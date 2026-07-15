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Polska
Były szef KRRiT usłyszał zarzuty
Oprac.
Adrian Wróbel
|
15.07.2026, 08:39
Pilna wiadomość
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Maciej Świrski, były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, usłyszał zarzuty. Zastosowano wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze.
Wkrótce więcej informacji.
Źródło: TVN24
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Tagi:
CBA
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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