Pociąg ze Lwowa dotarł do Olkusza. "Sytuacja na granicy jest niezwykle trudna"

- Zaledwie w kilka godzin przygotowaliśmy tymczasowy punkt recepcyjny. W okolicy peronu LHS powstało miasteczko namiotowe. We współpracy ze starostą zorganizowano ciepły posiłek. Na miejscu będą także pracownicy Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podstawione zostaną także autobusy, które pomogą zawieźć uchodźców do bezpiecznego miejsca wskazanego przez MUW - relacjonował w poniedziałkowy poranek Łukasz Kmita, wojewoda małopolski.

"W samochodzie muszą urządzić sobie całe życie"

Błaszczak-Banasiak podkreśliła, że "sytuacja na granicy Ukrainy jest niezwykle trudna". - To są tysiące ludzi oczekujących na wjazd do Polski. Obecnie na przejściu w Hrebennem czas oczekiwania na wjazd samochodu wynosi do trzech dni. Proszę pamiętać, że to są osoby, które często jadą całymi rodzinami, a także ze zwierzętami. W samochodzie muszą urządzić sobie całe życie. Jest luty, więc jest też bardzo zimno. Możemy powiedzieć, że oni są zwyczajnie wykończeni - tłumaczyła rozmówczyni TVN24.