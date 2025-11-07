Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Zarzut, który "nie ma zastosowania tylko do panów w kominiarkach". Co dalej z Ziobrą?

Zbigniew Ziobro
Przymusiński: dzisiaj przestępczość to nie tylko kominiarki
Źródło: TVN24
Dzisiaj przestępczość to nie tylko kominiarki i narzędzia pozwalające używać przemocy - powiedział w TVN24 prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Bartłomiej Przymusiński. Tłumaczył, co może przynieść sejmowe głosowanie w sprawie Zbigniewa Ziobry i kroki, jakie może podjąć sąd, jeśli były szef MS nie wróci do Polski.

Prokuratura zarzuca posłowi PiS i byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie swojego stanowiska do działań o charakterze przestępczym. Miał on popełnić 26 przestępstw, między innymi wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych czy dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

CZYTAJ WIĘCEJ: Pięć ważnych rzeczy z wniosku w sprawie Ziobry

W piątek w Sejmie posłowie będą głosować nad wnioskiem o uchylenie immunitetu Ziobrze, a także nad wnioskiem o jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Blok głosowań rozpocznie się o godzinie 17.30.

Sejm zdecyduje dziś w sprawie immunitetu Ziobry
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sejm zdecyduje dziś w sprawie immunitetu Ziobry

"Dzisiaj przestępczość to nie tylko kominiarki"

W piątek w TVN24 prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Bartłomiej Przymusiński mówił o stereotypach, które pojawiają się wokół zarzutu o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. - Mogę powiedzieć z całą stanowczością, że dzisiaj przestępczość to nie tylko kominiarki i narzędzia pozwalające używać przemocy, ale mamy na przykład przestępczość dotyczącą oszukiwania fiskusa, czyli mafie VAT-owskie i tam te przestępstwa polegają właśnie na ustalaniu pewnych zasad oszukiwania Urzędu Skarbowego - wyjaśniał.

Zwrócił uwagę, że w przypadku Ziobry zarzuty dotyczą "wyprowadzania publicznych pieniędzy". - Ten przepis o grupach przestępczych oczywiście nie ma zastosowania tylko do panów w kominiarkach, ale także do tak zwanych białych kołnierzyków - dodał.

Dopytywany, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby zarzut kierowania grupą przestępczą był uzasadniony, gość TVN24 odparł, że "prokurator musi przed sądem udowodnić określoną strukturę". - Czyli musi udowodnić, że istniała pewna grupa osób, która umówiła się, że będzie popełniała przestępstwa - tłumaczył.

Przymusiński przekazał, że rolą prokuratora jest również udowodnić, że "członkowie tej grupy wiedzieli, że działają w ramach pewnej struktury, kontaktowali się ze sobą" i "dzielili między sobą role".

OGLĄDAJ: Ziobro straci immunitet? "Przekroczył uprawnienia jako minister"
pc

Ziobro straci immunitet? "Przekroczył uprawnienia jako minister"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Czy Ziobro zostanie tymczasowo aresztowany?

Sędzia mówił również o wniosku o zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry, nad którym będą dziś głosowali posłowie. Jak wyjaśnił, nawet jeśli zagłosują za, nie oznacza to tymczasowego aresztowania. - To ostatecznie sąd musi zdecydować, że są przesłanki do tymczasowego aresztowania. Jednocześnie bez takiej zgody Sejmu sąd nie mógłby osoby objętej immunitetem aresztować - doprecyzował Przymusiński.

Dodał też, że w postępowaniu sąd kieruje się tym, że ten rodzaj środka zapobiegawczego "nie jest jakimś przedsionkiem kary". - Jedyne, czemu służy tymczasowe aresztowanie, to zapewnienie prawidłowego toku postępowania, kiedy na przykład zachodzi taka sytuacja, żeby oskarżony nie mataczył w śledztwie, a więc nie próbował wpływać na zeznania innych osób (...), albo też nie unikał stawiennictwa przed prokuratorem - tłumaczył.

Przymusiński zapytany, czy w przypadku Ziobry istnieje obawa matactwa, odpowiedział, że "nie jest to z góry wykluczone".

- Oczywiście trudniej jest wykazać obawę matactwa, jeżeli był długi czas między informacją dla oskarżonego o tym, że mają być mu ewentualnie postawione zarzuty, a decyzją o ewentualnym tymczasowym aresztowaniu. Z drugiej strony w tych materiałach postępowania może być na przykład coś tak nowego, że będzie uzasadniało nadal istnienie takiej obawy - powiedział.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Bodnar o słowach Kaczyńskiego: niedopuszczalne

Bodnar o słowach Kaczyńskiego: niedopuszczalne

Ziobro zabrał głos. To tu miał przebywać

Ziobro zabrał głos. To tu miał przebywać

Ziobro za granicą. Co może zrobić sąd?

Przymusiński był pytany również, jakie kroki - w przypadku poparcia wniosku przez Sejm - podejmie sąd, jeśli Ziobro wciąż będzie przebywał w Budapeszcie. Jak wyjaśniał, "w dalszym toku postępowania, prokurator będzie uprawniony do oceny, czy ten pobyt za granicą nie jest unikaniem stawiennictwa w prokuraturze".

Dodał też, że według niego zostaną podjęte próby skontaktowania się z oskarżonym i wezwania go do stawiennictwa. - Jeżeli zachodzą przesłanki do tego, żeby ocenić, że ktoś unika stawienia się w prokuraturze celem ogłoszenia mu postanowienia o przedstawieniu zarzutów (...), to właśnie mógłby to być jeden z argumentów za tym, żeby zwrócić się do sądu o zgodę na jego tymczasowe aresztowanie - przekazał sędzia.

W przypadku kolejnych nieudanych prób kontaktu z osobą przebywającą za granicą - jak wyjaśniał Przymusiński - "może być wydany Europejski Nakaz Aresztowania". - Nie mieści mi się w głowie, żeby ktoś, kto był członkiem polskiego rządu, uciekał pod opiekę obcego rządu - przyznał.

OGLĄDAJ: "Kupczyli tymi pieniędzmi". O czym świadczą nagrane rozmowy polityków prawicy?
pc

"Kupczyli tymi pieniędzmi". O czym świadczą nagrane rozmowy polityków prawicy?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Kamila Grenczyn //akw

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
TAGI:
Zbigniew ZiobroMinisterstwo SprawiedliwościSądSejm
Czytaj także:
Zderzenie samochodów na S2 (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje pieszy, szukają świadków wypadku
WARSZAWA
wieden austria shutterstock_1763428208_1
Znaleziono skrytkę z bronią. Miała służyć do ataków terrorystycznych w Europie
Świat
Karetka
Dzieci źle poczuły się podczas szkolnego apelu
Białystok
TUSK
Tusk o decyzji Nawrockiego. "Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów"
Polska
kobieta z telefonem
Centralna e-rejestracja z podpisem prezydenta. Co się zmieni od stycznia?
Piotr Wójcik
Rosalía
Taką płytę nagrać mogła tylko ona
"WYBÓR WRONY"
Wisła w Warszawie z repliki Szkuty Oskar Kolberg
Kilka godzin bez żeglugi po Wiśle
WARSZAWA
ziobro pap 2
Sejm zdecyduje, Ziobro za granicą. "Parasol ochronny nie będzie trwał wiecznie"
Polska
Centrum Praw Podstawowych w Budapeszcie
"Miejsce strzeżone jak ambasada". Tam przebywał Ziobro
Świat
Mateusz H. słucha mów końcowych. Na ogłoszeniu wyroku go nie było
Rzucił monetą, wypadł orzeł, więc zabił Wiktorię. Mateusz H. ponownie stanie przed sądem
Katowice
Do zdarzenia doszło w miejscowości Kołodziejowy Grąd
Policjanci zostali wezwani do awantury. 65-latek zaczął do nich strzelać
Olsztyn
Park Akcji "Burza"
Park Akcji "Burza" walczy o tytuł najlepszego zielonego projektu Europy
WARSZAWA
Handlował częściami samochodowymi z kradzieży
Sprzedawał kradzione części. Odwiedzili go policjanci
Łódź
Mąż znęcał się nad kobietą (zdjęcie ilustracyjne)
Miał bić syna i nękać byłą żonę. Trafił do aresztu
Wrocław
Karol Nawrocki
Nowy projekt prezydenta. "Trzeba te opłaty wyciąć z rachunków"
BIZNES
Mężczyzna został zatrzymany po 26 latach
Zatrzymanie po zbrodni sprzed 26 lat. Uciekł tuż po ogłoszeniu wyroku
Kraków
82-latek miał dwa promile. Wjechał do rowu
82-latek wjechał do rowu. Miał ponad 2 promile
Łódź
Włamanie do jubilera w Kraśniku
Włamanie do sklepu jubilerskiego. Policja szuka sprawców
Lublin
20012011_MP_027
Skoki, imprezy i dziewczyny. "Większego głupka ode mnie nie było"
Tomasz Wiśniowski
Dworzec Centralny (zdjęcie ilustracyjne)
W sobotę zamykają Dworzec Centralny, co się zmieni?
WARSZAWA
imageTitle
Miał dziesięć procent szans na przeżycie. "I stał się cud"
EUROSPORT
shutterstock_2455575137
Leczenie raka płuca w Polsce: sukcesy terapii, problemy z diagnostyką
Anna Bielecka
imageTitle
Urban wybrał kadrę. Są zaskoczenia
EUROSPORT
Szlak na Pico Ruivo, Madera
Polski turysta zaginął na Maderze. Od niedzieli nie nawiązał kontaktu z bliskimi
Świat
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Sędzia zatrzymana "na gorącym uczynku". Jest zarzut
Lublin
Mark Zuckerberg
Aż 10 procent dochodów Mety to podejrzane reklamy
BIZNES
Ogromna sieć pająków w jaskini na pograniczu Grecji i Albanii
Żyje w niej ponad 100 tysięcy pająków. Odkryto ogromną sieć
METEO
Marihuana z bagażu Szwedki jest warta blisko 1,9 miliona złotych
Nie miała "nic do zgłoszenia", w jej bagażu znaleźli 40 kilogramów narkotyków
WARSZAWA
cpk2
Wiceminister "przekroczył uprawnienia lub nie dopełnił obowiązków". Zawiadomienie do prokuratury
BIZNES
imageTitle
"Mam wam coś do powiedzenia". Przykra informacja od zwycięzcy Tour de France
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica