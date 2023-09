Bartosz Węglarczyk o aferze wizowej: jest to nieprawdopodobnie gruba afera

Prawo i Sprawiedliwość zrobi wszystko, by zamieść to pod dywan - mówi redaktor naczelny portalu Onet, odnosząc się do ustaleń dziennikarzy o aferze wizowej. - Tu nie chodzi o pieniądze, oczywiście ktoś zarabiał grube pieniądze na sprzedawaniu wiz tym ludziom. Ale tu chodzi o bezpieczeństwo Polski - dodał.

- To, co udało nam się ustalić, to fakt, ze afera wizowa oczywiście dotyczy wiz, ale przede wszystkim wynieśliśmy ją na zupełnie inny poziom - ocenił Węglarczyk. I dodał: - Politycy Prawa i Sprawiedliwości są tak przerażeni tą aferą, to jest fakt, że ona dotyczy nie po prostu nielegalnej migracji. Ale dotyczy stosunków bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi.

Jak zaznaczył, "można było wjechać do Meksyku na wizę Schengen, którą się dostawało z konsulatu polskiego, a następnie nielegalnie przejść granicę meksykańską z USA, co robią tysiące osób prawdopodobnie dziennie".

- I teraz wyobraźmy sobie sytuację na końcu, że FBI wpada na trop terrorysty w Stanach Zjednoczonych i ustala, że ten człowiek nielegalnie przekroczył granicę meksykańsko-amerykańską, ale do Meksyku wjechał legalnie na wizie Schengen wydanej mu przez polską ambasadę - mówił dziennikarz.

"Filmowcy" z Indii

Dopytywany o naciski urzędników polskiego MSZ i kto grał "pierwsze skrzypce w tej sprawie", odpowiedział: - Tam grały pierwsze skrzypce dwie osoby: pierwszą był oczywiście pan wiceminister, były już, spraw zagranicznych pan Wawrzyk. Ale był taki pan (Edgar K.), młody działacz z okolic Prawa i Sprawiedliwości, który dostawał bardzo dużo pieniędzy od rządu na budowanie fundacji i jakichś działań społecznych. A przy okazji przez swoją znajomość z panem Wawrzykiem naciskał na sprowadzanie ekip filmowych, tych sławnych filmowców już do Polski z Indii.

CZYTAJ WIĘCEJ: Onet o "filmowcach Wawrzyka". Mieli udawać ekipy z Bollywood Jak dodał, "okazywało się, że ci 'filmowcy' nigdy w życiu nie zrobili żadnego filmu, ale mieli dostać wizę". - W momencie, kiedy dostali jednorazową wizę, żeby raz wjechać do Polski, pan Wawrzyk zainterweniował i powiedział: nie, nie, oni muszą dostać wielokrotnego użycia wizy. Ponieważ tylko takie wizy uprawniają do wjazdu do Meksyku. Jednorazowy Schengen nie upoważnia - wytłumaczył.

Stwierdził, że Amerykanie wpadli na trop tej siatki dlatego, że mają służby w Departamencie Stanu, która wysyła ludzi po świecie, szukając siatek przerzutu do USA. - I agenci tej służby wpadli na trop siatki z Indii. I nagle zorientowali się, że ta siatka z Indii właśnie dokładnie tak wygląda. Konsulat Polski, wiza wielokrotnego użytku Schengen, Meksyk, a potem już pustynia do Stanów Zjednoczonych. Zaalarmowali Polaków i tak się cała afera rozpętała - opisał dalej dziennikarz.

Afera, która "uderza w bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych"

- Uważam, że jest to nieprawdopodobnie gruba afera. To jest afera, która uderza w bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych. Naszego sojusznika, który nam gwarantuje bezpieczeństwo. Co wyobrażamy, żeby się stało, gdyby w środku kampanii wyborczej w USA wydarzyło się coś i amerykańskie media by ujawniły taką informację? Co myślimy, że by się stało? - komentował.

Jak ocenił, Prawo i Sprawiedliwość "zrobi jednak wszystko, by zamieść tę aferę pod dywan". - Dlatego, że jest to afera nieprawdopodobnie trudna dla nich - stwierdził. - Tu nie chodzi o pieniądze, oczywiście ktoś zarabiał grube pieniądze na sprzedawaniu wiz tym ludziom. Ale tu chodzi o bezpieczeństwo Polski - dodał.

Jak poinformowała w czwartek po południu Wirtualna Polska, prokuratura już w kwietniu postawiła zarzuty płatnej protekcji, a sąd aresztował Edgara K.

Autor:katke/kab

Źródło: TVN24