"Zaczynamy widzieć skalę niefrasobliwości, daleko posuniętej nonszalancji polskich polityków"

Jeżeli chodzi o ochronę informacji niejawnych, to zawsze najsłabszym ogniwem jest człowiek – mówił w "Faktach po Faktach" Wojciech Brochwicz, adwokat, współtwórca Urzędu Ochrony Państwa. Odniósł się do wycieku danych ze skrzynki mailowej ministra Michała Dworczyka. W ocenie Anny Gielewskiej z Fundacji Reporterów sprawa ta pozwala nam dostrzec "skalę niefrasobliwości" polskich polityków.

W zeszłym tygodniu pojawiły się informacje o włamaniu na skrzynkę mailową szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka i konto w mediach społecznościowych jego żony. Potwierdził to sam Dworczyk i zapewniał, że łupem ataku hakerów nie padły "żadne informacje, które miały charakter niejawny, zastrzeżony, tajny lub ściśle tajny". W piątek minister poinformował, że "nadal prowadzone są ataki na konta jego rodziny w różnych kanałach komunikacji, nawet w odniesieniu do dzieci".

Do sprawy cyberbezpieczeństwa w polskiej polityce odnieśli się w "Faktach po Faktach" Wojciech Brochwicz, adwokat, współtwórca Urzędu Ochrony Państwa i były zastępca komendanta głównego Straży Granicznej oraz Anna Gielewska z Fundacji Reporterów.

"Cel może być mrożący krew w żyłach"

Pytany o to, jaki może być cel ataku na skrzynkę ministra Dworczyka, Brochwicz przestrzegł, że "cel może być mrożący krew w żyłach". - Uzyskanie dostępu do takiej skrzynki daje możliwość uwiarygodnienia każdej informacji, jaką się w nią wrzuci – tłumaczył.

W ocenie Wojciecha Brochwicza, gdy chodzi "o ochronę informacji niejawnych, to zawsze najsłabszym ogniwem jest człowiek". - Bez względu na to, czy mówimy o nowoczesnych technologiach, czy zupełnie nienowoczesnych sytuacjach – dodał.

- Może być prawo, mogą być regulaminy, zasady i szkolenia, ale to od tego, jak człowiek jest przygotowany do dysponowania, do ochrony tajemnic, jakie powierza mu państwo, będzie na końcu zależało, czy te tajemnice się zachowają, czy zostaną ujawnione – wskazał.