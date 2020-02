Nie widzę innej możliwości dla prezydenta niż zawetowanie tej szkodliwej ustawy - powiedział w "Jeden na jeden" przewodniczący PO Borys Budka, odnosząc się do nowelizacji przekazującej blisko dwa miliardy złotych mediom państwowym. Jego zdaniem "gwarancją, by media publiczne nie otrzymały tych dwóch miliardów złotych, jest zmiana w Pałacu Prezydenckim". - Bo wszelkie zło rozpoczęło się w Pałacu Prezydenckim w 2015 roku - dodał Budka.

"Nie widzę innej możliwości dla prezydenta niżeli zawetowanie tej szkodliwej ustawy"

- Tym różnimy się od PiS-u, że nam chodzi o Polskę, nam chodzi o pacjentów, nam chodzi o to, by pieniądze polskich podatników były przeznaczane nie na propagandę, ale na najważniejsze potrzeby - wskazywał.

Jego zdaniem "prezydent nie powinien ani dnia dłużej wahać się". - Dzisiaj chodzi to, aby pokazać elementarną przyzwoitość, by pokazać, po której jest się stronie. Czy po stronie tych, którzy codziennie uprawiają propagandę, manipulację i hejt, czy po stronie osób potrzebujących. Nie widzę innej możliwości dla prezydenta niżeli zawetowanie tej szkodliwej ustawy - mówił Budka.

"Wszelkie zło rozpoczęło się w Pałacu Prezydenckim w 2015 roku"

- Natychmiast powiemy "sprawdzam", natychmiast przedłożymy w parlamencie projekt ustawy, która zagwarantuje, że te pieniądze nie wrócą z powrotem do PiS-owskich mediów po ewentualnej wygranej prezydenta Dudy - odparł Budka. Według niego "gwarancją, by media publiczne nie otrzymały tych [blisko - przyp. red.] dwóch miliardów złotych, jest zmiana w Pałacu Prezydenckim". - Bo wszelkie zło rozpoczęło się w Pałacu Prezydenckim w 2015 roku i to zło można właśnie pożegnać w wyborach majowych - dodał.