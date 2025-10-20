Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Abp Galbas: w Polsce każdy mówi, co mu ślina przyniesie na język

Arcybiskup Adrian Galbas
Arcybiskup Galbas: chrześcijanin nie może wzywać do ksenofobii, nienawiści, pogardy czy braku szacunku
Źródło: TVN24
- Żaden prawdziwy chrześcijanin nie może wzywać do ksenofobii, niszczenia ludzi, nienawiści, do pogardy, czy nawet do prostego braku szacunku wobec drugiego - mówił arcybiskup Adrian Galbas w homilii wygłoszonej w trakcie mszy z okazji 41. rocznicy zabójstwa księdza Popiełuszki.

W ramach obchodów 41. rocznicy śmierci ks. Jerzego Popiełuszki metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas odprawił w niedzielę mszę świętą z balkonu żoliborskiego kościoła św. Stanisława Kostki.

Kościół liczy wiernych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kościół liczy wiernych

Arcybiskup o prawdzie, hejcie i wolności słowa

W homilii arcybiskup Galbas podkreślił znaczenie prawdy w życiu publicznym, narodowym i osobistym. - Bez prawdy człowiek traci orientację w świecie, a jego życie pozbawione jest sensu. Bez prawdy rozpada się także życie społeczne, a demokracja prędzej czy później zamienia się w totalitaryzm - powiedział hierarcha.

Zwrócił uwagę, że poważnym wykroczeniem przeciwko prawdzie jest nie tylko kłamstwo, ale także fałszywe świadectwo i krzywoprzysięstwo. - To jest dzisiaj szczególnie niebezpieczne w świecie hejtu (...), który przyczynia się do swoistego skazania osoby niewinnej - mówił abp Galbas.

- Media nie mogą ingerować w prywatne życie osób zaangażowanych w działalność polityczną, artystyczną czy inną, jeśli to narażałoby intymność tych osób i ich wolność - ocenił.

Przypomniał, że zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, "obowiązek naprawienia krzywd dotyczy również przewinień popełnionych wobec dobrego imienia drugiego człowieka".

Arcybiskup Adrian Galbas
Arcybiskup Adrian Galbas
Źródło: PAP / Marcin Obara

Abp Galbas: to przykre, niebezpieczne i nieakceptowalne

W kazaniu duchowny stwierdził również, że przyglądając się poziomowi debaty publicznej w 2025 roku, "trzeba przyznać rację Norwidowi, który mówił, że 'wolność mowy jest mylona z wolnością mówienia'".

- Debata publiczna w Polsce jest dziś wolna w tym sensie, że każdy korzysta z wolności mówienia i mówi, co mu ślina przyniesie na język, często bez szacunku dla słuchającego, nie poczuwając się przy tym do żadnej odpowiedzialności za wypowiedziane słowa. Jest to jeszcze bardziej przykre, niebezpieczne i nieakceptowalne, gdy używa się przy tym argumentów religijnych, za pomocą których próbuje się uzasadnić swoje karkołomne i niechrześcijańskie tezy - powiedział.

Podkreślił, że "żaden prawdziwy chrześcijanin nie może wzywać do ksenofobii, niszczenia ludzi, nienawiści, do pogardy, czy nawet do prostego braku szacunku wobec drugiego; wobec człowieka z innej partii, z innej ziemi, czy z innej kultury".

Biskup przed barem. Kościół przeprasza społeczność LGBT
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Biskup przed barem. Kościół przeprasza społeczność LGBT

Świat

- Tym bardziej nie może swoich tez uzasadniać argumentami z wiary. Byłby wtedy bluźniercą - zaznaczył hierarcha.

W uroczystej liturgii wzięła udział rodzina ks. Jerzego Popiełuszki, a także politycy: przedstawiciel prezydenta RP Jan Józef Kasprzyk, liderzy PiS w tym m.in. Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i Antoni Macierewicz, przedstawiciele Solidarności w tym Piotr Duda, lider Konfederacji Krzysztof Bosak z małżonką oraz duchowieństwo archidiecezji warszawskiej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
20 1030 litwa nawrocki-0007

TVN24 HD
NA ŻYWO

20 1030 litwa nawrocki-0007
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP / Marcin Obara

Udostępnij:
TAGI:
Kościół katolickiKościół w PolsceChrześcijańtwo
Czytaj także:
imageTitle
Rybakina przed wielką szansą. Może dołączyć do najlepszych
Najnowsze
Etna, erupcja w lutym 2025 roku
To może być sposób na przewidzenie erupcji Etny
METEO
shutterstock_2465789583
Windows z problemami. Gigant zabiera głos
BIZNES
imageTitle
Rzucony kamień przebił szybę i zabił kierowcę
EUROSPORT
Tragiczny wypadek
Uderzył w drzewo i dachował. Nie żyje 29-latek
Wrocław
HOŁOWNIA
Hołownia ambasadorem w USA? Prezydent komentuje
Polska
Krwiste muffiny
Ciastka z krwią sposobem na lepsze zdrowie? "Pozwalają uzupełnić niedobór żelaza"
Zdrowie
Tiara cesarzowej Eugenii
Co skradziono z Luwru? Lista
Świat
Stacja Warszawa Centralna
Ogromne wyzwanie dla kolejarzy. Ponad tydzień bez Dworca Centralnego
WARSZAWA
Donald Trump
Trump nazwał prezydenta Kolumbii "przywódcą narkotykowym". Ostra wymiana zdań
Świat
laptop, telefon, komputer
Trzy opcje do wyboru. Klienci Empiku dostaną rekompensaty
BIZNES
imageTitle
Ruszyła przedsprzedaż biletów na mecz Polska - Holandia. Duże zainteresowanie kibiców
Najnowsze
imageTitle
Świątek "ukarana" przez WTA. Straciła punkty
EUROSPORT
Zderzenie ciężarówki z samochodem nauki jazdy
Zderzenie ciężarówki z samochodem nauki jazdy, jedna osoba nie żyje
Szczecin
Konkurs Chopinowski
Sonda. Kto powinien wygrać Konkurs Chopinowski?
Kultura i styl
Andrzej-Kołakowski
Andrzej Kołakowski nie żyje
Polska
Andrzej Duda
Andrzej Duda ma nową pracę. Firma komentuje
BIZNES
Temperatura powierzchni Pacyfiku w dniach 6-12 października 2025 roku
La Niña. Jest, czy jej nie ma?
METEO
Rowerzysta został przewieziony do szpitala
Uszkodził dwa auta, ranił rowerzystę. Areszt po rajdzie Piotrkowską
Łódź
smartfony shutterstock_2563893711_1
Nowe funkcje w popularnej aplikacji. Będą zmiany
BIZNES
shutterstock_1086242975
Koniec z importem rosyjskiego gazu. Dwa kraje przeciwne
BIZNES
Obcokrajowiec sam by sobie nie poradził
Był wycieńczony i zagubiony. Wiadomo, dlaczego milczał
Poznań
Wędkarze i ich zdobycz
Złowili prawie trzymetrowego suma. "Mistrzostwo świata nam się wydarzyło"
Katowice
imageTitle
"Dlatego wszyscy cię nienawidzą"
EUROSPORT
Paryż, Luwr
Dlaczego ukradli? "Takie napady nie są nastawione na wartość materialną"
Świat
Moment napadu na Luwr
"Nagranie z włamania" do Luwru. Uwagę zwraca człowiek w żółtej kamizelce
Świat
imageTitle
NBA z nowym domem w Polsce. Transmisje w nowym kanale Eurosport 3
EUROSPORT
Wrocław chce bezpłatnie zaszczepić przeciwko grypie seniorów i pracowników oświaty
Pacjenci chcą się zaszczepić, ale nie ma szczepionek. GIF uspokaja: będą dostawy
Piotr Wójcik
Oddzielił kostkami klomby z kwiatami od trawnika
Dyscyplinarka za kostkę brukową. "Będzie pani człowiekiem i cofnie to"
Białystok
Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Radomiu
"Używając noża, zaatakował najpierw ojca, a następnie matkę"
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica