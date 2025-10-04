Wojsko wesprze Straż Graniczną. Decyzja prezydenta

Kontrole na granicy polsko-litewskiej. Relacja Mateusza Grzymkowskiego Źródło: TVN24

W komunikacie Biura Bezpieczeństwa Narodowego przekazano, że od 5 października tego roku do 4 kwietnia 2026 roku zostaną użyte oddziały i pododdziały sił zbrojnych "w celu zapewnienia nienaruszalności granicy państwowej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejść granicznych oraz w strefie nadgranicznej na granicy państwowej" z Niemcami i Litwą.

Postanowienie prezydenta opublikowano w Monitorze Polskim. Również w piątek premier Donald Tusk podpisał zarządzenie w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Straży Granicznej na granicy z Niemcami od 5 października do dnia obowiązywania tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej.

Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą

Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą wprowadzono 7 lipca, a następnie przedłużono od 6 sierpnia do 4 października. W środę szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w sprawie ponownego przedłużenia tymczasowej kontroli na granicach z tymi państwami. Wejdzie ono w życie 5 października tego roku i przedłuży kontrole o kolejne pół roku - do 4 kwietnia 2026 roku.

W czasie tymczasowej kontroli na granicach funkcjonariusze Straży Granicznej, wspierani przez policję i żołnierzy WOT, mogą zatrzymać do kontroli wytypowane pojazdy. Według rządu jest to konieczne, by zredukować niekontrolowany przepływ migrantów. Również z analizy sytuacji migracyjnej wynika potrzeba przedłużenia okresu tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicy państwowej z Niemcami i Litwą.

Na granicy polsko-niemieckiej kontrole są prowadzone w 50 miejscach, a na granicy polsko-litewskiej w 13.

