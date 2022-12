Trudne warunki na drogach w wielu miejscach Polski i kolejne ostrzeżenia przed śniegiem

Interwencje strażaków

Większość interwencji prowadzono do godz. 21. Do tej pory w całym kraju strażacy odnotowali 545 interwencji. Jak informowali strażacy, działania polegały głównie na usunięciu przewróconych drzew lub gałęzi z ulic, chodników oraz budynków.

Lubelskie: pracuje 70 pługów, piaskarek, solarek

Rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Kamil Jakubowski poinformował, że w poniedziałek rano na drogach wojewódzkich pracuje około 70 sztuk sprzętu do zimowego utrzymania dróg. Są to pługopiaskarki, pługosolarki oraz pługi lemieszowe. Podkreślił, że wszystkie drogi wojewódzkie przejezdne.

Jak przypomniał rzecznik, przerwy w dostawach energii elektrycznej spowodowane są silnymi opadami śniegu, w wyniku których połamane gałęzie i drzewa upadają na infrastrukturę elektroenergetyczną. Karol Łukasik poinformował, że w poniedziałek na terenie oddziału Zamość jeszcze ponad 2 tys. osób nie ma dostępu do prądu, są to mieszkańcy okolic Chełma i Zamościa.

Rzecznik dodał, że na terenie oddziału Lublin około 40 odbiorców pozostaje bez dostępu do energii elektrycznej. Sytuacja dotyczy mieszkańców okolic Lublina. - Od wczoraj przywrócono prąd we wszystkich miejscach, gdzie go nie było. Najgorsza sytuacja miała miejsce około godz. 10 w niedzielę, wtedy około trzech tysięcy odbiorców na terenie oddziału Lublin nie miało dostępu do energii – przypomniał Łukasik.