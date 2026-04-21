Polska CBA w dwóch ministerstwach. Chodzi o program Czyste Powietrze Oprac. Adrian Wróbel, Oprac. Kamila Grenczyn |

Funkcjonariusze CBA weszli do resortu klimatu. Relacja Mai Wójcikowskiej Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński potwierdził wcześniejszą informację przekazaną przez rzecznika Ministerstwa Klimatu i Środowiska. - Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego przyszli dzisiaj m.in. do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ale też do kilkunastu różnych instytucji, zarówno w Warszawie, jak i w całym kraju - przekazał.

Dodał też, że chodzi o program Czyste Powietrze. - Ten program wprowadzony na początku czerwca 2021 roku, samo wprowadzenie jego, ale przede wszystkim informacje tam zawarte, budziły pewnego rodzaju kontrowersje, nawet podejrzenia popełnienia przestępstwa - opisał.

Funkcjonariusze CBA zażądali dziś dokumentów dotyczących programu Czyste Powietrze.



Funkcjonariusze poprosili o dokumenty od 2021 roku. Po wprowadzonych wtedy przez ekipę z PIS zmianach mieliśmy falę nadużyć i wielu poszkodowanych przez nieuczciwych wykonawców. Osobiście… — Paulina Hennig-Kloska (@hennigkloska) April 21, 2026 Rozwiń

O akcji służb napisała też szefowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska. "Funkcjonariusze CBA zażądali dziś dokumentów dotyczących programu Czyste Powietrze. Funkcjonariusze poprosili o dokumenty od 2021 roku" - poinformowała.

Dobrzyński przekazał też, że służby zabezpieczyły dokumenty w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

CBA w resorcie środowiska

We wtorek rzecznik resortu klimatu Marek Pogorzelski poinformował na platformie X, że funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego "przyszli do MKiŚ i funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i zażądali dokumentów dotyczących programu Czyste Powietrze z okresu od 1 czerwca 2021 r.".

"Postępowanie prowadzone jest przez Prokuraturę Europejską w sprawie niedopełnienia obowiązku przez funkcjonariuszy publicznych w związku z opracowaniem zasad funkcjonowania i wdrożenia kolejnych etapów programu Czyste Powietrze" - przekazał.

Wątpliwości w sprawie programu Czyste Powietrze. "Problemy i nieuczciwe praktyki"

Pogorzelski wskazał, że w 2022 roku w programie Czyste Powietrze przeprowadzono znaczące zmiany, "wprowadzając prefinansowanie bez niezbędnych zabezpieczeń, a w 2023 zostały zniesione limity kosztów jednostkowych dla termomodernizacji".

"Zmiany te stały się źródłem późniejszych problemów beneficjentów i nieuczciwych praktyk niektórych wykonawców. Doprowadziły one do toczących się w całym kraju ok. 700 postępowań prowadzonych przez prokuratury, w tym Prokuraturę Europejską, oraz Policję, z których część została wszczęta po zawiadomieniach NFOŚiGW oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej" - wyjaśnił.

Przypomniał również, że w związku z wyżej wymienionymi nieprawidłowościami obecne władze NFOŚiGW zdecydowały w 2024 roku o wstrzymaniu programu, a w tym wznowionym wiosną zeszłego roku wprowadzono wspólnie z resortem klimatu zasady zwiększające bezpieczeństwo beneficjentów oraz zabezpieczające ich przed nadużyciami.

Dobrzyński o operacji funkcjonariuszy CBA

Głos w sprawie zabrał w mediach społecznościowych również rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, który poinformował, że funkcjonariusze CBA - na polecenie Prokuratury Europejskiej - zabezpieczają od godzin porannych dokumentację dotyczącą programu Czyste Powietrze.

"Czynności prowadzone są m.in. w kilku centralnych urzędach administracji publicznej w Warszawie oraz jednostkach lokalnych. W czynnościach uczestniczą agenci CBA oraz przedstawiciele Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. Na obecnym etapie są to wszystkie informacje, które mogę przekazać" - przekazał.

OGLĄDAJ: TVN24 HD