"Ziobro jest gotów pozbawić Polskę praworządności i miliardów złotych, żeby zniszczyć Morawieckiego"

Sugerowanie, że jest tylko jedno rozwiązanie, nie jest żadnym wsparciem, bo pokazuje, że nie ma żadnej alternatywy. Z całą pewnością alternatywa jest - mówił Michał Wypij (Porozumienie), odnosząc się do zapowiedzi weta ze strony Polski wobec budżetu UE, w związku z rozporządzeniem wiążącym unijne środki z praworządnością. Zdaniem wiceszefa PiS, europosła Joachima Brudzińskiego, powiązanie unijnych środków z praworządnością jest "z gruntu niedobre i niebezpieczne dla całego projektu Unii Europejskiej". Adam Szłapka z Koalicji Obywatelskiej mówił zaś, że "są w Polsce u władzy politycy, którzy są w stanie poświęcić żywotne interesy Polski dla swoich rozgrywek wewnątrzpartyjnych".

Jak zwracał uwagę Sokołowski, "większość kwalifikowana wystarczy, aby rozporządzenie weszło w życie". - Polska i Węgry tutaj nie mogły go zablokować. Mogły głosować co najwyżej przeciw - powiedział.

W poniedziałek Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski wchodzącej w skład Zjednoczonej Prawicy ocenił, że "Polska powinna użyć weta" w sprawie budżetu UE , a jego brak oznaczałby "całkowitą utratę zaufania do premiera z wszelkimi tego konsekwencjami".

Brudziński: to powiązanie jest czymś niedobrym i niebezpiecznym dla całego projektu Unii Europejskiej

Wiceprezes klubu Prawa i Sprawiedliwości, europoseł Joachim Brudziński na uwagę reporterki TVN24, że weto nie zatrzyma ewentualnego przyjęcia powiązania praworządności z wypłacaniem unijnych środków, odparł, że "to powiązanie, które miałoby skutkować tym, że w sposób arbitralny urzędnicy Komisji Europejskiej wobec dzisiaj Polski czy Węgier, jutro być może Hiszpanii, Portugalii czy Grecji, będą podejmować decyzje, jest czymś z gruntu niedobrym i niebezpiecznym dla całego projektu Unii Europejskiej".

Brudziński pytany, na czym zatem polegają obawy rządzących, ocenił, że "próbujemy oddać kompetencje decydowania o tym, czy Polska przestrzega czy nie przestrzega urzędnikom Komisji Europejskiej, którzy będą decydować, czy skierować środki wynikające z zapisów traktatowych i budżetowych do danego kraju, czy nie".

Wypij: z całą pewnością alternatywa jest

Poseł Michał Wypij z Porozumienia, które obok PiS i Solidarnej Polski jest częścią Zjednoczonej Prawicy, ocenił, że "sytuacja jest bardzo poważna". - Pan premier [Mateusz Morawiecki - przyp. red.]) oczekuje tutaj wsparcia i my jako Porozumienie to wsparcie dajemy - zapewniał.

Jego zdaniem "wszyscy powinniśmy pamiętać, nie tylko w Polsce, ale także w Europie, że nie ma ważniejszego wyzwania niż pandemia". - Naszym wspólnym interesem jest to, żeby jak najlepiej przygotować się na efekty czy skutki, te złe skutki, pandemii (...) i szukać takich narzędzi, które pozwolą Europie przejść wspólnie, razem przez ten trudny moment - mówił poseł Porozumienia.

Szłapka: Ziobro jest gotów pozbawić Polskę praworządności i miliardów, żeby zniszczyć Morawieckiego

Lider Nowoczesnej Adam Szłapka z Koalicji Obywatelskiej uznał, że "to jest coś niebywałego, że są w Polsce u władzy politycy, którzy są w stanie poświecić żywotne interesy Polski dla swoich rozgrywek wewnątrzpartyjnych". Odniósł się w ten sposób do stanowiska ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który mówił, że "Polska powinna użyć weta".

- Bo Zbigniew Ziobro jest gotów pozbawić Polskę praworządności - czegoś, co jest w interesie każdego Polaka, tego, żeby prawo było przestrzegane - i miliardów pieniędzy [miliardów złotych - przyp. red.] na odbudowę po koronawrusie w imię tego, żeby zniszczyć, utopić [premiera - red.] Mateusza Morawieckiego - mówił.

Jego zdaniem "to jest coś, co się ociera o zdradę stanu". - Myślę, że za to Zbigniew Ziobro powinien ponieść odpowiedzialność - dodał Szłapka.