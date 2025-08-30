Logo strona główna
Polska

Prezydent zdecydował w sprawie polskich żołnierzy w Libanie

Wojsko polskie, polscy żołnierze
Wojska rakietowe
Źródło: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o przedłużeniu stacjonowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Libanie do przyszłego roku. Oddział 250 żołnierzy realizuje zadania misji pokojowej w ramach Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNIFIL), na granicy izraelsko-libańskiej.

Prezydent podpisał w piątek postanowienie "o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Libańskiej". Postanowienie ukazało się w "Monitorze Polskim".

Jak napisano, Polski Kontyngent Wojskowy w Republice Libańskiej zwany "PKW", liczący do 250 żołnierzy i pracowników, zostanie użyty w ramach misji pokojowej Organizacji Narodów Zjednoczonych UNIFIL w Libanie od 1 września 2025 roku do 31 sierpnia 2026 roku.

"PKW będzie realizował zadania w ramach Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej (UNIFIL) oraz prowadził ochronę Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bejrucie i personelu dyplomatyczno-konsularnego tej placówki" - czytamy w postanowieniu.

"Dużo łatwiej wsiąść do rozpędzonego pociągu niż samemu nim ruszyć"

"Dużo łatwiej wsiąść do rozpędzonego pociągu niż samemu nim ruszyć"

Dawid Rydzek
Żołnierze misji pokojowej ranni po izraelskim ataku

Żołnierze misji pokojowej ranni po izraelskim ataku

Świat

UNIFIL, który patroluje granicę Libanu z Izraelem, obecnie liczy około 10 tysięcy żołnierzy i 800 cywilów z 50 krajów.

Czym jest misja UNIFIL?

Misja UNIFIL funkcjonuje od 1978 roku. Jej głównymi zadaniami jest ochrona ludności cywilnej i monitorowanie zawieszenia broni oraz niestosowania wrogich działań, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji przy tzw. Blue Line, linii demarkacyjnej wyznaczającej granicę libańsko-izraelską, w ramach rejonu odpowiedzialności batalionu IRISHPOLBATT.

Siły pokojowe ONZ: Izrael znów naruszył nasze stanowisko
Siły pokojowe ONZ: Izrael znów naruszył nasze stanowisko

Świat

Istotną rolę w działaniach żołnierzy odgrywają też programy pomocowe prowadzone w ramach CIMIC (współpracy z władzami cywilnymi w Libanie), a także wspieranie Sił Zbrojnych Libanu.

Patrol UNIFIL w południowym Libanie
Patrol UNIFIL w południowym Libanie
Źródło: Ramiz Dallah / Anadolu/ABACAPRESS.COM

ONZ zdecydowała o rozpoczęciu misji w związku z atakami przeprowadzanymi na Izrael z terenu Libanu przez Organizację Wyzwolenia Palestyny, na co Izrael zareagował wkroczeniem własnych wojsk na teren Libanu. Siły ONZ od tego czasu tworzą swego rodzaju strefę buforową na granicy izraelsko-libańskiej.

W praktyce misja ta nie była jednak w stanie zapobiec ani izraelskiej inwazji na Liban w 1982 roku, ani wojnie między Izraelem a Hezbollahem w 2006 roku, ani też starciom po wybuchu wojny w Gazie w 2023 roku Hezbollah (radykalna organizacja polityczna funkcjonująca na południu Libanu, finansowana przez Iran i uznawana przez m.in. USA jako organizacja terrorystyczna - red.) nie tylko pozostał na południu Libanu, ale znacząco rozbudował tam swój potencjał wojskowy.

Baza sił UNIFIL na południu Libanu
Baza sił UNIFIL na południu Libanu
Źródło: EPA

Sytuacja na granicy izraelsko-libańskiej

Na przełomie września i października 2024 roku siły zbrojne Izraela rozpoczęły operację lądową na południu Libanu. Izrael podkreślał, że celem kampanii było zlikwidowanie zagrożenia ze strony kontrolującego południe Libanu Hezbollahu. Mimo rozejmu z listopada 2024 roku izraelskie wojska utrzymują obecność w strategicznych punktach południowego Libanu i przeprowadzają kolejne naloty.

Hezbollah ogłosił "nową fazę" konfliktu z Izraelem
Hezbollah ogłosił "nową fazę" konfliktu z Izraelem

Świat

W czwartek członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ jednomyślnie zagłosowali za rozpoczęciem z końcem 2026 roku wycofywania misji pokojowej w Libanie. Rezolucja przyjęta tuż przed wygaśnięciem dotychczasowego mandatu 31 sierpnia przewiduje, że UNIFIL będzie kontynuował działania do 31 grudnia 2026 roku, po czym rozpocznie roczny proces "uporządkowanego i bezpiecznego" wycofania.

O zakończenie misji od lat zabiega Izrael, który nasilił naciski na nią w trakcie kilkumiesięcznej inwazji na południe Libanu w 2024r. W trakcie działań wojennych Izraelczycy byli wielokrotnie oskarżani o ostrzały stanowisk sił ONZ i ranienie żołnierzy misji.

Autorka/Autor: os//akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

