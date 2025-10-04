Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Wojsko wesprze Straż Graniczną. Decyzja prezydenta

Straż Graniczna
Kontrole na granicy polsko-litewskiej. Relacja Mateusza Grzymkowskiego
Źródło: TVN24
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego podało, że prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o użyciu oddziałów i pododdziałów sił zbrojnych do pomocy Straży Granicznej. Żołnierze będą zabezpieczać granicę z Niemcami i Litwą.

W komunikacie Biura Bezpieczeństwa Narodowego przekazano, że od 5 października tego roku do 4 kwietnia 2026 roku zostaną użyte oddziały i pododdziały sił zbrojnych "w celu zapewnienia nienaruszalności granicy państwowej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejść granicznych oraz w strefie nadgranicznej na granicy państwowej" z Niemcami i Litwą.

Postanowienie prezydenta opublikowano w Monitorze Polskim. Również w piątek premier Donald Tusk podpisał zarządzenie w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Straży Granicznej na granicy z Niemcami od 5 października do dnia obowiązywania tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej.

Straż Graniczna
Straż Graniczna
Źródło: X/Straz_Graniczna

Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą

Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą wprowadzono 7 lipca, a następnie przedłużono od 6 sierpnia do 4 października. W środę szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w sprawie ponownego przedłużenia tymczasowej kontroli na granicach z tymi państwami. Wejdzie ono w życie 5 października tego roku i przedłuży kontrole o kolejne pół roku - do 4 kwietnia 2026 roku.

Straż Graniczna zatrzymała 17 cudzoziemców pracujących w piekarni
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Straż Graniczna zatrzymała 17 cudzoziemców pracujących w piekarni

WARSZAWA

W czasie tymczasowej kontroli na granicach funkcjonariusze Straży Granicznej, wspierani przez policję i żołnierzy WOT, mogą zatrzymać do kontroli wytypowane pojazdy. Według rządu jest to konieczne, by zredukować niekontrolowany przepływ migrantów. Również z analizy sytuacji migracyjnej wynika potrzeba przedłużenia okresu tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicy państwowej z Niemcami i Litwą.

Na granicy polsko-niemieckiej kontrole są prowadzone w 50 miejscach, a na granicy polsko-litewskiej w 13.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty//akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: X/Straz_Graniczna

Udostępnij:
TAGI:
Straż GranicznaKarol NawrockiDonald TuskPrzejścia graniczne
Czytaj także:
Wołodymyr Zełenski
Zełenski potwierdził. Największy taki atak od początku wojny
Świat
Śmiertelny wypadek awionetki w Lipowej pod Żywcem
Wystartowali w gęstej mgle. Po dwóch minutach spłonęli
Małgorzata Goślińska
imageTitle
Kapitalny tenis Majchrzaka. Rozbił wyżej notowanego Amerykanina
EUROSPORT
imageTitle
Zwolińska pisze historię. Ma kolejny medal mistrzostw świata
EUROSPORT
Śnieg
Spadło ponad pół metra śniegu
METEO
monachium niemcy lotnisko - Framalicious shutterstock_2499279729
Lotnisko znów sparaliżowane. "Stopniowe wznawienie" prac
Świat
imageTitle
Po pierwsze polskie złoto. Święto żużla w Toruniu
EUROSPORT
Silny wiatr, sztorm, wichura
IMGW ostrzega. Porywy mogą przekraczać 80 km/h
METEO
pap_20250904_26Z
"Rządzić państwem jak firmą". Wywrócił system do góry nogami
Cezary Paprzycki
Orlik
Miały być dostępne dla każdego i za darmo. Niektóre każą sobie płacić
Polska
Głosowanie w wyborach parlamentarnych w Ostrawie
Pierwszy dzień wyborów, zawiódł system elektroniczny
Świat
imageTitle
Kolejne zawodniczki zakwalifikowały się turnieju WTA Finals
Najnowsze
Donald Trump i Benjamin Netanjahu
Trump wzywa do natychmiastowego przerwania bombardowań, Netanjahu "zaskoczony"
Świat
Szwedzka straż przybrzeżna
"Należy odnieść się do rzeczywistości". Szwecja chce zwiększyć uprawnienia Straży Przybrzeżnej
Świat
Statki Globalnej Flotylli Sumud zostały przechwycone przez izraelską marynarkę
Polacy odmawiają deportacji, Hamas odpowiada na ultimatum, Żurek i oświadczenie Nawrockiego
TO WARTO WIEDZIEĆ
Jesień, deszcz, liść, pogoda, wiatr
Dziś nieco cieplej, spadnie deszcz
METEO
King Combs
Ponad cztery lata więzienia dla Seana "Diddy'ego" Combsa
Świat
imageTitle
Piekielne warunki na torze. Innowacyjny pomysł na ratunek kierowcom
EUROSPORT
Hamas uwalnia trzech izraelskich zakładników, trwa zawieszenie broni
Hamas: jesteśmy gotowi uwolnić wszystkich izraelskich zakładników
Świat
Guterres HOŁOWNIA
Hołownia po spotkaniu "zapoznawczym". "Nie była to rozmowa o pracę"
Świat
Chopinowski tramwaj
Chopinowski tramwaj i pociąg metra
WARSZAWA
imageTitle
Koniec kapitalnej serii Polaków. Niespodzianka w Speedway of Nations 2
EUROSPORT
Lotnisko Vaclava Havla w Pradze
Szczególne środki bezpieczeństwa na lotnisku w Pradze
Świat
Bułgaria
Kolejne ofiary śmiertelne powodzi w Bułgarii
METEO
Dieta bogata w owoce
Jedz je, aby mieć zdrowsze płuca
METEO
shutterstock_2117281391
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
BIZNES
Donald Trump
"Walcz, Walcz, Walcz". Wizerunek Trumpa może pojawić się na monecie
BIZNES
Skutki burzy Amy
Burza Amy dotarła do Irlandii. Setki tysięcy bez prądu
METEO
Waldemar Żurek w TVN24
Żurek po oświadczeniu Nawrockiego: nie wycofam się
Polska
Karol Nawrocki w drodze do Nowego Jorku na 80. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ
"Teatr polityczny" i "hipokryzja PiS-u". Posłanki komentują słowa prezydenta
Fakty po Faktach

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica