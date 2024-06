Od przeszło roku w Polsce działa powszechny program bezpłatnych szczepień przeciw HPV dla dziewcząt i chłopców. U kobiet HPV najczęściej przyczynia się do zachorowania na raka szyjki macicy, a u mężczyzn - na raka krtani. Do tej pory pierwszą dawkę szczepionki, która może skutecznie zapobiec wielu nowotworom, przyjęło ponad 180 tysięcy dzieci spośród 900 tysięcy, które do końca roku zyskają taką możliwość.

Od 1 czerwca 2023 r. w Polsce działa powszechny program bezpłatnych szczepień przeciw HPV dla dziewcząt i chłopców w wieku 12-13 lat. Dla 12- i 13-latków dostępne są dwa warianty. Zgodnie z obowiązującą obecnie procedurą dzieci mogą zostać bezpłatnie zaszczepione, jeśli lekarz wystawi e-receptę na szczepionkę. Wówczas rodzic realizuje e-receptę w aptece, umawia dziecko na szczepienie bezpośrednio w przychodni POZ i przynosi tam szczepionkę.

W ramach programu dzieciom podawane są w 6-12-miesięcznych odstępach dwie dawki szczepionki. Więcej szczegółów na temat programu można znaleźć na stronie MZ.

Agencja Badań Medycznych przeprowadziła analizę, jakie będą tego skutki zdrowotne dla populacji oraz dla systemu ochrony zdrowia w Polsce. U kobiet HPV najczęściej przyczynia się do zachorowania na raka szyjki macicy, a u mężczyzn - na raka krtani. Co roku u ok. 4,4 tys. kobiet i 1,6 tys. mężczyzn w Polsce rozpoznaje się choroby, którym w dzisiejszych czasach można by skutecznie zapobiec poprzez szczepienia przeciwko HPV.

Kto może skorzystać z programu?

Kwalifikacja do szczepienia w ramach programu następuje na podstawie wieku dziecka, a nie całych roczników. To oznacza, że każdego dnia kolejne dzieci urodzone w 2013 roku, kończąc 11. rok życia, zostają zakwalifikowane do programu.

Docelowo do końca 2024 r. do szczepienia w ramach programu zakwalifikują się wszystkie dzieci urodzone w latach 2010-2013. Do końca 2024 roku do szczepienia będzie uprawnionych 905 tysięcy dzieci. Na ten moment pierwszą dawkę szczepionki przyjęło 181 799 dzieci.

Do skorzystania z bezpłatnych szczepień uprawnionych będzie 241,9 tys. osób urodzonych w 2010 roku, 225,7 tys. osób urodzonych w 2011 roku, 223,7 tys. osób urodzonych w 2012 roku i 213,7 tys. osób urodzonych w 2013 roku - wynika z Rocznika Demograficznego 2023 przygotowanego przez GUS..

Ile osób skorzystało z darmowego szczepienia przeciwko HPV?

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że ze szczepień przeciwko wirusowi HPV od 1 czerwca 2023 roku (start programu bezpłatnych szczepień) do 11 czerwca 2024 roku pierwszą dawkę szczepionki przyjęło 181 799 dzieci. Kolejną dawkę przyjęło 87 174 osób.

W sumie od startu programu wykonano 268 973 szczepienia - 168 460 w dziewcząt i 100 513 u chłopców.

Najwięcej szczepień wykonano, gdy program ruszył. W czerwcu 2023 roku wykonano 41 420 szczepień.

MZ przedstawiło też statystyki dotyczące liczby szczepień w konkretnych województwach. Najwięcej szczepień wykonano w województwach: śląskim (33 685), mazowieckim (32 469), wielkopolskim (27 013), małopolskim (26 309) i dolnośląskim (21 955).

Najmniej w województwach: opolskim (6 434), podlaskim (7 464), świętokrzyskim (8 355), podkarpackim (9 404) i zachodniopomorskim (9 685).

Szczepionka skutecznie chroni przed rakiem

Jak mówił w sierpniu ubiegłego roku na antenie TVN24 prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, wirus HPV odpowiada za "prawie 100 procent" zachorowań na raka szyjki macicy. - Ten nowotwór to jeden z istotnych zabójców w Polsce - mówi, zaznaczając, że w Polsce każdego roku diagnozowanych jest około 3500 nowych przypadków tego raka, a z jego powodu rocznie umiera około 1500 kobiet. - To ogromna liczba śmierci, które w ogóle nie powinny mieć miejsca - podkreślał.

Dodał, że "to niejedyny nowotwór, który jest zależny od infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego, czyli HPV". - Wirus ten jest również związany z wyższą zachorowalnością na raka odbytu, sromu i nowotwory głowy i szyi - tłumaczył prof. Rutkowski, dodając, że "szczepiąc się, możemy za jednym zamachem zmniejszyć ryzyko wystąpienia wielu różnych nowotworów".

- Dane angielskie wskazują na zmniejszenie ryzyka zachorowania na inwazyjnego raka szyjki macicy u około 87-97 procent dziewcząt zaszczepionych w wieku 12-13 lat. Podobne wyniki dały dane szwedzkie, pokazujące redukcję zachorowalności na raka szyjki macicy wśród dziewcząt zaszczepionych w wieku od 6 do 17 lat o 90 procent - mówił prof. Rutkowski.

