Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Archaiczny łańcuch wymiany informacji". Co ujawniają wydarzenia w Wyrykach

Jacek Siewiera
Siewiera o "dość archaicznym łańcuchu wymiany informacji"
Źródło: TVN24
- Wiem, że system powiadamiania formalnie nie sięga do marszałka Sejmu i nie ma podstaw prawnych do obowiązku informowania drugiej osoby w państwie - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, podpułkownik rezerwy Jacek Siewiera. Mówiąc o incydencie dotyczącym niedawnego zniszczenia domu we wsi Wyryki, zwracał uwagę na "dość archaiczny łańcuch wymiany informacji" w Polsce.

Dziennik "Rzeczpospolita" podał we wtorek - powołując się na anonimowe źródła "w najważniejszych strukturach państwa zajmujących się bezpieczeństwem państwa" - że dom, który został uszkodzony we wsi Wyryki w województwie lubelskim, nie został uszkodzony przez spadającego drona, a przez wystrzeloną przez polski samolot F-16 zabłąkaną rakietę przeciwlotniczą.

Tego dnia podczas konferencji prezydent Karol Nawrocki mówił, że jest "zaniepokojony, bowiem ani ja, ani BBN, wierząc w tekst 'Rzeczpospolitej' (...) nie wiem na dzień dzisiejszy, jaka jest prawda, ale jeśli pan redaktor mnie pyta, czy prezydent Polski dostał informację na ten temat, albo czy BBN dostało informację na ten temat, to tak się nie stało".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nawrocki: jestem zaniepokojony, oczekuję pełnej informacji

Nawrocki: jestem zaniepokojony, oczekuję pełnej informacji

Świat
Co mówili politycy o Wyrykach. Godzina po godzinie

Co mówili politycy o Wyrykach. Godzina po godzinie

Siewiera o polskim systemie informowania

Jacek Siewiera był pytany w środę w "Faktach po Faktach" w TVN24, czy jest możliwe, że w wojsku, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego oraz Ministerstwie Obrony Narodowej wciąż nikt nie wie, co dokładnie spadło na dom w Wyrykach. - W polskim systemie funkcjonuje dość archaiczny łańcuch wymiany informacji, który nie angażuje najnowocześniejszych środków łączności w taki sposób, w jaki mógłby, gdybyśmy mieli do tego odpowiednią legislację - odpowiedział.

- Ja zadam pytanie: czy druga osoba w państwie, marszałek Sejmu jest poinformowany i jakim kanałem? Bo ja wiem, że system powiadamiania formalnie nie sięga do marszałka Sejmu i nie ma podstaw prawnych do obowiązku informowania drugiej osoby w państwie - przekazał.

Podkreślił, że mówi tu "zupełnie poważnie". Przypomniał, że nasz kraj stracił prezydenta w wyniku katastrofy lotniczej i dodał, że w tamtej sytuacji "marszałek Sejmu przejmował przecież czasowo obowiązki zwierzchnika Sił Zbrojnych". - Sytuacja, w której nadal mamy system kierowania i dowodzenia armią nieuwzględniający na przykład roli tych organów, obowiązku informowania, sposobów funkcjonowania w oparciu o Dyżurną Służbę Operacyjną (...), to jest archaiczne rozwiązanie - przekonywał.

- To, że za czasów prezydenta Andrzeja Dudy w BBN-ie powołano Dyżurną Służbę Operacyjną, pracującą 24 godziny na dobę, odbierającą meldunki z Ministerstwa Obrony Narodowej, to jest jeden z elementów rozwiązań organizacyjnych, ale on nie rozwiązuje całości problemu - dodał.

Notatka miała trafić do BBN. Pałac zaprzecza
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Notatka miała trafić do BBN. Pałac zaprzecza

"Nie wiem, na ile mamy tutaj element dyskusji politycznej"

Siewiera był pytany również, czy prezydent i BBN powinni być poinformowani, jeśli faktycznie na dom w Wyrykach spadła rakieta, a nie rosyjski dron. - Prezydent ma prawo być informowany i obowiązkiem strony rządowej jest informowanie prezydenta o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo narodowe. Tak było, tak jest i tak być powinno - zaznaczył.

Mówił również o wtorkowym wpisie BBN na platformie X, w którym napisano między innymi, że "prezydent RP wciąż oczekuje na precyzyjny meldunek", a informacje przekazane na posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa określono jako "ogólnikowe i niekonkluzywne". - Nie wiem, na ile mamy tutaj element dyskusji politycznej, a na ile rzeczywistą wymianę informacji operacyjnych czy dowódczych w systemie kierowania i dowodzenia państwem - przekazał.

- Z mojego punktu widzenia dyskusja na temat skutków obrony polskiej przestrzeni powietrznej, przebiegu, powinna się skupiać na likwidacji szkód, pełnym wsparciu tej rodziny, która utraciła dom i przywróceniu go do stanu lepszego niż ten przed atakiem, tak by skompensować wszystkie negatywne skutki - powiedział Siewiera.

OGLĄDAJ: ppłk rez. dr hab. Jacek Siewiera, prof. Antoni Dudek
pc

ppłk rez. dr hab. Jacek Siewiera, prof. Antoni Dudek

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/akw

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Jacek SiewieraBiuro Bezpieczeństwa NarodowegobezpieczeństwoDronyPrezydent RPSzymon HołowniaKarol Nawrocki
Czytaj także:
Andrzej Domański
Minister o relacjach z prezydentem. "Sytuacja jest jasna"
BIZNES
Próba przed spektaklem "Najlepsze miasto świata. Opera o Warszawie"
Muzyką, elektroniką, multimediami opowiedzą o "najlepszym mieście świata"
Piotr Bakalarski
Światło w niebie, Warszawa
Tajemnicze punkty świetlne na warszawskim niebie
WARSZAWA
Świerszczak melodyjny
Nie widziano go w Polsce od ponad 30 lat
METEO
imageTitle
Mniejsi i debiutanci na pierwszy ogień. Wielki powrót Norwegów
EUROSPORT
Marynarka Wojenna
Zielone światło dla nowych okrętów podwodnych
Michał Tracz
Tomasz Siemoniak
Siemoniak o "absurdalnym ataku" na wojsko. "Absolutnie niedopuszczalne"
Polska
W pościg ruszyła litewska policja
Rozpracowano grupę terrorystyczną. Zamachy planowano w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii
Świat
imageTitle
Polacy z kompletem zwycięstw, ale wciąż bez błysku. "Wejść na wyższy poziom"
EUROSPORT
40-latek usłyszał zarzut uszkodzenia mienia
Rzucił kamieniem w witrynę sklepową, "bo się zdenerwował". Zostanie deportowany
WARSZAWA
Jerome Powell
Pierwsza taka decyzja za czasów drugiej kadencji Trumpa
BIZNES
Pogodnie, słonecznie, ciepło, jesień
To będzie gorący weekend. Ciepło napłynie znad zwrotnika
METEO
Izraelska armia rozrzuciła ulotki nakazujące ewakuację nad miastem Gaza
Deszcz ulotek nad miastem Gaza
Świat
shutterstock_1964043244
Ustalili tajną bazę specnazu. Propagandzistę Kremla zdradziły publikacje
Świat
Niedźwiedź
Niedźwiedzica wskoczyła do samochodu i ukradła lodówkę
METEO
imageTitle
Rafał Majka rozpoczął pożegnanie z wyścigami etapowymi
EUROSPORT
Ostatnie Pokolenie w MSN
Aktywiści zniszczyli zdjęcie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. "Nie będziemy eksponatem"
WARSZAWA
Trybunał Stanu
Była awantura, trwa chaos, sprawa ma powrócić. "Każdy widzi gołym okiem, o co chodzi"
Polska
Noc, deszcz
Nocą i za dnia może popadać
METEO
Po Krakowie skacze kangur
Po Krakowie skakał kangur. Nagranie z obławy
Kraków
Thomas Rose
Krok kandydata na ambasadora USA w Polsce ku zatwierdzeniu
Świat
Teslą do Biedronki. "Co tu się wydarzyło"?
Wjechał teslą w sklep? "Co tu się wydarzyło"
Gabriela Sieczkowska
Superdron Global Hawk (zdjęcie ilustracyjne)
Superdron w polskiej przestrzeni powietrznej w "newralgicznym momencie"
Polska
pap_20250729_0TO
Rewolucja w uldze podatkowej. Jest projekt
BIZNES
Północny Atlantyk
Pod Atlantykiem może znajdować się woda zdatna do picia
METEO
Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister obrony reaguje na słowa Zełenskiego. "Niepotrzebne i nieprawdziwe"
Polska
imageTitle
Klęska kadry prowadzonej przez wybitnego reprezentanta Polski
EUROSPORT
Uroczystości pogrzebowe Katarzyny Stoparczyk
Wzruszający pogrzeb Katarzyny Stoparczyk
Polska
imageTitle
Liderka nie zawiodła. Historyczny sukces Ukrainek
EUROSPORT
Dziki Trener, Pejo, Wyrzykowski.... Czyli o dronach na rosyjską nutę
Dziki Trener, Pejo, Wyrzykowski.... Rozważania o dronach na rosyjską nutę
Zespół autorów
Zuzanna KarczewskaRenata GluzaBartosz Chyż

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica