"Dwa plus" dla Dudy od Tomczyka. Za co?

Tomczyk o prezydenturze Dudy: całość oceniam na dwa plus

Prezydent Andrzej Duda 6 sierpnia zakończy swoją prezydenturę. W środę Karol Nawrocki złoży przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i rozpocznie swoja pięcioletnią kadencję.

Wiceszef MON Cezary Tomczyk był pytany we wtorek w "Jeden na Jeden" w TVN24 o ocenę kończącej się prezydentury Andrzeja Dudy. - Całość prezydentury oceniam mniej więcej na dwa plus. Uważam, że Andrzej Duda to po prostu postać tragiczna - stwierdził wiceminister.

- W sprawach bezpieczeństwa oceniam go dość dobrze - zauważył Tomczyk. Wskazał na kwestie podejścia do Ukrainy i polityki międzynarodowej.

- Natomiast jeżeli chodzi o kwestię polityki, o to jak był miękki w stosunku do swojego środowiska politycznego, jak łamał konstytucję, jak doprowadził de facto do tego, że mamy dzisiaj dwoistość systemu w sądownictwie, to oceniam go na jedynkę, oceniam go tutaj absolutnie tragicznie - dodał wiceminister.

Duda kończy prezydenturę "symboliczną klamrą"

Jak ocenił Tomczyk Duda kończy swoją prezydenturę "symboliczną klamrą". - Kończy swoją prezydenturę z ułaskawieniem Bąkiewicza. Przypomnę, że zaczął ją od ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika - powiedział wiceminister obrony.

Prezydent Andrzej Duda 11 lipca ułaskawił działacza środowisk narodowych Roberta Bąkiewicza. Akt łaski obejmuje darowanie kary ograniczenia wolności w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej aktywistki Babci Kasi.

16 listopada 2015 roku Duda ułaskawił też posłów PiS Mariusza Kamińskiego i Maciej Wąsika. Prezydent podjął decyzje jeszcze przed uprawomocnieniem się wyroku w sprawie tzw. afery gruntowej. Jak orzekł później Sąd Najwyższy prawo łaski może być stosowane wyłącznie wobec prawomocnie skazanych.

W 2023 roku sąd wydał w tej sprawie prawomocny wyrok i skazał Kamińskiego i Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności. Wówczas Duda wydał akt łaski wobec polityków PiS po raz drugi.