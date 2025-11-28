Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

CBOS: Nawrocki liderem rankingu zaufania, na drugim miejscu ex aequo trzech polityków

zaufanie
Profesor Dudek w "Kropce nad i": Nawrocki przygotowuje, świadomie lub nie, polexit
Źródło: TVN24
Z listopadowego badania CBOS wynika, że liderem rankingu zaufania pozostaje prezydent Karol Nawrocki. Na drugim miejscu uplasowali się ex aequo: Władysław Kosiniak-Kamysz, Radosław Sikorski oraz Rafał Trzaskowski. Największą nieufność wzbudza Jarosław Kaczyński.

Z sondażu CBOS przeprowadzonego w pierwszej połowie listopada wynika, że prezydent Karol Nawrocki cieszy się największym zaufaniem jeśli chodzi o polityków, jest też jedynym politykiem, któremu ufa więcej niż połowa Polaków.

Wynik głowy państwa pogorszył się jednak w porównaniu z poprzednimi miesiącami. Obecnie zaufanie do prezydenta Nawrockiego deklaruje 54 procent ankietowanych, o 3 punkty procentowe mniej niż miesiąc temu. O 5 pkt procentowych (do 31 procent) wzrósł odsetek ankietowanych, którzy nie ufają prezydentowi.

Prezydent Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki
Źródło: PAP/Tomasz Waszczuk

Drugie miejsce na liście najczęściej obdarzanych zaufaniem polityków zajmują ex aequo: wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski (KO) oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (KO) - wszyscy uzyskali po 44 procent deklaracji zaufania i odpowiednio: 28, 31 i 41 procent negatywnych wskazań.

Na trzeciej pozycji, również z identycznym odsetkiem deklaracji zaufania, ulokowali się: wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja) i premier Donald Tusk (KO). Obu politykom ufa po 39 procent badanych, nie ufa im odpowiednio – 30 i 48 procent.

W porównaniu z październikiem odsetek badanych mających zaufanie do premiera zwiększył się o 3 punkty procentowe, a o 4 punkty procentowe zmalała liczba osób o negatywnym nastawieniu do szefa rządu. CBOS podkreślił, że są to najlepsze oceny premiera Donalda Tuska od kwietnia, a więc z okresu sprzed ostatniej fazy kampanii wyborczej poprzedzającej I turę wyborów prezydenckich.

Sondaż zaufania do polityków. Nawrocki z rekordem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sondaż zaufania do polityków. Nawrocki z rekordem

Polacy nie ufają Kaczyńskiemu, Morawieckiemu i Braunowi

Na kolejnych miejscach w zestawieniu znaleźli się: były marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050) - 38 procent deklarujących zaufanie i 39 procent - nieufność i Sławomir Mentzen (Konfederacja) - 37 procent wskazań zaufania i 39 procent nieufności.

Zaufanie do pozostałych uwzględnionych w badaniu polityków nie przekracza jednej trzeciej wskazań: Adrian Zandberg (Razem) - 33 procent deklaracji zaufania i 25 procent deklaracji nieufności, nowy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica) - 31 procent deklaracji zaufania i 29 procent nieufności, marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska (KO) - 31 procent deklarujących zaufanie i 30 procent nieufność. Badanie przeprowadzono zanim Czarzasty zastąpił Hołownię w fotelu marszałka izby niższej.

Jarosław Kaczyński
Jarosław Kaczyński
Źródło: Rafał Guz/PAP

CBOS konkluduje, że w ciągu ostatniego miesiąca niemal wszyscy uwzględnieni w badaniu politycy reprezentujący koalicję rządzącą mniej lub bardziej zyskali w rankingu. Najwięcej: Hołownia i Trzaskowski (wzrost o 5 punktów procentowych) oraz Czarzasty i Kidawa-Błońska (o 4 punkty procentowe).

Największą nieufność badanych budzi prezes PiS Jarosław Kaczyński (58 procent) - ufa mu natomiast 28 procent respondentów. Ponad połowa ankietowanych nie ufa Mateuszowi Morawieckiemu (PiS) i Grzegorzowi Braunowi (Konfederacja Korony Polskiej): odpowiednio: 52 procent i 51 procent.

Ministrowie Żurek, Domański i Gawkowski mało znani Polakom

Z badania wynika ponadto, że 35 procent ankietowanych nie słyszało o ministrze sprawiedliwości Waldemarze Żurku. Zaufanie do niego wyraża 29 procent respondentów, a nieufność 22 procent.

Ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego (KO) nie kojarzy połowa badanych. Wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego (Nowa Lewica) nie zna 48 procent badanych. Mało rozpoznawane są też ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Nowa Lewica) i ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Polska 2050) - nie słyszało o nich odpowiednio 47 i 46 procent osób.

Najmniej znanym spośród uwzględnionych w badaniu polityków jest wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) - nie rozpoznaje go 56 procent osób.

Sondaż zrealizowano w dniach 6-17 listopada na liczącej 992 osób reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL (w tym 60,1 procent metodą CAPI, 23 procent CATI i 16,9 procent CAWI).

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Udostępnij:
TAGI:
Karol NawrockiWładysław Kosiniak-KamyszRadosław SikorskiRafał TrzaskowskiJarosław Kaczyński
Czytaj także:
Owczarek niemiecki (zdjęcie ilustracyjne)
Policja bada sprawę kradzieży czterech psów z pałacu prezydenckiego
Świat
Dziecko, dziewczęta, telefon, depresja, smutek
"Szalejące algorytmy" i autodestrukcyjne treści. Na to trafia młodzież
Polska
imageTitle
Prowokacyjny taniec, później piwny deszcz i rozcięte czoło
EUROSPORT
Kopalnia Budryk w Ornontowicach
Wypadek w kopalni. Zawalił się zbiornik na węgiel
Katowice
pap_20241129_122
Metki "które mają nas zmylić". "Często nie ma tam nawet 50 procent"
Maja Piotrowska
imageTitle
Marek Papszun gęsto się tłumaczył ze słów o Legii
EUROSPORT
28 0730 1na1 cl-0057
Ambasador Ukrainy w Polsce: dopóki my się bronimy, Europa jest bezpieczna
Polska
Mężczyzna został namierzony z pokładu śmigłowca
Wyszedł z domu i zniknął. Na śniegu znaleźli ślady, wypatrzyli go ze śmigłowca
Łódź
Quiz na 5tek
Tu nawet maślarz może nie dać rady. Zmierzysz się z naszym piątkowym quizem?
Quizy
Satelity wynoszone w ramach misji Transporter-15
Polskie satelity wojskowe mają trafić dziś na orbitę
METEO
Karol Nawrocki
Spotkanie Nawrockiego z Zełenskim? Ambasador: rozmawiamy o tym
Polska
Wołodymyr Zełenski i Andrij Jermak z ukraińskimi żołnierzami
Służby u szefa biura Zełenskiego. Trwa przeszukanie
Świat
Jan Malicki, nagranie z monitoringu
Prokuratura uznała, że pobicia nie było. Sąd rozpatrzył zażalenie Jana Malickiego
WARSZAWA
imageTitle
Zdziwienie w Legii po kolejnej katastrofie
EUROSPORT
Bart De Wever
Premier Belgii boi się pozwu z Rosji
Świat
Niebawem w Warszawie rusza jarmark bożonarodzeniowy
Startuje świąteczny jarmark. Specjalne środki ostrożności
WARSZAWA
Sztuczna inteligencja budzi obawy Komisji Europejskiej
Może ich zastąpić sztuczna inteligencja. Niepokojący raport
BIZNES
Zniszczenia po przejściu huraganu na Kubie
Od miesiąca nie mają prądu i wody. "Stosy śmieci są wyższe niż domy"
METEO
41 min
pc
Nieśmiertelność za miliardy. Kto pierwszy oszuka śmierć?
Czas przyszły
imageTitle
Obawy w kraju miliarderów. "Stali się statystami"
EUROSPORT
Pożar wieżowców w Hongkongu
Wciąż rośnie liczba ofiar śmiertelnych tragicznego pożaru
Świat
imageTitle
Skoczkowie już w Ruce. Są obawy o kwalifikacje
Najnowsze
W weekend remonty kolejnych ulic (zdj. ilustracyjne)
Prace zaplanowali na dwa weekendy. Chcą zdążyć przed zimą
WARSZAWA
mieszkania w Polsce, nieruchomości, kredyty
Wsparcie przy zakupie mieszkań. Prezydent zadecydował
BIZNES
shutterstock_268930547
Potężna wygrana w Lotto
BIZNES
Donald Trump
Trump: już wkrótce będziemy ich powstrzymywać również na lądzie
Świat
Oblodzenie, opady marznące, gołoledź, ślisko
IMGW ostrzega. Trudne warunki na drogach
METEO
Kardynał Grzegorz Ryś podczas spotkania rekolekcyjnego archidiecezji łódzkiej, 7 marca 2025 r.
Kardynał Ryś w Krakowie. Ogromna zmiana symboliczna, a na ile realna?
Tomasz P. Terlikowski
W Waszyngtonie doszło do ataku na żołnierzy Gwardii Narodowej
Zmarła postrzelona żołnierka Gwardii Narodowej
Świat
Andrij Jermak
Szef biura Zełenskiego: nikt przy zdrowych zmysłach nie podpisałby takiego dokumentu
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica