Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Przekazali informację o rosyjskich dronach. "To nie był akt dobrej woli"

Szczątki drona znalezione w miejscowości Wohyń
Kukuła: Białorusini nas uprzedzali, że przez ich przestrzeń powietrzną w naszym kierunku zmierzają drony
Źródło: TVN24
- Informacja strony białoruskiej w sprawie dronów zmierzających w kierunku Polski była pomocna, bo pomogła naszej obronie powietrznej - powiedział komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura, ekspert Defence24. Jaki Białorusini mieli w tym cel? Ekspert mówi o próbie "lawirowania".
Kluczowe fakty:
  • Polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony rosyjskie w nocy z 9 na 10 września.
  • W "Faktach po Faktach" TVN24 szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła powiedział, że "Białorusini nas uprzedzali, iż przez ich przestrzeń powietrzną w naszym kierunku zmierzają drony".
  • - Nie był to jednak akt dobrej woli - ocenił ekspert wojskowy, komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura.

Komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura, ekspert Defence24 ocenił, że informacja ze strony białoruskiej o dronach zmierzających w kierunku Polski nie była aktem dobrej woli. Według niego, byłaby nim, gdyby Białoruś nie dopuściła, żeby coś przeleciało przez ich terytorium i wtargnęło do innego państwa. - A w ten sposób tylko umyli ręce - skwitował.

- Dobrze się stało, że (Białorusini) przekazali nam tę informację, bo w jakiś sposób pomogła ona naszemu systemowi obrony. Natomiast ja bym ich w ogóle nie wybielał - podkreślił ekspert.

Jego zdaniem działanie to przyniosło jednak jeszcze jeden pozytywny skutek: pomimo intensywnie kolportowanej przez rosyjski aparat propagandowy narracji, że rajd dronowy na Polskę był operacją pod fałszywą flagą, Białorusini sami potwierdzili, skąd przyleciały drony i że były rosyjskie.

ROSYJSKIE DRONY ZESTRZELONE NAD POLSKĄ. CO WIEMY

Komandor Maksymilian Dura
Komandor Maksymilian Dura
Źródło: TVN24

Białoruś "próbuje lawirować"

Próbując wyjaśnić powód nieoczekiwanego działania Białorusi, Dura zauważył, że choć kraj ten jest bardzo uzależniony od Rosji, to tamtejszy przywódca Alaksandr Łukaszenka próbuje lawirować w tym podporządkowaniu, o czym świadczy choćby fakt, że białoruskie wojska nie walczą w Ukrainie.

Generał Kukuła: Białorusini nas uprzedzili. To było pomocne
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Generał Kukuła: Białorusini nas uprzedzili. To było pomocne

- To pokazuje, że Białoruś stara się zachować nie tyle neutralność, co autonomię do wykorzystania swoich sił zbrojnych - podkreślił ekspert. - Tym niemniej przekazuje Rosji sprzęt i użycza jej swojej przestrzeni powietrznej, czego przykładem był nalot na Polskę - zauważył.

Rozmówca PAP odniósł się też do pojawiającego się w internecie poglądu, że ostrzeżenie przed nalotem było próbą sprowokowania polskiej obrony przeciwlotniczej do uruchomienia procedur właściwych dla działania w czasie wojny, aby Rosjanie i Białorusini mogli przeprowadzić w tym zakresie rozpoznanie.

– To nie była próba sprowokowania nas do uruchomienia procedur i sprawdzenia, na przykład, częstotliwości radarów wykorzystywanych przez samoloty, bo Rosjanie już je znają - zaznaczył Dura. Wskazał, że samoloty F-16 i F-35 od dawna są wykorzystywane w działaniach bojowych na Bliskim Wschodzie, przez co Rosjanie mieli niejedną sposobność, żeby poznać częstotliwości i przeniknąć, jak działa ten system.

"Najczęściej zadawane pytania" o drony. MON odpowiada
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Najczęściej zadawane pytania" o drony. MON odpowiada

To nie jest "system czasu wojny"

Jak wskazał Dura, Rosjanie i Białorusini doskonale zdają sobie sprawę, że ten system, który obecnie jest w Polsce, to nie jest system czasu wojny. - W razie konfliktu byłoby więcej środków, zostałyby one rozmieszczone zupełnie gdzie indziej niż obecnie, wykorzystywane byłyby inne częstotliwości radiowe i radiolokacyjne – podkreślił ekspert.

Dlatego, jak dodał, nie była to próba rozpoznania lecz przestraszenia społeczeństwa. W ocenie Dury, w jakimś sensie Rosjanom i Białorusinom się to udało. Choć, jak przyznał, nie w pełni, bo większość polskich mediów podeszła do tego zdarzenia bardzo ostrożnie i nie publikowała tekstów, że to akt wojny.

- Bo to nie jest wojna. To próba uprzykrzenia nam życia i wzbudzenia w społeczeństwie lęku. Podobnie jak zakłócanie sygnału GPS nad Bałtykiem - zwrócił uwagę Dura. Podkreślił, że takie działanie są nie mniejszym aktem agresji niż nalot dronów. - Mogą bowiem doprowadzić do katastrofy samolotu pasażerskiego i śmierci kilkudziesięciu lub kilkuset osób - zaznaczył.

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Chronologia wydarzeń
Źródło: TVN24

"Białorusini nas uprzedzali"

W środę, po nocnym wtargnięciu dronów w polską przestrzeń powietrzną, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła, powiedział w "Faktach po Faktach" TVN24, że "Białorusini nas uprzedzali, iż przez ich przestrzeń powietrzną w naszym kierunku zmierzają drony".

Kukuła mówił, że "to wyprzedzenie było dla nas pomocne". - W tym kontekście to było dla mnie zaskakujące, że Białoruś, która eskaluje nam mocno sytuację na granicy lądowej, zdecydowała się na tego typu współpracę - przyznał.

Wielokrotne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

W nocy z wtorku na środę w trakcie ataku Rosji na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. W operacji obronnej uczestniczyły polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne oraz polskie i sojusznicze samoloty.

"Cztery zadania" prowokacji Putina. Posłanka: trzeba to nazywać agresją
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Cztery zadania" prowokacji Putina. Posłanka: trzeba to nazywać agresją

Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone. W operacji, poza naziemnymi systemami, uczestniczyły m.in. samoloty wczesnego ostrzegania AWACS, dwa myśliwce F-35 i dwa F-16, śmigłowce – bojowe Mi-24, a także wielozadaniowe M-17 oraz Black Hawk. (PAP)

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas/lulu

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Wojtek Jargiło/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
DronyPolskaRosjaAtak Rosji na UkrainęWojna w UkrainieBiałoruśAlaksandr Łukaszenka
Czytaj także:
Pogodnie, słonecznie
Napłynie do nas chłód
METEO
Spotkanie Prezydenta RP z szefem chińskiego MSZ
Nawrocki spotkał się z szefem chińskiej dyplomacji
pap_20241009_0J7
Co robić, gdy zaskoczy nas alarm? Ekspert odpowiada na szczegółowe pytania
Minuta ciszy dla Charliego Kirka w Sejmie
Radny śmiał się z "minuty ciszy dla Charliego Kirka"
Poznań
imageTitle
Kolejny rekord świata Duplantisa. Przekroczył magiczną granicę
EUROSPORT
imageTitle
Polscy siatkarze włączyli wyższy bieg
RELACJA
Zamknięte przejście kolejowe z Białorusią
Jedwabny Szlak. Zamknięcie granicy może słono kosztować
BIZNES
imageTitle
Anita Włodarczyk bez medalu mistrzostw świata
EUROSPORT
Drony "klejone na taśmę"? Tak, celowo. Nie ulegaj dezinformacji
"Drony klejone na taśmę"? Tak, celowo. Nie wierz dezinformacji
Jan Kunert
Charlie Kirk
Pracownicy zawieszani i zwalniani za komentarze po śmierci Charliego Kirka
BIZNES
Napastnik zaatakował kobietę w Łodzi
Zaszedł kobietę od tyłu i zaczął dusić
Łódź
Lato burza
Gdzie jest burza? Zaczyna grzmieć w części kraju
METEO
Gotówka w bagażu Ukrainki
W bagażu miała fortunę, wpadła na granicy
Rzeszów
Wang Yi, minister spraw zagranicznych Chin
"Srebrny lis" w Warszawie. Kim jest Wang Yi
Maciej Michałek
Zajęcia z samoobrony organizowane przez straż miejską (zdjęcie ilustracyjne)
Bezpieczna Warszawianka powraca. Ruszają zapisy na popularny kurs
WARSZAWA
Policja zatrzymała 33-latka.
Zobaczyła siniaki i zadrapania u wnuka. Poszła na komisariat
Poznań
Aligator albinos świętuje swoje 30 urodziny
Na wolności mógł zginąć. Właśnie skończył 30 lat
METEO
Abp Adrian Galbas
Ktoś podszywa się w sieci pod metropolitę warszawskiego
WARSZAWA
niedożywiona trzylatka
3,5-letnia Helenka miała jeść tylko winogrona. Jej rodzice wyszli z aresztu
Lubuskie
Donald Trump
Trump: "wielkie spotkanie" z Chinami i porozumienie w sprawie "pewnej firmy"
BIZNES
prostata shutterstock_2500384517
Ta "wstydliwa" wizyta może uratować mężczyźnie życie
Zdrowie
Czynności w Nowym Mieście nad Pilicą (zdjęcie ilustracyjne)
Był bity tłuczkiem, zabił go cios nożem w serce
Kraków
Pruszków, 15.09.2025, wicepremier, minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski oraz minister spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej Wang Yi
Sikorski rozmawiał z szefem chińskiego MSZ. "Zwrócił uwagę na działania Rosji"
Nawrocki
Przedstawiciel rządu poleci z Nawrockim. "Na zaproszenie prezydenta"
Rosyjski dron Shahed (ilustracja)
Jakie drony ma Rosja i jak można je zwalczać? Ekspert wyjaśnia
Świat
Umowa UE z Mercosur. O co w tym wszystkim chodzi
Umowa UE z Mercosur. O co w tym wszystkim chodzi
Michał Istel
Posiedzenie rządu Donalda Tuska
Jest decyzja rządu w sprawie płacy minimalnej
BIZNES
Tramwaje z Wiednia różnią się od tych jeżdżących po Poznaniu
Zbijali tramwajem kręgle, hamowali na gwizdek. Poznańscy motorniczy wicemistrzami świata
Poznań
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
"Ważny dokument dostarczony przez ZUS?". Uważaj, to może być oszustwo
BIZNES
"Franz Kafka" reż. Agnieszka Holland
Oto polski kandydat do Oscara
Kultura i styl

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica