeganie się i informowanie o działaniach podejmowanych przez organy ścigania" - wyjaśniono.

Wymiana zdań na grupie "Wejście"

Więcej o działaniu grupy "Wejście", a zwłaszcza aktywności na niej Mateckiego, pisze w środę "Gazeta Wyborcza". Dziennik informuje, że grupa "Wejście" powstała 1 kwietnia 2024 roku, czyli na niemal rok przed tym, zanim Matecki został zatrzymany i trafił do aresztu.

"Korespondencja z Signala nie miała się zachować, a jej uczestnicy byli instruowani, by pilnować usuwania wiadomości. Nie zrobił tego Adam S. Gdy został zatrzymany, na jego smartfonie ABW znalazła nieskasowane wpisy z okresu od 1 do 8 kwietnia 2024 r. Dziś są jednym z dowodów, że Matecki zacierał ślady i utrudniał śledztwo" - pisze dziennik.

Przytacza też konkretne wiadomości wymieniane przez uczestników konwersacji. "Tego dnia (1 kwietnia 2024 roku - red.) jest najbardziej aktywna i tego dnia Dariusz Matecki przekazuje instrukcję, jak usuwać ślady. Grupę zakłada Mateusz W. Pisze: 'Szanowni Państwo, w związku z wiadomymi planami proponuję na tej grupie informować się na bieżąco o rozwoju sytuacji. Codziennie o poranku w dni robocze wrzucamy tu status z informacją, czy coś się dzieje. Jeśli tak, to w miarę możliwości wrzucamy tutaj zdjęcia dokumentu o przeszukaniu czy zatrzymaniu. W grupie jest: Dariusz [Matecki], Adam [Adam S.], Patrycja [Patrycja Sz. szefowa biura Mateckiego], ja i moja żona'" - opisuje "Wyborcza".

Wspomniani Adam S. to prezes stowarzyszenia Fidei Defensor, a Mateusz W. to były wicewojewoda zachodniopomorski z Suwerennej Polski i były prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Mediów (wcześniej Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia). Obaj zostali zatrzymani w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Zarzuty wobec nich dotyczą przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków, przywłaszczenia mienia i prania pieniędzy.

Według prokuratury konkursy, w których uczestniczyło stowarzyszenie Fidei Defensor oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia, były przeprowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości w taki sposób, aby umożliwić tym podmiotom ich wygranie.

Matecki o "usuwaniu wszystkich konwersacji"

W jednej z wiadomości na tej grupie Matecki - jak ujawnia "Wyborcza" - pisał o usuwaniu wszystkich śladów dotyczących ich konwersacji w tej sprawie. "(Trzeba - red.) usunąć wszystkie nasze konwersacje, maile, po co ktoś ma to czytać. Zdjęcia rodzinne, archiwa najlepiej na dyski i wywieźć w bezpieczne miejsce (...) W domu nie trzymać żadnych dysków, penów (pendrive - red.) itd. Jeśli ktoś ma iPhone, to w trzy kliknięcia można wyzerować telefon, tylko spiszcie sobie najważniejsze numery na kartce. (podaje instrukcję kasowania telefonu) Ustawienia- ogólne-wyzeruj- hasło do iCloud i w kilkadziesiąt sekund jest wyzerowane całkowicie. Podobnie z Macami (komputery Apple - red.)" - przytacza jego wiadomość dziennik.

Dariusz Matecki PAP/Rafał Guz

"Przetrwamy to, ziomeczki"

Następnie "GW" opisuje fragment konwersacji, w której Matecki wyraża pewność, że "go wsadzą obojętnie za co".

Matecki: "Ja będę w stałym kontakcie z resztą ekipy z SP [Suwerenna Polska, partia Zbigniewa Ziobry]. Wstaję o 5.30 jutro i czuwam przy telefonie. (...) Trzeba to przetrwać. Ważne, by była opieka dla dzieci. Ja już wiem, że mnie wsadzą za obojętnie co. Coś sobie wymyślą. Najważniejsze, żeby się nie poddawać i nie robić tego, co chcą Giertychy. Jakoś będzie (...) nas też powsadzają i zrobią pokazówkę".

Patrycja Sz.: "Pokazówkę to oni niezłą odpier... To fakt. Ale panowie, grunt to trzymać się razem. To chyba jedyna metoda (emotikon serduszka)"

Matecki: "Ze mną zrobią to zapewne pokazowo zaraz po głosowaniu w Sejmie. To samo z Romanem [Marcin Romanowski, poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości odpowiedzialny za Fundusz] i Wosiem [Michał, poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości]. Mnie nie wypuszczą z aresztu długo. Celowo będą się tym szczycić. Was nie będą tak męczyć, bo to będzie mniej medialne (...) Przetrwamy to, ziomeczki. Tylko nie można się poddać".

"Trzeba czekać na powrót PiS do władzy"

"Wyborcza" pisze, że w korespondencji jest też "ślad działalności, z której Matecki był najbardziej znany", czyli z obsługi kont internetowych atakujących przeciwników politycznych Zjednoczonej Prawicy.

Dziennik przytacza tu wymianę zdań z 5 kwietnia 2024 roku, ostatniego dnia kampanii przed zeszłorocznymi wyborami samorządowymi:

"Matecki pisze: 'Wczoraj do nocy siedziałem i napierd... tym, co mi zostało na telefonie z naszymi kandydatami'. Do Mateusza W. pisze: 'Napierd... do 24, jeżeli innych planów nie masz. Spamuj, czym się da'. Natomiast 8 kwietnia, kiedy wyniki wyborów są już znane, członkowie grupy nie kryją rozczarowania wynikami. Patrycja Sz.: 'Darek doprowadza mnie do szału. Opuszczam tą grupę. (...) Uprzedzam, następne wybory albo mam jedynkę, albo nie dzwoń do mnie'. Mateusz W.: 'Z PiS na pewno nigdzie startować nie zamierzam'. Matecki: 'Trzeba czekać na powrót PiS do władzy z wiceprezesem Jakim [Patryk Jaki] i wtedy zrobić zaplecze'. Patrycja Sz.: 'Czekać to ty możesz na ABW lub śmierć'. Mateusz W.: 'Kolejne wybory przejeb... gdzie się dało. Pan Bóg wyraźnie chce nam coś powiedzieć. Że o nim zapomnieliśmy'. Matecki: 'Trzeba się częściej modlić'".

"Darkowe" i panele podłogowe

"Wyborcza" przypomina, że wpisy na Signalu są jednym dowodów zacierania śladów i utrudniania śledztwa dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości.

"Zarzuty w sprawie nadużyć w stowarzyszeniach, którymi nieformalnie zarządzał Matecki, oparte są na odtworzonych mailach oraz zeznaniach działaczy pracujących w tych organizacjach. W odróżnieniu od ich szefów część z nich poszła na współpracę. Z zeznań wynika, że pieniędzy, które stowarzyszenia dostawały od Funduszu Sprawiedliwości, 10 do 15 proc. było odkładane w ramach tzw. Darkowego. Były to pieniądze, które w gotówce przekazywano Mateckiemu" - czytamy.

"Prokuratura twierdzi, że z tych pieniędzy Matecki, Adam S. i Mateusz W. spłacali prywatne kredyty, kupowali nieruchomości i robili zakupy. Jeden ze świadków zeznał, że widział w 2022 r. jak za pieniądze, które w ramach 'Darkowego' Matecki dostał w kopercie, przyszły poseł kupił panele podłogowe" - dodaje dziennik.

Matecki trafił na oddział szpitalny

W środę obrońca Dariusza Mateckiego poinformował, że poseł PiS przebywa na oddziale szpitalnym aresztu w Radomiu. Według mecenasa Kacpra Stukana ma to związek z chorobami i schorzeniami polityka, o których sąd był informowany. Prawnik przekazał również, że złożył zażalenie na zatrzymanie Mateckiego i planuje zaskarżyć także decyzję sądu na tymczasowy areszt wobec polityka.

Autorka/Autor:mjz/ft

Źródło: "Gazeta Wyborcza"