Polska Spacerowicze znaleźli dłoń, policja ludzkie szczątki Filip Czekała |

Ciechanów (Mazowsze) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Makabrycznego odkrycia dokonali w sobotę wieczorem spacerujący z psem. Na ulicy Płockiej w Ciechanowie przy ogrodzeniu jednej ze znajdujących się tam posesji znaleźli fragment dłoni w stanie rozkładu.

Zawiadomili policję. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny miejsca znaleziska, po czym rozpoczęli przeszukiwanie okolicznych terenów. Trwało ono do późnych godzin wieczornych i zostało wznowione w niedzielę rano. Do akcji zostały włączone psy wyszkolone do odnajdywania zwłok.

Szczątki "w miejscu nieuczęszczanym"

- Kilkaset metrów od miejsca ujawnienia fragmentu dłoni znalezione zostały szczątki ludzkie w stanie znacznego rozkładu z elementami ubioru - przekazała w niedzielę wieczorem rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie podkom. Magda Sakowska. Jak dodała, funkcjonariusze natrafili na szczątki w zaroślach, w miejscu zazwyczaj nieuczęszczanym.

- Szczątki zostaną przekazane do badań - zaznaczyła podkom. Sakowska.

W sprawie zostało wszczęte postępowanie, które jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie.