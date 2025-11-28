Profesor Dudek w "Kropce nad i": Nawrocki przygotowuje, świadomie lub nie, polexit Źródło: TVN24

Z sondażu CBOS przeprowadzonego w pierwszej połowie listopada wynika, że prezydent Karol Nawrocki cieszy się największym zaufaniem jeśli chodzi o polityków, jest też jedynym politykiem, któremu ufa więcej niż połowa Polaków.

Wynik głowy państwa pogorszył się jednak w porównaniu z poprzednimi miesiącami. Obecnie zaufanie do prezydenta Nawrockiego deklaruje 54 procent ankietowanych, o 3 punkty procentowe mniej niż miesiąc temu. O 5 pkt procentowych (do 31 procent) wzrósł odsetek ankietowanych, którzy nie ufają prezydentowi.

Prezydent Karol Nawrocki Źródło: PAP/Tomasz Waszczuk

Drugie miejsce na liście najczęściej obdarzanych zaufaniem polityków zajmują ex aequo: wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski (KO) oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (KO) - wszyscy uzyskali po 44 procent deklaracji zaufania i odpowiednio: 28, 31 i 41 procent negatywnych wskazań.

Na trzeciej pozycji, również z identycznym odsetkiem deklaracji zaufania, ulokowali się: wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja) i premier Donald Tusk (KO). Obu politykom ufa po 39 procent badanych, nie ufa im odpowiednio – 30 i 48 procent.

W porównaniu z październikiem odsetek badanych mających zaufanie do premiera zwiększył się o 3 punkty procentowe, a o 4 punkty procentowe zmalała liczba osób o negatywnym nastawieniu do szefa rządu. CBOS podkreślił, że są to najlepsze oceny premiera Donalda Tuska od kwietnia, a więc z okresu sprzed ostatniej fazy kampanii wyborczej poprzedzającej I turę wyborów prezydenckich.

Polacy nie ufają Kaczyńskiemu, Morawieckiemu i Braunowi

Na kolejnych miejscach w zestawieniu znaleźli się: były marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050) - 38 procent deklarujących zaufanie i 39 procent - nieufność i Sławomir Mentzen (Konfederacja) - 37 procent wskazań zaufania i 39 procent nieufności.

Zaufanie do pozostałych uwzględnionych w badaniu polityków nie przekracza jednej trzeciej wskazań: Adrian Zandberg (Razem) - 33 procent deklaracji zaufania i 25 procent deklaracji nieufności, nowy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica) - 31 procent deklaracji zaufania i 29 procent nieufności, marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska (KO) - 31 procent deklarujących zaufanie i 30 procent nieufność. Badanie przeprowadzono zanim Czarzasty zastąpił Hołownię w fotelu marszałka izby niższej.

Jarosław Kaczyński Źródło: Rafał Guz/PAP

CBOS konkluduje, że w ciągu ostatniego miesiąca niemal wszyscy uwzględnieni w badaniu politycy reprezentujący koalicję rządzącą mniej lub bardziej zyskali w rankingu. Najwięcej: Hołownia i Trzaskowski (wzrost o 5 punktów procentowych) oraz Czarzasty i Kidawa-Błońska (o 4 punkty procentowe).

Największą nieufność badanych budzi prezes PiS Jarosław Kaczyński (58 procent) - ufa mu natomiast 28 procent respondentów. Ponad połowa ankietowanych nie ufa Mateuszowi Morawieckiemu (PiS) i Grzegorzowi Braunowi (Konfederacja Korony Polskiej): odpowiednio: 52 procent i 51 procent.

Ministrowie Żurek, Domański i Gawkowski mało znani Polakom

Z badania wynika ponadto, że 35 procent ankietowanych nie słyszało o ministrze sprawiedliwości Waldemarze Żurku. Zaufanie do niego wyraża 29 procent respondentów, a nieufność 22 procent.

Ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego (KO) nie kojarzy połowa badanych. Wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego (Nowa Lewica) nie zna 48 procent badanych. Mało rozpoznawane są też ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Nowa Lewica) i ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Polska 2050) - nie słyszało o nich odpowiednio 47 i 46 procent osób.

Najmniej znanym spośród uwzględnionych w badaniu polityków jest wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) - nie rozpoznaje go 56 procent osób.

Sondaż zrealizowano w dniach 6-17 listopada na liczącej 992 osób reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL (w tym 60,1 procent metodą CAPI, 23 procent CATI i 16,9 procent CAWI).

