Tomczyk o Siewierze: współpracownicy Dudy próbują ułożyć sobie życie

"Mamy żelazny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi"

Odniósł się przy tym do komentarzy polityków PiS, którzy po wygranej Trumpa sugerowali, że rząd Donalda Tuska powinien podać się do dymisji.

- Słyszałem, że politycy PiS drukowali specjalne listy, które przekazywali gdzieś politykom republikańskim i to jest chyba, po prostu nazywa się donoszenie. Myślę, że donoszenie w ogóle w takiej naszej konwencji kulturowej jest odebrane bardzo źle, więc to pokazuje taką gigantyczną hipokryzję tego obozu - podkreślił Tomczyk.

"Unia Europejska musi zainwestować w swoje bezpieczeństwo"

- NATO musi opierać się na tych dwóch filarach. To są Stany Zjednoczone i to jest Europa. I te dwa filary muszą być odpowiednio dociążone. Mamy przecież potęgi atomowe na terytorium Europy, takie jak Francja albo Wielka Brytania , czyli kraje, które mają broń atomową. Kraje, które mają wielką armię i które mogą dać z siebie dużo więcej - dodał.

Podkreślił przy tym wydatki polskiego MON na obronność. - Budujemy projekt Tarczy Wschód na granicy z Rosją, na granicy z Białorusią i na granicy z Ukrainą. My się przygotowujemy na każdy scenariusz - żebyśmy sobie zdali sprawę ze skali zagrożeń. Rosja przestawiła całą swoją gospodarkę na tory wojenne. I jeżeli Rosja się w tym momencie zatrzyma, coś z tą gospodarką będzie musiała zrobić. Będzie przygotowywała się do następnego skoku za trzy, cztery, pięć lat - mówił.

Tomczyk o zagubionych minach przeciwpancernych

Wiceminister tłumaczył też szczegóły związane z zaginięciem transportu min przeciwpancernych z Hajnówki do Mostów. Prokuratura potwierdza, że prowadzi postępowanie w związku z takim incydentem. - Tutaj system zadziałał dobrze, ale rzeczywiście doszło do bardzo poważnej nieprawidłowości - stwierdził.

- To znaczy doszło do przestępstwa, do złamania prawa na poziomie ludzi, którzy zajmowali się transportem do składów bojowych i wykrycie nastąpiło na poziomie ministra obrony narodowej, bo to najbliżsi współpracownicy premiera Kosiniaka odkryli ten fakt, zawiadomili żandarmerię wojskową i zawiadomili prokuraturę - wyjaśnił.