Woda odeszła, zostały zgliszcza i problemy, a także pytanie, gdzie przyjdzie żyć i wychowywać dziecko. Pani Kornelia przygotowywała się do przyjścia na świat syna. Rzeka zabrała jej rodzinie w Stroniu Śląskim niemal wszystko. Materiał magazynu "Polska i Świat". Całe wydanie dostępne w TVN24 GO.

Zniszczony dom

- Nadzór budowlany powiedział, że budynek jest wyłączony, że nie można nawet skuwać ścian, nie można suszyć, nie można wchodzić do środka – wspomina pani Kornelia. - Po prostu zagraża zawaleniem – wyjaśnia. - Nie wiem, co z tym budynkiem będzie. Czy on będzie do wyburzenia, czy nadzór nam powie, że możemy remontować – dodaje.