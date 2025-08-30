Prezydent zdecydował w sprawie polskich żołnierzy w Libanie

Wojska rakietowe Źródło: TVN24

Prezydent podpisał w piątek postanowienie "o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Libańskiej". Postanowienie ukazało się w "Monitorze Polskim".

Jak napisano, Polski Kontyngent Wojskowy w Republice Libańskiej zwany "PKW", liczący do 250 żołnierzy i pracowników, zostanie użyty w ramach misji pokojowej Organizacji Narodów Zjednoczonych UNIFIL w Libanie od 1 września 2025 roku do 31 sierpnia 2026 roku.

"PKW będzie realizował zadania w ramach Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej (UNIFIL) oraz prowadził ochronę Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bejrucie i personelu dyplomatyczno-konsularnego tej placówki" - czytamy w postanowieniu.

UNIFIL, który patroluje granicę Libanu z Izraelem, obecnie liczy około 10 tysięcy żołnierzy i 800 cywilów z 50 krajów.

Czym jest misja UNIFIL?

Misja UNIFIL funkcjonuje od 1978 roku. Jej głównymi zadaniami jest ochrona ludności cywilnej i monitorowanie zawieszenia broni oraz niestosowania wrogich działań, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji przy tzw. Blue Line, linii demarkacyjnej wyznaczającej granicę libańsko-izraelską, w ramach rejonu odpowiedzialności batalionu IRISHPOLBATT.

Istotną rolę w działaniach żołnierzy odgrywają też programy pomocowe prowadzone w ramach CIMIC (współpracy z władzami cywilnymi w Libanie), a także wspieranie Sił Zbrojnych Libanu.

Patrol UNIFIL w południowym Libanie

ONZ zdecydowała o rozpoczęciu misji w związku z atakami przeprowadzanymi na Izrael z terenu Libanu przez Organizację Wyzwolenia Palestyny, na co Izrael zareagował wkroczeniem własnych wojsk na teren Libanu. Siły ONZ od tego czasu tworzą swego rodzaju strefę buforową na granicy izraelsko-libańskiej.

W praktyce misja ta nie była jednak w stanie zapobiec ani izraelskiej inwazji na Liban w 1982 roku, ani wojnie między Izraelem a Hezbollahem w 2006 roku, ani też starciom po wybuchu wojny w Gazie w 2023 roku Hezbollah (radykalna organizacja polityczna funkcjonująca na południu Libanu, finansowana przez Iran i uznawana przez m.in. USA jako organizacja terrorystyczna - red.) nie tylko pozostał na południu Libanu, ale znacząco rozbudował tam swój potencjał wojskowy.

Baza sił UNIFIL na południu Libanu

Sytuacja na granicy izraelsko-libańskiej

Na przełomie września i października 2024 roku siły zbrojne Izraela rozpoczęły operację lądową na południu Libanu. Izrael podkreślał, że celem kampanii było zlikwidowanie zagrożenia ze strony kontrolującego południe Libanu Hezbollahu. Mimo rozejmu z listopada 2024 roku izraelskie wojska utrzymują obecność w strategicznych punktach południowego Libanu i przeprowadzają kolejne naloty.

W czwartek członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ jednomyślnie zagłosowali za rozpoczęciem z końcem 2026 roku wycofywania misji pokojowej w Libanie. Rezolucja przyjęta tuż przed wygaśnięciem dotychczasowego mandatu 31 sierpnia przewiduje, że UNIFIL będzie kontynuował działania do 31 grudnia 2026 roku, po czym rozpocznie roczny proces "uporządkowanego i bezpiecznego" wycofania.

O zakończenie misji od lat zabiega Izrael, który nasilił naciski na nią w trakcie kilkumiesięcznej inwazji na południe Libanu w 2024r. W trakcie działań wojennych Izraelczycy byli wielokrotnie oskarżani o ostrzały stanowisk sił ONZ i ranienie żołnierzy misji.

