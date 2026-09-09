Polska Cezary Tomczyk: robimy wszystko, żeby obecność amerykańska była stała i miała wielką siłę Justyna Sochacka |

Tomczyk: robimy wszystko, żeby obecność amerykańska była stała i miała wielką siłę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Cezary Tomczyk przypomniał w "Faktach po Faktach" w TVN24, że "o kwestii obecności amerykańskiej rozmawiamy od wielu miesięcy". - Chciałbym, żeby te informacje przyszły możliwie szybko. Jutro będziemy gościć delegację amerykańską w Ministerstwie Obrony Narodowej. Ja mam spotkanie z szefem tej delegacji, czyli z Thomasem DiNanno, zastępcą Marco Rubio, czyli zastępcą sekretarza stanu USA - mówił.

Dodał, że jednym z tematów będzie kwestia obecności amerykańskiej w Polsce. - Myślę, że Amerykanie dzisiaj, to też widzieliśmy w czasie naszej obecności w Stanach, traktują Polskę naprawdę w sposób wyjątkowy. A teraz czas na konkrety i czas na przejście do realizacji - powiedział Tomczyk.

Dopytywany, czy stała baza wojskowa USA powstanie na pewno, odparł: - Nie mogę przed komunikatem, jeśli taki będzie, nic więcej na ten temat powiedzieć.

- Natomiast mogę powiedzieć, że rzeczywiście jest tak, że województwo dolnośląskie i województwo wielkopolskie to są te najbardziej prawdopodobne [lokalizacje -red.] - dodał. - Ale to oczywiście jest dialog między stroną polską a amerykańską. Na czele polskiego zespołu negocjacyjnego stoi pan minister Zalewski - zaznaczył wiceminister.

- Robimy wszystko, żeby ta obecność amerykańska była stała i miała wielką siłę, która za tym idzie - podkreślił.

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Tomczyk: takie decyzje będą zakomunikowane na najwyższym szczeblu

Prowadząca program Monika Olejnik dociekała, kiedy będzie decyzja w tej kwestii i czy zapadnie podczas obecności amerykańskiej delegacji.

- Myślę, że ta decyzja na samym końcu będzie komunikowana przez premiera, przez prezydenta Trumpa. Wtedy, jeżeli takie decyzje zapadną, to na pewno będą zakomunikowane na najwyższym możliwym szczeblu. Ale jeszcze proszę o trochę cierpliwości. Nie chcę tutaj niczego przesądzać - powiedział i dodał, że "te rozmowy wcale nie są proste".

Wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówiła wcześniej w środę, że w Polsce przebywa także szef zespołu Pete'a Hegsetha, który rozmawia ze stroną polską o potencjalnej lokalizacji dla stałych amerykańskich baz wojskowych. Jak oceniła, w relacjach polsko-amerykańskich "kluczowe" będzie najbliższe 48 godzin.