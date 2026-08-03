Spacerowicze znaleźli dłoń, policja ludzkie szczątki
Makabrycznego odkrycia dokonali w sobotę wieczorem spacerujący z psem. Na ulicy Płockiej w Ciechanowie przy ogrodzeniu jednej ze znajdujących się tam posesji znaleźli fragment dłoni w stanie rozkładu.
Zawiadomili policję. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny miejsca znaleziska, po czym rozpoczęli przeszukiwanie okolicznych terenów. Trwało ono do późnych godzin wieczornych i zostało wznowione w niedzielę rano. Do akcji zostały włączone psy wyszkolone do odnajdywania zwłok.
Szczątki "w miejscu nieuczęszczanym"
- Kilkaset metrów od miejsca ujawnienia fragmentu dłoni znalezione zostały szczątki ludzkie w stanie znacznego rozkładu z elementami ubioru - przekazała w niedzielę wieczorem rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie podkom. Magda Sakowska. Jak dodała, funkcjonariusze natrafili na szczątki w zaroślach, w miejscu zazwyczaj nieuczęszczanym.
- Szczątki zostaną przekazane do badań - zaznaczyła podkom. Sakowska.
W sprawie zostało wszczęte postępowanie, które jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie.