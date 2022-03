Ponad 960 tysięcy uchodźców z Ukrainy przekroczyło polską granicę. Dane Straży Granicznej

czytaj dalej

Ivan Ganzera to ukraiński piosenkarz. On i jego partnerka Olia Kamenczuk zostawili w Polsce dzieci i wrócili do Ukrainy. Po drodze rozdawali na granicy, w geście podziękowania Polakom za pomoc, płyty Ivana - relacjonowała reporterka TVN24 Marta Abramczyk-Dzikiewicz. - Jesteśmy wdzięczni za pomoc, ale to niestety za mało - apelował Ivan, wracając do Ukrainy.