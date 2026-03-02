Wiceszef MSZ o Polakach na Bliskim Wschodzie. "Tysiące osób próbują się skontaktować"

Bosacki:tysiące osób próbują się skontaktować z konsulami, których w krajach Zatoki Perskiej jest kilkunastu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Od soboty trwają wspólne ataki USA i Izraela na Iran, w których zginął najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei. Teheran odpowiedział rakietami i dronami na cele w Izraelu i amerykańskie bazy w regionie Bliskiego Wschodu. W państwach Zatoki Perskiej, od Zjednoczonych Emiratów Arabskich po Bahrajn, uszkodzono budynki, zakłócono funkcjonowanie lotnisk i dostawy ropy naftowej.

ZOBACZ TEŻ: Co teraz dzieje się w Iranie i w regionie? Sprawdź w naszej relacji na żywo

O sytuacji Polaków w krajach dotkniętych konfliktem mówił w "Rozmowie Piaseckiego" wiceminister spraw zagraniczych Marcin Bosacki.

Podkreślił, że ministerstwo nie zna dokładnej liczby Polaków mających problemy z powrotem do kraju, ale "wiemy, że w regionie Bliskiego Wschodu, szeroko pojętego, od krajów Zatoki po Izrael, Liban, Jordanię, to jest kilkanaście tysięcy osób". Ponowił też apel o rejestrowanie się w systemie Odyseusz.

Bosacki odniósł się również do napływających zgłoszeń od Polaków na Bliskim Wschodzie skarżących się na niewystarczające działania polskich placówek dyplomatycznych. - Problemy wynikają z tego, że nagle tysiące osób próbują się skontaktować z konsulami, których oczywiście łącznie w krajach Zatoki jest kilkunastu - powiedział.

- Natomiast chcę jasno powiedzieć, że oni wszyscy od soboty, od godzin wczesnych porannych, do dzisiaj bez przerwy pracowali - podkreślił.

Poinformował też o utworzeniu przez ministerstwo nowej infolinii, "na którą można w Polsce dzwonić i informować o ewentualnych kłopotach, czy po prostu się zarejestrować".

Jej numer to +48 22 523 8880, działa w godzinach 8-22. Na pytanie, czy nie powinna ona być dostępna całodobowo, Bosacki odparł, że "całodobowo działają konsulowie".

Jak wrócić do Polski?

Bosacki mówił też, w jaki sposób Polacy w rejonie Bliskiego Wschodu mogą próbować wrócić do kraju.

- Mamy nadzieję, że w najbliższych dniach, może to być kilka dni, może to być tydzień, ruch z głównych lotnisk państw nad Zatoką zostanie przewrócony - powiedział, zaznaczając jednak, że "jesteśmy w trakcie działań, poszukiwania, rozważania opcji".

- Jeśli chodzi o tych polskich turystów, którzy są czy to w Jordanii, czy w Izraelu, najprościej, najbezpieczniej w tej chwili jest jechać do Egiptu i próbować rozważać stamtąd wyloty - powiedział, dodając, że "Egipt jest miejscem, z którego w tej chwili cały czas są loty".

W samej Zatoce Perskiej dwoma krajami, które wskazał minister, są Arabia Saudyjska i Oman. Zaznaczył jednak, że lotniska w tamtym rejonie "są przeciążone", ponieważ "w krajach Zatoki jest w tej chwili około miliona Europejczyków".

"Cały ten region w tej chwili bezpieczny z całą pewnością nie jest"

Bosacki zaznaczył przy tym, że choć MSZ ocenia, że zagrożenia atakiem rakietowym ze strony Iranu w Egipcie nie ma, podróżowanie tam nie jest w tej chwili całkowicie bezpiecznie. - Przylatywanie tam w tej chwili nie jest do końca roztropne, bo mogą być problemy z natężeniem ruchu lotniczego i z powrotem, także zalecalibyśmy daleko idącą ostrożność - podkreślił.

- Wszyscy się liczymy z tym, że przyjaciele Iranu w regionie mogą próbować - najwięcej oczywiście wobec Izraela, ale jak widzimy też w innych krajach - aktów terrorystycznych, aktów przemocy, więc cały ten region w tej chwili całkowicie bezpieczny z całą pewnością nie jest - mówił Bosacki.

OGLĄDAJ: Co z Polakami, którzy chcą wrócić do kraju? Bosacki: sytuacja, przed którą przestrzegaliśmy

Opracował Mikołaj Gątkiewicz/ft