Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Bartosz Cichocki: to paraliżuje, być może na zawsze, komunikację między Nawrockim i Zełenskim

|
pap_20251219_0DM
Cichocki: to paraliżuje, być może na zawsze, komunikację między Nawrockim i Zełenskim
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
Apelowałbym do obu stron, żeby ważyć słowa i nie dawać emocjom górować, bo z tego kryzysu, tak czy owak, musimy wyjść - mówił w "Tak jest" w TVN24 były ambasador RP w Ukrainie Bartosz Cichocki. Komentował napięcia w relacjach pomiędzy obu krajami.

Prezydent Karol Nawrocki w miniony piątek zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. To odpowiedź na decyzję prezydenta Ukrainy o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia "Bohaterów UPA". W sobotę Zełenski poinformował, że odesłał Nawrockiemu order.

Były ambasador Polski w Ukrainie Bartosz Cichocki ocenił w poniedziałek w programie "Tak jest" w TVN24, że odebranie Orderu Orła Białego "paraliżuje, być może na zawsze, komunikację między prezydentami Polski i Ukrainy". - I obie strony powinny sobie zdać sprawę, że Karol Nawrocki u nas jest na długo i Wołodymyr Zełenski tam jest na długo. Mówimy o młodych politykach, którzy, jak się nic nie stanie, to będą jeszcze rządzili - dodał.

Zdaniem Cichockiego należy "uzbroić się w odwagę polityczną, rozumiejąc, że będą koszty domowe po obu stronach" i "nie eskalować" sporu.

- Uważajmy, co mówimy i próbujmy - apelował Cichocki. - Może premier z premierem, może minister obrony z ministrem obrony. Te kanały [komunikacji - red.] nie zostały wysadzone w powietrze, choć decyzja o dekrecie UPA dotyczy wojsk specjalnych i [Władysław] Kosiniak-Kamysz będzie miał kłopoty - mówił.

Cichocki: te słowa zostaną zapamiętane

W reakcji na odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego polskich odznaczeń państwowych zrzekli się: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Polskie odznaczenia oddali także byli prezydenci Ukrainy.

- Jeżeli dzisiaj je odsyłają, mówię o Ukraińcach, tych, którzy zostali odznaczeni, to historia chyba sprawdziła, że nie byli godni tego, żeby te ordery były nadane - komentował w telewizji wPolsce24 szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. 

Cichocki ocenił w TVN24, że "niestety ten kryzys, w przeciwieństwie do innych, rozlewa się ze szczebla politycznego na urzędniczy". Dodał, że to "bardzo niedobrze, dlatego że (...) zawęża się pole manewru dla dyplomacji".

- Pamiętam czasy ostrego sporu wokół zakazu ekshumacji na Ukrainie za czasów prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Petro Poroszenki. Wtedy urzędnicy wysokiego szczebla ze sobą cały czas rozmawiali. Oni nie wchodzili bezpośrednio w ten spór - zauważył.

Według byłego ambasadora Polski w Ukrainie "dzisiaj minister Budanow, czy minister Sybiha, czy niestety też ambasador Bodnar, oni w zasadzie wykluczają się z udziału w dialogu międzypaństwowym, bo okazują publicznie brak szacunku państwu polskiemu".

- Minister Sybiha, czego już zupełnie nie rozumiem, czy na przykład spiker Werchownej Rady [parlamentu - red.] Rusłan Stefanczuk, okraszają to obraźliwymi oświadczeniami i te słowa zostaną zapamiętane - skwitował Cichocki.

- Ja bym do obu stron apelował, żeby dziś ważyć słowa i nie dawać emocjom górować, bo z tego kryzysu, tak czy owak, musimy wyjść. Jesteśmy państwami sąsiadującymi. Trwa zbrojna agresja rosyjska - podkreślił.

OGLĄDAJ: "Trzeba ważyć słowa i nie pozwolić, by emocje wzięły górę"
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
22 min
pc
Wydanie 22.06.2026
Fakty o świecie
1 godz 9 min
Edyta Krześniak - Bez polityki Piotra Jaconia
"Zdjęć było tysiące. Nie da się tego odzobaczyć". Mroczna prawda o guru polskiej psychologii
Piotr Jacoń
para kobieta mezczyzna wsparcie shutterstock_2674532757
Gdy odzywa się syndrom oszusta... Jak bliscy mogą pomóc osobie z ADHD?
Agnieszka Pióro
Udostępnij:
Tagi:
Karol NawrockiWołodymyr ZełenskiUkraina
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Wołodymyr Zełenski odesłał Order Orła Białego
Order Zełenskiego dotarł do kancelarii prezydenta
Polska
Jacek Siewiera
Były szef BBN o jednym pytaniu, jakie zadałby Ukraińcom
Polska
Wołodymyr Zełenski
"Miał pełną świadomość, że Polska nie zostawi tak tego tematu"
Kropka nad i
imageTitle
Belgijski piłkarz nagle poleciał do Londynu. Powód był wyjątkowy
EUROSPORT
imageTitle
Kolejny błysk geniuszu na koniec. Messi zachwycił dwa razy
EUROSPORT
Zderzyły się dwa crossowe motocykle, nie żyje 18-latek
Zderzenie motocyklistów, nie żyje 18-latek
WARSZAWA
Piorun, burza, burze
Tu są w mocy czerwone alarmy
METEO
Karol Nawrocki
Nawrocki nie dostał zaproszenia. Rzecznik rządu wyjaśnia
Polska
24 min
Dariusz Matecki
Ruszył proces "układu szczecińskiego". Jako jedyni dotarliśmy do aktu oskarżenia
Czarno na białym
Radosław Sikorski
Sikorski nagle przerwał, spojrzał w telefon i odczytał nazwisko
Polska
Straż pożarna gasi pożar lasu (zdjęcie ilustracyjne)
Uderzył piorun, pożar w ochronce dla dzieci
Rzeszów
imageTitle
Gol wagi ciężkiej. Messi najlepszy w historii
EUROSPORT
Ciepło, słonecznie
Co nas czeka, zanim nastanie piekło
METEO
Mężczyzna pokazał podrobiony paszport (zdj. ilusyracyjne)
Podrobiony paszport i nieudana próba ucieczki do Kanady przez Polskę
WARSZAWA
shutterstock_2674507729
Oszustwo "na zwrot nadpłaty". Rzecznik ostrzega
BIZNES
Uważajmy na ulewy
"Nie zbliżaj się do wezbranych rzek"
METEO
Franciszkańska 3
Raport o finansach krakowskiej kurii i pierwszy świecki ekonom
Kraków
imageTitle
Klątwa rekordu? Messi spudłował rzut karny
EUROSPORT
Stalowa Wola
Zalało ulice, ZUS i hutę
METEO
Burza, chmury, deszcz
Trwa wędrówka burz
METEO
Takie "pakunki" ktoś podrzucił w lesie
Toksyczne odpady w lasach, trzech oskarżonych
WARSZAWA
Wyrok w sprawie zgwałcenia niemowlęcia. 20 lat więzienia dla oskarżonego
Ojciec rzucił półrocznym dzieckiem o podłogę
Białystok
imageTitle
Niespodziewanie zwolnienie w Ekstraklasie. "W najlepszym interesie klubu"
EUROSPORT
Tak ma wyglądać Krucza po przebudowie
Warszawska "La Rambla" bez ogródków gastronomicznych
Dariusz Gałązka
Sprawa 11-letniej Lyhanny wstrząsnęła Francją
Jest raport po śmierci 11-letniej Lyhanny. Zignorowali zgłoszenie matki
Świat
pap_20251219_0DP (1)
"Strona ukraińska się wycofała"
Polska
imageTitle
Olbrzymi posąg Messiego odsłonięty
EUROSPORT
Trener wykorzystywał swojego podopiecznego. Sąd zaostrzył karę (zdjęcie ilustracyjne)
13-letni Kacper ważył niecałe 10 kilogramów. Nowa opinia biegłych
WARSZAWA
"Uhonorowano bohatera" mundialu. W taki sposób?
"Uhonorowano bohatera" mundialu. W taki sposób?
Zuzanna Karczewska
imageTitle
Radomiak ma nowego trenera. Z bardzo bogatym CV
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica