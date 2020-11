Co, jeśli weto? "Uderzono by pałką wszystkie społeczeństwa krajów członkowskich"

Będzie weto? "Cały czas wydaje mi się to nieprawdopodobne"

- Cały czas wydaje mi się to nieprawdopodobne, dlatego że to by jednak ewidentnie oznaczało nie tylko utratę blisko 60 miliardów euro, które mieliby otrzymać polscy przedsiębiorcy i pracobiorcy z tytułu funduszu odbudowy, ale również potężny cios dla potrzeb gospodarczych i społecznych we wszystkich innych krajach członkowskich Unii Europejskiej - mówił Truszczyński.

Broniatowski: stawia się pod ścianą nie tylko Polskę, ale całą Unię Europejską

"To jest dość absurdalne, a przede wszytkim nie przynosi żadnych efektów"

Broniatowski: poprzez swoje słowa, pohukiwanie, rządzący mogą spowodować, że Polska zostanie pozbawiona ogromnych pieniędzy

- Jeżeli mamy się obawiać jakiegoś polexitu, to sądzę, że to nie jest coś, co mogliby przeprowadzić, aczkolwiek wszystko może się zdarzyć. Natomiast to, co mogą spowodować tymi swoimi słowami, pohukiwaniem, to to, że Polska zostanie pozbawiona ogromnych pieniędzy, które są niezbędne, żeby wyciągnąć kraj z katastrofy gospodarczej, która nam grozi z powodu koronawirusa - skomentował gość TVN24.