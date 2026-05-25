Polska

Awaria pociągu po Krakowem. "Utknęło 700 osób"

Zdarzenie w miejscowości Kokotów (Małopolskie)
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
Pasażerowie pociągu Intercity relacji Świnoujście - Przemyśl wysiadali na tory i przesiadali się do pociągów zastępczych po awarii, do której doszło pod Krakowem. - Pociąg został unieruchomiony. Utknęło w nim 700 osób - przekazał redakcji Kontaktu24 oficer prasowy krakowskiej straży pożarnej.
Do incydentu doszło w niedzielę wieczorem na linii łączącej Kraków z Tarnowem i Rzeszowem, na odcinku Kraków Płaszów - Podłęże, niedaleko miejscowości Kokotów.

- Przyczyną awarii było zerwanie pantografu - przekazał redakcji Kontaktu24 oficer prasowy straży pożarnej w Krakowie st. asp. Maciej Podymkiewicz. Jak informowało PKP Intercity, był to pociąg IC "Wyczółkowski" relacji Świnoujście - Przemyśl Główny.

Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

- Pociąg został unieruchomiony. Utknęło w nim 700 osób - powiedział Podymkiewicz. - Na miejscu pracowało 20 strażaków z czterech zastępów straży pożarnej, którzy pomagali wysiąść pasażerom - przekazał. Jak podało PKP Intercity, pasażerowie przesiedli się do dwóch jadących do Przemyśla pociągów, z Berlina i Ustki.

"Pociągi PKP Intercity kursujące między Krakowem Głównym a Tarnowem mogą doznawać wysokich opóźnień powyżej 30 min lub kursować drogą okrężną" - ostrzegał przewoźnik.

Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
Mikołaj Gątkiewicz
