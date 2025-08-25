Negocjacje w willi premiera. Spotkanie jeszcze dziś

W willi premiera odbędą się negocjacje z ministrami w sprawie budżetu Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki w niedzielnym programie "W kuluarach" w TVN24 zwrócił uwagę, że w budżecie państwa potrzebne są oszczędności bądź dodatkowe dochody. Te ostatnie mają zostać zapewnione przez wyższą niż planowano podwyżkę akcyzy.

- Jest sygnał z Ministerstwa Finansów dla wszystkich ministerstw, które mają oszczędności szukać i sygnały jak bardzo Ministerstwo Finansów chce ciąć poszczególnym resortom pieniądze - powiedział Piasecki.

Będą negocjacje u premiera

Arleta Zalewska powiedziała, że w tej sprawie w poniedziałek w willi premiera przy ulicy Parkowej "po południu mają się odbyć spotkania z ministrami".

- Myślę, że będzie ostro, bo to ile zostanie w każdym ministerstwie z tego budżetu, ile uda się wyrwać, to będzie dany sukces danego ministra - zauważyła.

- To będzie już kampanijna trasa, bo już prosta trasa do wyborów parlamentarnych - skomentował dziennikarz TVN24 Radomir Wit. Wskazał, że w koalicji są dwa fronty - z jednej strony "formaliści, księgowi, którzy chcą tam wszystko przeliczyć, żeby się zgadzało i żeby móc powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie zagrożenia, jeżeli chodzi o rozsypanie się budżetu".

- Z drugiej strony są ci, którzy mówią: przez osiem lat rządzili ci, którzy pokazywali, że można wszystko. No więc my teraz mamy znowu wrócić do narracji, z której by wynikało, że tutaj nie, a że tu może to trzeba się zastanowić - wskazywał Wit.

OGLĄDAJ: "Niechęć PiS do wiatraków jest długa i ma swoje tradycje"